https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/usakov-cozum-icin-abd-kieve-yardimi-durdurmali-1108633546.html
Uşakov: Çözüm için ABD, Kiev'e yardımı durdurmalı
Uşakov: Çözüm için ABD, Kiev'e yardımı durdurmalı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Ukrayna krizinin en kısa sürede çözüme kavuşması için ABD'nin Kiev'e yönelik tüm yardımlarını sonlandırması... 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T17:07+0300
2026-09-09T17:07+0300
2026-09-09T17:07+0300
ukrayna kri̇zi̇
yuriy uşakov
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marco rubio
barış planı
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vladimir putin
abu dabi
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Ukrayna'daki çatışma ve diplomasi masasına dönüş ihtimallerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Uşakov, krizin hızlı bir şekilde sona ermesi için ABD'nin Kiev'e yönelik her türlü yardımı durdurması gerektiğini ifade etti.ABD ile Rusya arasındaki en üst düzey temaslara da değinen Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki çözüm sürecini ele aldıklarını belirterek, iki liderin, sorunun çözümüne yönelik Rusya ve ABD'nin atabileceği olası adımları görüştüğünü aktardı. Uşakov, Trump döneminde ABD'nin Kiev'e sağladığı askeri ve mali yardımın gözle görülür biçimde azaldığına dikkat çekti.‘ABD yol haritasını bize göstermedi’Gündemdeki olası barış planlarına ilişkin de konuşan Uşakov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bahsettiği Ukrayna yol haritasına atıfta bulunarak, Washington'ın söz konusu planı henüz Moskova ile paylaşmadığını belirtti.Olası barış görüşmelerine ev sahipliği yapacak ülkelere dair Moskova'nın tutumunu da netleştiren Uşakov, Rusya'nın Ukrayna müzakereleri için Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'yi "öncelikli bir buluşma noktası" olarak değerlendirdiğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/rubio-ukrayna-ile-ilgili-uclu-muzakerelerin-yeniden-baslama-ihtimali-var-1108630925.html
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yuriy uşakov, rusya, abd, ukrayna, marco rubio, barış planı, donald trump, vladimir putin, abu dabi
yuriy uşakov, rusya, abd, ukrayna, marco rubio, barış planı, donald trump, vladimir putin, abu dabi
Uşakov: Çözüm için ABD, Kiev'e yardımı durdurmalı
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Ukrayna krizinin en kısa sürede çözüme kavuşması için ABD'nin Kiev'e yönelik tüm yardımlarını sonlandırması gerektiğini belirtti. Uşakov, olası barış müzakereleri için Abu Dabi'yi öncelikli adres olarak gördüklerini vurguladı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Ukrayna'daki çatışma ve diplomasi masasına dönüş ihtimallerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Uşakov, krizin hızlı bir şekilde sona ermesi için ABD'nin Kiev'e yönelik her türlü yardımı durdurması gerektiğini ifade etti.
ABD ile Rusya arasındaki en üst düzey temaslara da değinen Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki çözüm sürecini ele aldıklarını belirterek, iki liderin, sorunun çözümüne yönelik Rusya ve ABD'nin atabileceği olası adımları görüştüğünü aktardı. Uşakov, Trump döneminde ABD'nin Kiev'e sağladığı askeri ve mali yardımın gözle görülür biçimde azaldığına dikkat çekti.
‘ABD yol haritasını bize göstermedi’
Gündemdeki olası barış planlarına ilişkin de konuşan Uşakov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bahsettiği Ukrayna yol haritasına atıfta bulunarak, Washington'ın söz konusu planı henüz Moskova ile paylaşmadığını belirtti.
Olası barış görüşmelerine ev sahipliği yapacak ülkelere dair Moskova'nın tutumunu da netleştiren Uşakov, Rusya'nın Ukrayna müzakereleri için Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'yi "öncelikli bir buluşma noktası" olarak değerlendirdiğini sözlerine ekledi.