https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/turkiyede-161-milyon-kisiye-kanser-taramasi-yapildi-36-bin-kisiye-tani-konuldu-1108635603.html

Türkiye'de 16.1 milyon kişiye kanser taraması yapıldı: 36 bin kişiye tanı konuldu

Türkiye'de 16.1 milyon kişiye kanser taraması yapıldı: 36 bin kişiye tanı konuldu

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde bugüne kadar 16.1 milyon kişiye kanser taraması gerçekleştirildiğini, yapılan tetkikler sonucunda 36 bin kişiye kanser... 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T18:31+0300

2026-09-09T18:31+0300

2026-09-09T18:31+0300

türki̇ye

sağlık bakanlığı

kanser

kanser tedavisi

kanser ilacı

ketem (kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi)

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Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Haftası'nın yedinci gün temasını 'Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır' olarak belirledi.Bakanlık tarafından yürütülen kanser tarama programları kapsamında Türkiye genelinde bugüne kadar 16.1 milyon kişiye ulaşıldı. Tarama sonuçları riskli bulunan kişiler, ileri tetkik ve değerlendirme için yetkili sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.Yapılan tetkikler sonucunda 36 bin kişiye kanser tanısı konuldu. Mobil kanser tarama araçlarıyla ise 515 binden fazla kişiye tarama hizmeti sunuldu.Kanser taramaları ücretsizSağlık Bakanlığı tarafından meme, kolorektal ve serviks kanserlerine yönelik tarama programları ücretsiz olarak uygulanıyor. Kanser tarama hizmetleri, KETEM, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz olarak sunuluyor.

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Sputnik Türkiye

sağlık bakanlığı, kanser, kanser tedavisi, kanser ilacı, ketem (kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi)