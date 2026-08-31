https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/trump-ontario-golunun-adini-degistirdi-kanada-dev-tabelayla-karsilik-verdi-1108365498.html

Trump Ontario Gölü'nün adını değiştirdi, Kanada dev tabelayla karşılık verdi

Trump Ontario Gölü'nün adını değiştirdi, Kanada dev tabelayla karşılık verdi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ontario Gölü'nün adını ABD yönetimi nezdinde 'Amerika Gölü' olarak değiştirmesinin ardından Kanada'dan dikkat çeken bir karşılık... 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T12:51+0300

2026-08-31T12:51+0300

2026-08-31T12:51+0300

dünya

abd

kanada

ontario

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1f/1108362797_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f8c4788c120f3a2d32977be26fb83c5.jpg

ABD Başkanı Donald Trump ile Kanada arasında Ontario Gölü'nün adı üzerinden başlayan tartışma büyüyor.Trump'ın ABD federal kurumlarının gölü 'Amerika Gölü' olarak adlandırması yönündeki kararının ardından Ontario Başbakanı Doug Ford, gölün kıyısına iki katlı bir bina yüksekliğinde "Lake Ontario. Now and Always" (Ontario Gölü. Şimdi ve Daima) yazılı dev bir tabela yerleştirdi.Trump ise Kanada'nın tabelasına tepki olarak yapay zeka ile oluşturulmuş bir video paylaştı. Videoda Trump'ın 'Ontario Gölü' yazılı tabelayı tekmeleyerek devirdiği ve yerine 'Amerika Gölü' yazılı tabela diktiği görülüyor. İsim tartışması ticaret geriliminin gölgesindeOntario Gölü'nün adının değiştirilmesi, ABD ile Kanada arasında devam eden ticaret geriliminin kamuoyuna yansıyan başlıklarından biri oldu.ABD'nin Kanada çeliğine uyguladığı yüzde 50 gümrük vergisi ve Ottawa'nın buna karşılık aldığı misilleme tarifeleri nedeniyle iki ülke arasındaki ticaret anlaşmazlığı sürüyor.Trump, perşembe günü imzaladığı başkanlık kararnamesiyle ABD federal kurumlarına Ontario Gölü'nü 'Amerika Gölü' olarak adlandırma talimatı verdi.Google da ABD'deki kullanıcılar için haritalarda gölün adını 'Amerika Gölü' olarak değiştirdi. Şirket, isim değişikliklerinde resmi hükümet kaynaklarını esas aldığını açıkladı. Google ayrıca değişikliğin Kanada'daki isimlendirmeleri veya dünyanın geri kalanında gölün nasıl adlandırıldığını etkilemediğini savundu. Kanada'daki kullanıcılar 'Ontario Gölü' adını görmeye devam ederken, ABD ve Kanada dışındaki kullanıcıların her iki ismi de görmesi planlandığı aktarıldı.Kanada: Yüz yıllardır bu isim kullanılıyorKanada Başbakanı Mark Carney, Trump'ın isim değişikliğini reddetti. Carney, "Ontario" adının, 400 yıldan uzun süredir kullanılan ve yerli Wendat halkının dilinden gelen bir kelime olduğunu belirterek, adın anlamının "göl güzel, göl büyük" şeklinde olduğunu ifade etti.Ontario Başbakanı Ford da Trump'ın kararına tepki göstererek, gölün adının yüzlerce yıldır Ontario olduğunu ve böyle kalacağını söyledi.Ford, "Trump gittikten çok sonra da burası Ontario Gölü olarak anılacak" ifadelerini kullandı.Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kanada'ya yönelik eleştirilerini sürdürerek, "Kanada en kötüsü" ifadesini kullandı ve Kanada'nın ABD'yi "onlarca yıldır sömürdüğünü" öne sürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/trump-ontario-golunun-adini-amerika-golu-olarak-degistiren-kararnameyi-imzaladi-1108303085.html

kanada

ontario

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, kanada, ontario