https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/yanginlar-3-ilde-suruyor-orman-genel-mudurlugu-antalya-ve-mersindeki-son-durumu-acikladi-1108613469.html

Yangınlar 3 ilde sürüyor: Orman Genel Müdürlüğü Antalya ve Mersin'deki son durumu açıkladı

Yangınlar 3 ilde sürüyor: Orman Genel Müdürlüğü Antalya ve Mersin'deki son durumu açıkladı

Sputnik Türkiye

Antalya, Adana ve Mersin'de çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bazı noktalarda yangınların enerjisi düşürüldü. Orman Genel Müdürlüğü... 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T09:14+0300

2026-09-09T09:14+0300

2026-09-09T10:35+0300

türki̇ye

antalya

kepez

çamlıca

adana

aksu

mersin

orman yangını

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Antalya Mersin ve Adana orman yangınları ile mücadele ediyor. OGM'den açıklama: Büyük ölçüde kontrol altındaOrman Genel Müdürlüğü Antalya Kumluca ve Mersin Bozyazı yangınlarının büyük ölçüde kontrol altında olduğunu açıkladı.Pazartesi başlamıştı: Antalya'da 2 ilçede yangın sürüyorAntalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Aksu'dan Kepez'e sıçradıAksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak Kepez ilçesindeki alana sıçradı.Ekipler, Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızıllı ve Çamlıca mahalleleri çevresinde geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına gece boyunca arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti.Yangına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale başladı. Çalışmalara 3 uçak ve 9 helikopterin yanı sıra 165 arazöz ve 1000'in üzerinde personel katılıyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.254 ev tahliye edildiAntalya'da 7 Eylül akşam saatlerinde başlayan yangın nedeniyle Aksu ve Kepez ilçelerindeki 4 mahallede 254 ev tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırılmıştı.Elektrik kesintileri yaşandıAntalya Valiliği'nden yapılan açıklamada da bölgede elektrik kesintisinin yaşandığı ve 2 bin 97 abonenin ihbarda bulunduğu bildirildi.Kumluca'da ev seralar yandıKumluca ilçesindeki yangın ise dün 14.30 sıralarında Toptaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Alevler kısa süre içinde Güzören Mahallesi'ne ulaştı. 10 ev yangında hasar gördü.Jandarma ekiplerinin tahliye ettiği yerleşim yerlerindeki bazı vatandaşlar, hayvanlarını da alarak kendi imkanlarıyla bölgeden uzaklaştı.Yangınların enerjisinin düşürüldüğü belirtiliyor. Alevlerle mücadele sürüyor.Mersin de yanıyor: Enerjisi düşürüldüMersin'in Bozyazı ilçesinde Tekeli Mahallesi Aksaz mevkisindeki muz seralarının üst kısmında yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 5 helikopter, 66 kara aracı ve 230 kişilik personel yönlendirildi.Çalışmalara destek olması amacıyla yangın mahalline 10 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ekskavatör, 2 dozer ve 3 treyler de sevk edildi.Ekiplerin müdahalesiyle yangının enerjisinin düşürüldüğü bildirildi.Alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/adanada-orman-yangini-2-ilceye-yayildi-mudahale-suruyor-1108611615.html

türki̇ye

antalya

kepez

çamlıca

adana

aksu

mersin

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antalya, kepez, çamlıca, adana, aksu, mersin, orman yangını