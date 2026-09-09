https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/uzmanlardan-kutletme-uyari-birkac-gunluk-kursla-uzman-oluyorlar-evlerinin-salonunda-islem-1108619924.html

Uzmanlardan 'kütletme' uyarı: Birkaç günlük kursla 'uzman' oluyorlar, evlerinin salonunda işlem yapıyorlar

Uzmanlardan 'kütletme' uyarı: Birkaç günlük kursla 'uzman' oluyorlar, evlerinin salonunda işlem yapıyorlar

Sputnik Türkiye

İstanbul'da Berat Topay'ın halk arasında 'boyun kütletme' olarak bilinen müdahalenin ardından hayatını kaybetmesiyle ilgili uyarı geldi. Türkiye Fiziksel Tıp... 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T12:34+0300

2026-09-09T12:34+0300

2026-09-09T12:34+0300

sağlik

boyun kütletme

kayropraksi

ölüm

hayatını kaybetti

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İstanbul'da sırt ve boyun ağrısı nedeniyle gittiği sahte fizyoterapist tarafından halk arasında 'kütletme' olarak bilinen boyun müdahalesinin ardından Berat Topay hayatını kaybetmişti. Son dönemde sosyal medyada birkaç günlük kurs belgeleriyle kendisini uzman olarak tanıtan kişilerin, sağlık hizmeti adı altında yetkisiz müdahalelerde bulunduğuna dikkat çeken Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği (TFTR), "Tıp eğitimi almamış kişilerin uyguladığı ani ve sert hareketler; damar yaralanmalarına, beyin kanamasına, felce ve ani ölümlere yol açabilir" uyarısında bulundu. Halk sağlığını tehdit ediyorDernek tarafından yapılan açıklamada, tıbbi yetkisi bulunmayan kişiler tarafından gerçekleştirilen bilinçsiz uygulamaların halk sağlığını tehdit ettiği belirtilerek, olayın ve yetkisiz sağlık uygulamalarının kararlılıkla takipçisi olunacağı kaydedildi. Boyun bölgesi şakaya gelmez uyarısıTFTR, halk arasında “kütletme” olarak bilinen manevraların masum işlemler olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Boyun bölgesinin beyne giden hayati damarların ve omuriliğin geçtiği kritik bir alan olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Tıp eğitimi almamış kişilerin uyguladığı ani ve sert hareketler; damar yaralanmalarına, beyin kanamasına, felce ve ani ölümlere yol açabilir" ifadelerine yer verildi. Dernek, bu tür müdahalelerin yalnızca rahatlama amacıyla yapılan basit işlemler olarak görülmemesi gerektiğini, uygulama öncesinde hastanın tıbbi durumunun ve olası risklerinin değerlendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.Açıklamada, hastanın kemik kalitesi, damar ve sinir yapıları ile ağrının gerçek kaynağı değerlendirilmeden yapılan müdahalelerin ciddi riskler oluşturabileceği vurgulanarak, "Doğru teşhis konulmadan yapılan körlemesine müdahaleler hayati sonuçlara yol açabilir. Tedavi, öncelikle ayrıntılı hekim muayenesi ve uygun klinik değerlendirme ile planlanmalıdır" denildi.Birkaç günlük kurs belgesiyle kendilerini 'uzman' olarak tanıtıyorlarYapılan açıklamada, Türkiye’de kayropraksi ve osteopati alanlarının bağımsız tıbbi tanı koyma yetkisi kazandıran birer temel tıp eğitimi olmadığına dikkat çekilerek, bu alanlarda alınan eğitim veya sertifikaların kişiye mevcut mesleki yetki sınırlarının dışında tanı ve tedavi uygulama hakkı vermediği vurgulandı.TFTR, “Sosyal medyada birkaç günlük kurs belgeleriyle kendisini uzman olarak tanıtan kişilerin, sağlık hizmeti adı altında yetkisiz müdahalelerde bulunması kabul edilemez. Vatandaşlarımız, başvurdukları kişilerin mesleki unvanını, eğitimini ve yasal uygulama yetkisini mutlaka sorgulamalıdır” uyarısında bulundu. Yetkisiz uygulamaların ofis, salon veya ev gibi ortamlarda gerçekleştirilmesinin hasta güvenliği açısından ciddi sorunlar doğurabileceği belirtilerek, sağlık hizmetlerinin ilgili mevzuata uygun, ruhsatlı kuruluşlarda ve yetkili sağlık profesyonelleri tarafından yürütülmesi gerektiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/boynuna-masaj-yaptirdi-beynine-pihti-gitti-fizyoterapist-tutuklandi-1108614912.html

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boyun kütletme, kayropraksi , ölüm, hayatını kaybetti