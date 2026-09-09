https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/usakov-cozum-icin-abd-kieve-yardimi-durdurmali-1108633546.html

Uşakov: Çözüm için ABD, Kiev'e yardımı durdurmalı

Uşakov: Çözüm için ABD, Kiev'e yardımı durdurmalı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Ukrayna krizinin en kısa sürede çözüme kavuşması için ABD'nin Kiev'e yönelik tüm yardımlarını sonlandırması... 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T17:07+0300

2026-09-09T17:07+0300

2026-09-09T17:07+0300

ukrayna kri̇zi̇

yuriy uşakov

rusya

abd

ukrayna

marco rubio

barış planı

donald trump

vladimir putin

abu dabi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100061896_0:0:1302:733_1920x0_80_0_0_a1d66cd5c1dfd4f80983014972d972c9.png

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Ukrayna'daki çatışma ve diplomasi masasına dönüş ihtimallerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Uşakov, krizin hızlı bir şekilde sona ermesi için ABD'nin Kiev'e yönelik her türlü yardımı durdurması gerektiğini ifade etti.ABD ile Rusya arasındaki en üst düzey temaslara da değinen Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki çözüm sürecini ele aldıklarını belirterek, iki liderin, sorunun çözümüne yönelik Rusya ve ABD'nin atabileceği olası adımları görüştüğünü aktardı. Uşakov, Trump döneminde ABD'nin Kiev'e sağladığı askeri ve mali yardımın gözle görülür biçimde azaldığına dikkat çekti.‘ABD yol haritasını bize göstermedi’Gündemdeki olası barış planlarına ilişkin de konuşan Uşakov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bahsettiği Ukrayna yol haritasına atıfta bulunarak, Washington'ın söz konusu planı henüz Moskova ile paylaşmadığını belirtti.Olası barış görüşmelerine ev sahipliği yapacak ülkelere dair Moskova'nın tutumunu da netleştiren Uşakov, Rusya'nın Ukrayna müzakereleri için Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'yi "öncelikli bir buluşma noktası" olarak değerlendirdiğini sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/rubio-ukrayna-ile-ilgili-uclu-muzakerelerin-yeniden-baslama-ihtimali-var-1108630925.html

rusya

abd

ukrayna

abu dabi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yuriy uşakov, rusya, abd, ukrayna, marco rubio, barış planı, donald trump, vladimir putin, abu dabi