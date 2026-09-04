https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/yunanistan-basbakani-micotakisten-turkiye-aciklamasi-turkiyenin-avrupa-yolu-yunanistan-ile-iyi-1108504089.html

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: 'Türkiye'nin Avrupa yolu, Yunanistan ile iyi komşuluktan geçiyor'

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: 'Türkiye'nin Avrupa yolu, Yunanistan ile iyi komşuluktan geçiyor'

Sputnik Türkiye

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin kendilerine yönelik Ege Denizi’nde... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T14:44+0300

2026-09-04T14:44+0300

2026-09-04T14:44+0300

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ege

avrupa konseyi

avrupa birliği

kiryakos miçotakis

antonio costa

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile yaptığı ortak basın toplantısında Türkiye hakkında konuştu.Avrupa Güvenlik Eylem Planı (SAFE) hakkında konuşan Miçotakis, “SAFE önemli bir girişimdi, doğru yönde ilerledi. Ancak daha fazlasına ihtiyacımız var ve ayrıca yol arkadaşlarımızı da çok dikkatli seçmemiz gerekiyor. Üçüncü ülkelerin programa katılımının koşulunun, üye devletlerin güvenlik ve savunma çıkarlarının zarar görmemesi olduğunu ve bunun hala geçerli olduğunu hatırlatıyorum" cümlelerini kaydetti.'Ege'deki Türk provokasyonları hakkında bilgilendirdim'Yunan Başbakanı Miçotakis, Avrupa Konseyi Başkanı Costa'yı "Ege'deki Türk provokasyonlarının tırmanışı' hakkında bilgilendirdiğini belirterek, "Uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine saygı, her aday ülkenin Avrupa yolculuğunun bir ön koşuludur. Nitekim bu husus, Avrupa Konseyi’nin bizzat kendisinin aldığı bir dizi kararda öngörülmektedir" dedi.'Türkiye'nin Avrupa yolu, bizimle iyi ilişkilerden geçiyor'Miçotakis konuşmasında ayrıca Türkiye'nin Avrupa yolunun, Yunanistan ile iyi ilişkilerden geçtiğini iddia ederek, Avrupa Birliği ile ilişkilerini geliştirmeyi uman bir ülke tarafından savaş yönünde 'aktif bir tehdit' ve Yunanistan’ın egemenliğine yönelik bir sorgulamanın söz konusu olmayacağını dile getirdi.Miçotakis konuşmasında, Türkiye'ye ilişkin cümleleri şu şekilde tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/yunan-basbakan-micotakis-turkiye-ile-savas-ihtimalini-degerlendirdi-caydiriciligimizi-guclendirmeye-1107000897.html

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türkiye, ege, avrupa konseyi, avrupa birliği, kiryakos miçotakis, antonio costa