Yangınlar 3 ilde sürüyor: Orman Genel Müdürlüğü Antalya ve Mersin'deki son durumu açıkladı
09:14 09.09.2026 (güncellendi: 10:35 09.09.2026)
© Ömer YıldızAdana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangınına müdahale sürüyor
© Ömer Yıldız
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Antalya, Adana ve Mersin'de çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bazı noktalarda yangınların enerjisi düşürüldü. Orman Genel Müdürlüğü Antalya Kumluca ve Mersin Bozyazı yangınlarının büyük ölçüde kontrol altında olduğunu açıkladı.
Antalya Mersin ve Adana orman yangınları ile mücadele ediyor.
OGM'den açıklama: Büyük ölçüde kontrol altında
Orman Genel Müdürlüğü Antalya Kumluca ve Mersin Bozyazı yangınlarının büyük ölçüde kontrol altında olduğunu açıkladı.
Antalya Kumluca ve Mersin Bozyazı Orman dışı alanlarda başlayan yangınları büyük ölçüde kontrol altına aldık. Yangınları tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor. Antalya Aksu’da orman dışı alanda başlayan yangının enerjisini düşürdük. Adana Kozan’da devam eden yangına ise havadan ve karadan aralıksız müdahale ediyoruz. Ekiplerimiz, devam eden yangınları bir an evvel kontrol altına almak için tüm imkanlarıyla sahada. Yeşil Vatan’ı korumak hepimizin ortak sorumluluğu. Lütfen ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakmayalım, anız ve bahçe atığı yakmayalım, en küçük ihmale dahi fırsat vermeyelim. Unutmayalım; bir kıvılcım, binlerce canın yuvasını yok edebilir. Orman yangınlarına Sebep Olmayalım.
Pazartesi başlamıştı: Antalya'da 2 ilçede yangın sürüyor
Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Aksu'dan Kepez'e sıçradı
Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak Kepez ilçesindeki alana sıçradı.
Ekipler, Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızıllı ve Çamlıca mahalleleri çevresinde geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına gece boyunca arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti.
Yangına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale başladı. Çalışmalara 3 uçak ve 9 helikopterin yanı sıra 165 arazöz ve 1000'in üzerinde personel katılıyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
254 ev tahliye edildi
Antalya'da 7 Eylül akşam saatlerinde başlayan yangın nedeniyle Aksu ve Kepez ilçelerindeki 4 mahallede 254 ev tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırılmıştı.
Elektrik kesintileri yaşandı
Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada da bölgede elektrik kesintisinin yaşandığı ve 2 bin 97 abonenin ihbarda bulunduğu bildirildi.
© Mehmet ÇakmakAntalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
© Mehmet Çakmak
Kumluca'da ev seralar yandı
Kumluca ilçesindeki yangın ise dün 14.30 sıralarında Toptaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Alevler kısa süre içinde Güzören Mahallesi'ne ulaştı. 10 ev yangında hasar gördü.
Jandarma ekiplerinin tahliye ettiği yerleşim yerlerindeki bazı vatandaşlar, hayvanlarını da alarak kendi imkanlarıyla bölgeden uzaklaştı.
Yangınların enerjisinin düşürüldüğü belirtiliyor. Alevlerle mücadele sürüyor.
Mersin de yanıyor: Enerjisi düşürüldü
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Tekeli Mahallesi Aksaz mevkisindeki muz seralarının üst kısmında yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 5 helikopter, 66 kara aracı ve 230 kişilik personel yönlendirildi.
Çalışmalara destek olması amacıyla yangın mahalline 10 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ekskavatör, 2 dozer ve 3 treyler de sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangının enerjisinin düşürüldüğü bildirildi.
Alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sürüyor.
© Serkan AvciMersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
© Serkan Avci