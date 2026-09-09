https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/rubio-ukrayna-ile-ilgili-uclu-muzakerelerin-yeniden-baslama-ihtimali-var-1108630925.html
Rubio: Ukrayna ile ilgili üçlü müzakerelerin yeniden başlama ihtimali var
Rubio: Ukrayna ile ilgili üçlü müzakerelerin yeniden başlama ihtimali var
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ukrayna ile ilgili üçlü görüşmelerin yeniden başlatılmasına yönelik bir yol haritası geliştirmenin mümkün olduğunu belirtti. 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T16:44+0300
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kolombiya’da düzenlediği basın toplantısında Amerikalı temsilcilerin Moskova ve Kiev temaslarının ardından önümüzdeki haftalarda Ukrayna konusundaki üçlü müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik bir yol haritası geliştirme imkanı doğacağını söyledi.Rubio, ABD’nin temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın hafta sonu Moskova ve Kiev'de gerçekleştirdikleri temasların, ‘ABD'nin arabulucu olarak her zaman katılmaya hazır olduğu müzakerelerin yeniden başlatılmasına giden yolun’ önünü açabileceğini ifade etti.Geçen hafta sonu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de ABD'nin temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile üç saatten fazla süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Toplantıya ayrıca Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov da katılarak, daha sonra yaptığı basın açıklamasında görüşmeyi zamanında ve her iki taraf için de son derece faydalı olarak nitelendirmişti.Amerikalı müzakereciler bir sonraki gün Polonya'dan trenle Kiev'e geçmişti. Ukrayna basını, müzakerelerin birkaç aşamada gerçekleştiğini ve bir noktada İngiltere, Fransa ve Almanya'dan temsilcilerin de sürece dahil olduğunu bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/lavrovdan-witkoff-ve-kushnerin-moskova-temaslarina-iliskin-aciklama-abd-sahadaki-gercekleri-1108582224.html
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abd, abd dışişleri bakanlığı, marco rubio, steve witkoff, jared kushner, ukrayna, moskova, kiev, yol haritası, vladimir putin, kremlin, yuriy uşakov, abd özel temsilcisi steve witkoff
abd, abd dışişleri bakanlığı, marco rubio, steve witkoff, jared kushner, ukrayna, moskova, kiev, yol haritası, vladimir putin, kremlin, yuriy uşakov, abd özel temsilcisi steve witkoff
Rubio: Ukrayna ile ilgili üçlü müzakerelerin yeniden başlama ihtimali var
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ukrayna ile ilgili üçlü görüşmelerin yeniden başlatılmasına yönelik bir yol haritası geliştirmenin mümkün olduğunu belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kolombiya’da düzenlediği basın toplantısında Amerikalı temsilcilerin Moskova ve Kiev temaslarının ardından önümüzdeki haftalarda Ukrayna konusundaki üçlü müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik bir yol haritası geliştirme imkanı doğacağını söyledi.
Aşırı iyimser olmak istemiyorum ama karamsar olmak ta istemiyorum, zira önümüzdeki haftalarda görüşmelerin yeniden başlatılmasına ve potansiyel olarak her iki tarafça da kabul edilebilir bir çözüme ulaşılmasına yönelik bir yol haritası geliştirilmesi ihtimali söz konusu.
Rubio, ABD’nin temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın hafta sonu Moskova ve Kiev'de gerçekleştirdikleri temasların, ‘ABD'nin arabulucu olarak her zaman katılmaya hazır olduğu müzakerelerin yeniden başlatılmasına giden yolun’ önünü açabileceğini ifade etti.
Geçen hafta sonu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de ABD'nin temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile üç saatten fazla süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Toplantıya ayrıca Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov da katılarak, daha sonra yaptığı basın açıklamasında görüşmeyi zamanında ve her iki taraf için de son derece faydalı olarak nitelendirmişti.
Amerikalı müzakereciler bir sonraki gün Polonya'dan trenle Kiev'e geçmişti. Ukrayna basını, müzakerelerin birkaç aşamada gerçekleştiğini ve bir noktada İngiltere, Fransa ve Almanya'dan temsilcilerin de sürece dahil olduğunu bildirmişti.