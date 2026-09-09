https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/ticaret-savasi-derinlesiyor-abdden-kanada-urunlerine-yasak-1108615424.html

Ticaret savaşı derinleşiyor: ABD'den Kanada ürünlerine yasak

Ticaret savaşı derinleşiyor: ABD'den Kanada ürünlerine yasak

Sputnik Türkiye

ABD, Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik misilleme tarifelerinin yürürlüğe girmesinin ardından Kanada'dan ithal edilen alkol, süt ürünleri ve motosikletler... 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T09:44+0300

2026-09-09T09:44+0300

2026-09-09T09:44+0300

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abd-kanada gümrük vergisi krizi

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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik misilleme tarifelerini hayata geçirmesinin ardından ülkeye karşı yeni ticaret kısıtlamaları getirdi.Salı günü yayımlanan bir dizi başkanlık kararnamesiyle ABD'nin Kanada'dan ithal ettiği çok sayıda ürüne yasak veya ek gümrük vergisi uygulanması kararlaştırıldı. Beyaz Saray, Kanada'yı ABD'li şirketlere karşı "ayrımcılık yapmakla" suçladı. Yeni düzenlemelerin 29 Eylül'de yürürlüğe girmesi planlanıyor.Alkol, süt ürünleri ve motosikletler yasaklandıABD'nin ithalat yasağı getirdiği ürünler arasında peynir altı suyu, şeker kamışı pekmezi, alkolsüz bira, çok sayıda şarap, rom ve votka ürünü ile malt birası ve motosikletler bulunuyor.Bazı ürünlerin ithalatı tamamen yasaklanırken, çeşitli peynir türleri, ham deri, kağıt, bazı mobilya ve yataklar, alüminyum ve demir gibi metaller, motorlu tekneler, golf arabaları ve balıkçılık ekipmanlarının bazı parçalarına uygulanan vergiler artırıldı.Ticaret savaşı derinleşiyorABD ile Kanada arasındaki ticari gerilim, tarafların karşılıklı olarak uyguladığı tarifelerle aylardır devam ediyor.Beyaz Saray, geçen ay müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki Kanada ürününe yüzde 50 oranında gümrük vergisi getirmişti. Kanada ise çelik, giyim ve mobilya gibi ABD ürünlerine aynı değerde misilleme tarifeleri uygulama kararı almıştı.Kanada Başbakanı Mark Carney, karşı tarifelerin yürürlüğe girdiği gün yaptığı açıklamada, ABD'den ekonomik olarak uzaklaşmanın bir bedeli olduğunu ancak "hareketsiz kalmanın maliyetinin daha yüksek olacağını" söyledi.İki ülke yetkilileri bir ticaret anlaşmasına varmak istediklerini açıklasa da ağustos sonunda çöken görüşmelerin ardından yeni bir müzakere tarihi belirlenmedi.

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abd, kanada, abd-kanada gümrük vergisi krizi