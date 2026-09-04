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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: 'Türkiye'nin Avrupa yolu, Yunanistan ile iyi komşuluktan geçiyor'
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: 'Türkiye'nin Avrupa yolu, Yunanistan ile iyi komşuluktan geçiyor'
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin kendilerine yönelik Ege Denizi’nde... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T14:44+0300
2026-09-04T14:44+0300
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile yaptığı ortak basın toplantısında Türkiye hakkında konuştu.Avrupa Güvenlik Eylem Planı (SAFE) hakkında konuşan Miçotakis, “SAFE önemli bir girişimdi, doğru yönde ilerledi. Ancak daha fazlasına ihtiyacımız var ve ayrıca yol arkadaşlarımızı da çok dikkatli seçmemiz gerekiyor. Üçüncü ülkelerin programa katılımının koşulunun, üye devletlerin güvenlik ve savunma çıkarlarının zarar görmemesi olduğunu ve bunun hala geçerli olduğunu hatırlatıyorum" cümlelerini kaydetti.'Ege'deki Türk provokasyonları hakkında bilgilendirdim'Yunan Başbakanı Miçotakis, Avrupa Konseyi Başkanı Costa'yı "Ege'deki Türk provokasyonlarının tırmanışı' hakkında bilgilendirdiğini belirterek, "Uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine saygı, her aday ülkenin Avrupa yolculuğunun bir ön koşuludur. Nitekim bu husus, Avrupa Konseyi’nin bizzat kendisinin aldığı bir dizi kararda öngörülmektedir" dedi.'Türkiye'nin Avrupa yolu, bizimle iyi ilişkilerden geçiyor'Miçotakis konuşmasında ayrıca Türkiye'nin Avrupa yolunun, Yunanistan ile iyi ilişkilerden geçtiğini iddia ederek, Avrupa Birliği ile ilişkilerini geliştirmeyi uman bir ülke tarafından savaş yönünde 'aktif bir tehdit' ve Yunanistan’ın egemenliğine yönelik bir sorgulamanın söz konusu olmayacağını dile getirdi.Miçotakis konuşmasında, Türkiye'ye ilişkin cümleleri şu şekilde tamamladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/yunan-basbakan-micotakis-turkiye-ile-savas-ihtimalini-degerlendirdi-caydiriciligimizi-guclendirmeye-1107000897.html
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: 'Türkiye'nin Avrupa yolu, Yunanistan ile iyi komşuluktan geçiyor'

14:44 04.09.2026
© AA / Doğukan KeskinkılıçYunanistan Başbakanı Miçotakis
Yunanistan Başbakanı Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin kendilerine yönelik Ege Denizi’nde ‘provokasyonları artırdığını’ öne sürerek Türkiye için Avrupa yolunun Yunanistan ile iyi komşuluk ilişkilerinden geçtiğini belirtti.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile yaptığı ortak basın toplantısında Türkiye hakkında konuştu.
Avrupa Güvenlik Eylem Planı (SAFE) hakkında konuşan Miçotakis, “SAFE önemli bir girişimdi, doğru yönde ilerledi. Ancak daha fazlasına ihtiyacımız var ve ayrıca yol arkadaşlarımızı da çok dikkatli seçmemiz gerekiyor. Üçüncü ülkelerin programa katılımının koşulunun, üye devletlerin güvenlik ve savunma çıkarlarının zarar görmemesi olduğunu ve bunun hala geçerli olduğunu hatırlatıyorum" cümlelerini kaydetti.

'Ege'deki Türk provokasyonları hakkında bilgilendirdim'

Yunan Başbakanı Miçotakis, Avrupa Konseyi Başkanı Costa'yı "Ege'deki Türk provokasyonlarının tırmanışı' hakkında bilgilendirdiğini belirterek, "Uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine saygı, her aday ülkenin Avrupa yolculuğunun bir ön koşuludur. Nitekim bu husus, Avrupa Konseyi’nin bizzat kendisinin aldığı bir dizi kararda öngörülmektedir" dedi.

'Türkiye'nin Avrupa yolu, bizimle iyi ilişkilerden geçiyor'

Miçotakis konuşmasında ayrıca Türkiye'nin Avrupa yolunun, Yunanistan ile iyi ilişkilerden geçtiğini iddia ederek, Avrupa Birliği ile ilişkilerini geliştirmeyi uman bir ülke tarafından savaş yönünde 'aktif bir tehdit' ve Yunanistan’ın egemenliğine yönelik bir sorgulamanın söz konusu olmayacağını dile getirdi.
Miçotakis konuşmasında, Türkiye'ye ilişkin cümleleri şu şekilde tamamladı:

Tekrar söyleyeceğim: Benim vatanım barışçıl bir ülkedir ve hiç kimse için tehdit oluşturmaz. Ancak savunma gücünü nasıl güçlendireceği konusunda da hiç kimseden talimat kabul etmeyecektir.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2026
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Yunan Başbakan Miçotakis, Türkiye ile 'savaş' ihtimalini değerlendirdi: 'Caydırıcılığımızı güçlendirmeye devam edeceğiz'
4 Temmuz, 15:38
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