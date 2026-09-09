https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/rubio-ukrayna-ile-ilgili-uclu-muzakerelerin-yeniden-baslama-ihtimali-var-1108630925.html

Rubio: Ukrayna ile ilgili üçlü müzakerelerin yeniden başlama ihtimali var

Rubio: Ukrayna ile ilgili üçlü müzakerelerin yeniden başlama ihtimali var

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ukrayna ile ilgili üçlü görüşmelerin yeniden başlatılmasına yönelik bir yol haritası geliştirmenin mümkün olduğunu belirtti. 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T16:44+0300

2026-09-09T16:44+0300

2026-09-09T16:44+0300

dünya

abd

abd dışişleri bakanlığı

marco rubio

steve witkoff

jared kushner

ukrayna

moskova

kiev

yol haritası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/09/1108630766_0:0:747:421_1920x0_80_0_0_c2444434c10541f0b6a873e82d036755.png

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kolombiya’da düzenlediği basın toplantısında Amerikalı temsilcilerin Moskova ve Kiev temaslarının ardından önümüzdeki haftalarda Ukrayna konusundaki üçlü müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik bir yol haritası geliştirme imkanı doğacağını söyledi.Rubio, ABD’nin temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın hafta sonu Moskova ve Kiev'de gerçekleştirdikleri temasların, ‘ABD'nin arabulucu olarak her zaman katılmaya hazır olduğu müzakerelerin yeniden başlatılmasına giden yolun’ önünü açabileceğini ifade etti.Geçen hafta sonu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de ABD'nin temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile üç saatten fazla süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Toplantıya ayrıca Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov da katılarak, daha sonra yaptığı basın açıklamasında görüşmeyi zamanında ve her iki taraf için de son derece faydalı olarak nitelendirmişti.Amerikalı müzakereciler bir sonraki gün Polonya'dan trenle Kiev'e geçmişti. Ukrayna basını, müzakerelerin birkaç aşamada gerçekleştiğini ve bir noktada İngiltere, Fransa ve Almanya'dan temsilcilerin de sürece dahil olduğunu bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/lavrovdan-witkoff-ve-kushnerin-moskova-temaslarina-iliskin-aciklama-abd-sahadaki-gercekleri-1108582224.html

abd

ukrayna

moskova

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd dışişleri bakanlığı, marco rubio, steve witkoff, jared kushner, ukrayna, moskova, kiev, yol haritası, vladimir putin, kremlin, yuriy uşakov, abd özel temsilcisi steve witkoff