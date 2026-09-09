https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/sicak-cay-ve-kahve-yemek-borusu-kanseri-riskini-uc-kat-artirabilir-1108618202.html

Sıcak çay ve kahve yemek borusu kanseri riskini üç kat artırabilir

Sıcak çay ve kahve yemek borusu kanseri riskini üç kat artırabilir

Sputnik Türkiye

İngiltere'de yaklaşık 980 bin kişinin verilerinin incelendiği araştırma, çok sıcak çay ve kahve tüketiminin belirli bir yemek borusu kanseri türüne yakalanma... 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T11:16+0300

2026-09-09T11:16+0300

2026-09-09T11:16+0300

sağlik

dünya sağlık örgütü (dsö)

kahve

kanser

çay

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Çok sıcak çay ve kahve tüketiminin, yemek borusu kanseri riskini artırabileceği belirlendi. International Journal of Cancer dergisinde yayımlanan ve İngiltere'de yaklaşık 980 bin kişinin verilerinin incelendiği araştırmaya göre, içeceklerini "çok sıcak" tükettiğini belirten kişilerde, "ılık" içenlere kıyasla özofagus skuamöz hücreli karsinomu (SCC) riskinin yaklaşık üç kat daha yüksek olduğu görüldü.Araştırmada ayrıca, günde altı veya daha fazla sıcak içecek tüketenlerde bu kanser türüne yakalanma riskinin yüzde 71 arttığı tespit edildi.Risk, içeceğin sıcaklığı ve tüketim miktarıyla artıyorOxford Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü çalışma kapsamında katılımcılar yaklaşık 14 yıl boyunca takip edildi.Katılımcılara sıcak içecekleri hangi sıcaklıkta tüketmeyi tercih ettikleri soruldu. Araştırma, içeceklerin tam sıcaklık ölçümlerine değil, katılımcıların "çok sıcak", "sıcak" veya "ılık" şeklindeki kendi değerlendirmelerine dayanıyor.Bulgular, çok sıcak içecek tüketiminin SCC riskini artırdığını ancak yemek borusu kanserinin diğer bir türü olan adenokarsinom ile benzer bir bağlantı tespit edilmediğini ortaya koydu.'Soğumasını bekleyin'Araştırmacılar, sıcak içeceklerin yemek borusunu kaplayan hücrelerde ısı kaynaklı hasara yol açarak kanser riskini artırabileceğini değerlendiriyor.Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı da 2016 yılında çok sıcak içecekleri insanlar için "muhtemelen kanserojen" olarak sınıflandırmıştı.Cancer Research UK yetkilisi Fiona Osgun, sıcak içeceklerin ne kadar süre bekletilmesi gerektiğine ilişkin kesin bir süre vermenin zor olduğunu belirterek, içeceklerin rahatlıkla içilebilecek sıcaklığa ulaşana kadar bekletilmesini önerdi.Öte yandan uzmanlar, araştırmanın içecek sıcaklıklarının katılımcıların kendi değerlendirmelerine dayanması nedeniyle bazı sınırlılıkları bulunduğuna da dikkat çekti.Türkiye'de en sık görülen kanser tiplerinden biriTürkiye’de ve dünyada en sık görülen kanser türlerinden biri olan özofagus kanseri, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı/DSÖ'nün GLOBOCAN verilerinde ülkenin kanser istatistikleri arasında yer alıyor. Özofagus kanserinin başlıca türlerinden skuamöz hücreli karsinom (SCC) ise özellikle sıcak içecek tüketimi, tütün ve alkol kullanımı gibi faktörlerle ilişkilendiriliyor. IARC’ye göre SCC, dünya genelinde özofagus kanserinin en yaygın alt türlerinden biri.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/kahvenin-yaygin-kanser-riskiyle-surpriz-iliskisi-ortaya-cikti-1108595714.html

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dünya sağlık örgütü (dsö), kahve, kanser, çay