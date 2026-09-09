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Türkiye'de 16.1 milyon kişiye kanser taraması yapıldı: 36 bin kişiye tanı konuldu
Türkiye'de 16.1 milyon kişiye kanser taraması yapıldı: 36 bin kişiye tanı konuldu
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde bugüne kadar 16.1 milyon kişiye kanser taraması gerçekleştirildiğini, yapılan tetkikler sonucunda 36 bin kişiye kanser... 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T18:31+0300
2026-09-09T18:31+0300
türki̇ye
sağlık bakanlığı
kanser
kanser tedavisi
kanser ilacı
ketem (kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi)
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Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Haftası'nın yedinci gün temasını 'Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır' olarak belirledi.Bakanlık tarafından yürütülen kanser tarama programları kapsamında Türkiye genelinde bugüne kadar 16.1 milyon kişiye ulaşıldı. Tarama sonuçları riskli bulunan kişiler, ileri tetkik ve değerlendirme için yetkili sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.Yapılan tetkikler sonucunda 36 bin kişiye kanser tanısı konuldu. Mobil kanser tarama araçlarıyla ise 515 binden fazla kişiye tarama hizmeti sunuldu.Kanser taramaları ücretsizSağlık Bakanlığı tarafından meme, kolorektal ve serviks kanserlerine yönelik tarama programları ücretsiz olarak uygulanıyor. Kanser tarama hizmetleri, KETEM, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz olarak sunuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/sicak-cay-ve-kahve-yemek-borusu-kanseri-riskini-uc-kat-artirabilir-1108618202.html
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sağlık bakanlığı, kanser, kanser tedavisi, kanser ilacı, ketem (kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi)
sağlık bakanlığı, kanser, kanser tedavisi, kanser ilacı, ketem (kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi)

Türkiye'de 16.1 milyon kişiye kanser taraması yapıldı: 36 bin kişiye tanı konuldu

18:31 09.09.2026
© AAAnkara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü
Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
© AA
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde bugüne kadar 16.1 milyon kişiye kanser taraması gerçekleştirildiğini, yapılan tetkikler sonucunda 36 bin kişiye kanser tanısı konulduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Haftası'nın yedinci gün temasını 'Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır' olarak belirledi.
Bakanlık tarafından yürütülen kanser tarama programları kapsamında Türkiye genelinde bugüne kadar 16.1 milyon kişiye ulaşıldı. Tarama sonuçları riskli bulunan kişiler, ileri tetkik ve değerlendirme için yetkili sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.
Yapılan tetkikler sonucunda 36 bin kişiye kanser tanısı konuldu. Mobil kanser tarama araçlarıyla ise 515 binden fazla kişiye tarama hizmeti sunuldu.

Kanser taramaları ücretsiz

Sağlık Bakanlığı tarafından meme, kolorektal ve serviks kanserlerine yönelik tarama programları ücretsiz olarak uygulanıyor. Kanser tarama hizmetleri, KETEM, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz olarak sunuluyor.
çay, lokum - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
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Sıcak çay ve kahve yemek borusu kanseri riskini üç kat artırabilir
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