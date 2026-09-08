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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/oglunu-oldurmekle-suclanan-annenin-mesajlarinda-lindsay-clancy-davasi-detayi-1108579178.html
Oğlunu öldürmekle suçlanan annenin mesajlarında 'Lindsay Clancy davası' detayı
Oğlunu öldürmekle suçlanan annenin mesajlarında 'Lindsay Clancy davası' detayı
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ABD'nin Illinois eyaletinde 2 yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanan 40 yaşındaki Corie Walsh'ın, olaydan saatler önce arkadaşlarıyla üç çocuğunu öldürmekle... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T10:39+0300
2026-09-08T10:39+0300
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ABD'nin Illinois eyaletinde yaşayan 40 yaşındaki Corie Walsh, 2 yaşındaki oğlu Barrett Walsh'ı öldürmek suçlamasıyla gözaltına alındı.Savcılık belgelerine göre Walsh'ın, oğlunun ölümünden saatler önce arkadaşlarıyla grup mesajlaşmasında, üç çocuğunu öldürmekle suçlanan eski hemşire Lindsay Clancy'nin kamuoyunda geniş yankı uyandıran cinayet davasını konuştuğu belirtildi.Tanıkların ifadelerine göre Walsh, Clancy'nin davasına "fazlasıyla ilgi duyuyordu". Walsh'ın arkadaşlarıyla bu konudaki mesajlaşmasının olay günü yerel saatle 12.30'a kadar sürdüğü, saatler sonra ise polis ekiplerine tepki vermeyen bir çocuk ihbarı yapıldığı aktarıldı.2 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybettiFrankfort Polis Departmanı, salı günü öğleden sonra gelen ihbar üzerine eve gitti. İlk müdahaleyi yapan komşunun, çocuğu evin bodrum katında tepkisiz halde bulduğu ve sağlık ekipleri gelene kadar kalp masajı yaptığı belirtildi. 2 yaşındaki Barrett Walsh, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Otopsinin ilk bulgularında çocuğun boynuna uygulanan bası nedeniyle oksijensiz kalma sonucu öldüğü bildirildi. Kesin ölüm nedeninin ise adli ve toksikolojik incelemelerin ardından belirleneceği kaydedildi. Savcılık, Walsh'ın polis ekiplerine oğluna zarar verdiğini ve çocuğunun "şeytan" ile "Deccal" olduğunu söylediğini öne sürdü.Avukatı: Psikoz krizi geçiriyorduWalsh'ın olay sırasında kendisine de zarar vermeye çalıştığı belirtildi. Polis ekipleri eve ulaştığında Walsh'ın yaralı halde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Walsh'ın avukatı Andrea Lyon ise müvekkilinin olay sırasında ciddi bir ruh sağlığı krizi yaşadığını savundu.Lyon, Walsh'ın psikoz atağı geçirdiğini belirterek, olayın hem hayatını kaybeden çocuk hem de ailesi açısından büyük bir trajedi olduğunu ifade etti. Olay sırasında evde bulunan Walsh'ın diğer üç çocuğunun ise zarar görmediği bildirildi.Walsh, birinci derece cinayetle suçlanırken, savcılık zanlının duruşma öncesinde serbest bırakılmamasını talep etti. Yetkililer, Walsh'ın diğer çocuklarına ve eşine zarar verme yönünde ifadeler kullandığını da öne sürdü.Lindsay Clancy davasıyla bağlantısı araştırılıyorOlay, Massachusetts'te üç çocuğunu öldürmekle suçlanan Lindsay Clancy'nin davasında jürinin karara varamaması nedeniyle davanın geçersiz yargılama ilan edilmesinden kısa süre sonra meydana geldi.Savcılık, Clancy'nin çocuklarını kasıtlı olarak öldürdüğünü savunurken, savunma tarafı ise Clancy'nin doğum sonrası psikoz nedeniyle cezai sorumluluk taşımaması gerektiğini öne sürmüştü.Yetkililer, Walsh'ın cep telefonunda adli inceleme yürütüldüğünü ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/lindsay-clancy-cinayeti-davasi-juri-karariyla-sonucsuz-kaldi-bundan-sonra-ne-olacak-1108511839.html
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abd, illinois, massachusetts, lyon
abd, illinois, massachusetts, lyon

Oğlunu öldürmekle suçlanan annenin mesajlarında 'Lindsay Clancy davası' detayı

10:39 08.09.2026
© Fotoğraf / Will County Sheriff's OfficeÇocuğunu öldürmekle suçlanan anne, saatler önce başka bir cinayet davasını konuşuyormuş
Çocuğunu öldürmekle suçlanan anne, saatler önce başka bir cinayet davasını konuşuyormuş - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
© Fotoğraf / Will County Sheriff's Office
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ABD'nin Illinois eyaletinde 2 yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanan 40 yaşındaki Corie Walsh'ın, olaydan saatler önce arkadaşlarıyla üç çocuğunu öldürmekle suçlanan Lindsay Clancy'nin davasını konuştuğu öne sürüldü. Walsh'ın avukatı ise müvekkilinin olay sırasında psikoz krizi geçirdiğini savundu.
ABD'nin Illinois eyaletinde yaşayan 40 yaşındaki Corie Walsh, 2 yaşındaki oğlu Barrett Walsh'ı öldürmek suçlamasıyla gözaltına alındı.
Savcılık belgelerine göre Walsh'ın, oğlunun ölümünden saatler önce arkadaşlarıyla grup mesajlaşmasında, üç çocuğunu öldürmekle suçlanan eski hemşire Lindsay Clancy'nin kamuoyunda geniş yankı uyandıran cinayet davasını konuştuğu belirtildi.
Tanıkların ifadelerine göre Walsh, Clancy'nin davasına "fazlasıyla ilgi duyuyordu". Walsh'ın arkadaşlarıyla bu konudaki mesajlaşmasının olay günü yerel saatle 12.30'a kadar sürdüğü, saatler sonra ise polis ekiplerine tepki vermeyen bir çocuk ihbarı yapıldığı aktarıldı.

2 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti

Frankfort Polis Departmanı, salı günü öğleden sonra gelen ihbar üzerine eve gitti. İlk müdahaleyi yapan komşunun, çocuğu evin bodrum katında tepkisiz halde bulduğu ve sağlık ekipleri gelene kadar kalp masajı yaptığı belirtildi. 2 yaşındaki Barrett Walsh, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Otopsinin ilk bulgularında çocuğun boynuna uygulanan bası nedeniyle oksijensiz kalma sonucu öldüğü bildirildi. Kesin ölüm nedeninin ise adli ve toksikolojik incelemelerin ardından belirleneceği kaydedildi. Savcılık, Walsh'ın polis ekiplerine oğluna zarar verdiğini ve çocuğunun "şeytan" ile "Deccal" olduğunu söylediğini öne sürdü.

Avukatı: Psikoz krizi geçiriyordu

Walsh'ın olay sırasında kendisine de zarar vermeye çalıştığı belirtildi. Polis ekipleri eve ulaştığında Walsh'ın yaralı halde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Walsh'ın avukatı Andrea Lyon ise müvekkilinin olay sırasında ciddi bir ruh sağlığı krizi yaşadığını savundu.
Lyon, Walsh'ın psikoz atağı geçirdiğini belirterek, olayın hem hayatını kaybeden çocuk hem de ailesi açısından büyük bir trajedi olduğunu ifade etti. Olay sırasında evde bulunan Walsh'ın diğer üç çocuğunun ise zarar görmediği bildirildi.
Walsh, birinci derece cinayetle suçlanırken, savcılık zanlının duruşma öncesinde serbest bırakılmamasını talep etti. Yetkililer, Walsh'ın diğer çocuklarına ve eşine zarar verme yönünde ifadeler kullandığını da öne sürdü.
© REUTERS Greg DerrLindsay Clancy ve avukatı Kevin Reddington
Lindsay Clancy ve avukatı Kevin Reddington - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
Lindsay Clancy ve avukatı Kevin Reddington
© REUTERS Greg Derr

Lindsay Clancy davasıyla bağlantısı araştırılıyor

Olay, Massachusetts'te üç çocuğunu öldürmekle suçlanan Lindsay Clancy'nin davasında jürinin karara varamaması nedeniyle davanın geçersiz yargılama ilan edilmesinden kısa süre sonra meydana geldi.
Savcılık, Clancy'nin çocuklarını kasıtlı olarak öldürdüğünü savunurken, savunma tarafı ise Clancy'nin doğum sonrası psikoz nedeniyle cezai sorumluluk taşımaması gerektiğini öne sürmüştü.
Yetkililer, Walsh'ın cep telefonunda adli inceleme yürütüldüğünü ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
Lindsay Clancy ve avukatı Kevin Reddington - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
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Lindsay Clancy cinayeti davası jüri kararıyla sonuçsuz kaldı, savunmadan son dakika hamlesi geldi: Şimdi ne olacak?
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