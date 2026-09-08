https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/zonguldak-ve-istanbulun-uc-ilcesinde-denize-girmek-yasaklandi-1108608901.html

Zonguldak ve İstanbul'un üç ilçesinde denize girmek yasaklandı

Zonguldak ve İstanbul'un üç ilçesinde denize girmek yasaklandı

Sputnik Türkiye

Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Zonguldak genelinde 9 Eylül Çarşamba günü denize girmek yasaklandı. İstanbul'un Beykoz, Sarıyer ve Şile ilçelerinde... 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T23:58+0300

2026-09-08T23:58+0300

2026-09-08T23:58+0300

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i̇stanbul

zonguldak

sarıyer

türkiye

beykoz

şile

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Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, halkın can güvenliğinin korunması amacıyla 9 Eylül'de il genelinde denize girilmesine izin verilmeyeceği bildirildi.İstanbul'da da yüksek dalga boyu ve rüzgar nedeniyle bazı sahillerde önlem alındı. Beykoz'da Karadeniz kıyısındaki sahil, plaj ve koylarda 9-10 Eylül tarihlerinde denize giriş yasaklandı.Sarıyer'de Kısırkaya Halk Plajı'nın 9 ve 10 Eylül'de girişlere kapatılmasına karar verilirken, Şile'de Ayazma ve Ağva plajlarında cankurtaranların oluşturacağı kontrollü alanların dışında denize girilmesi yasaklandı. Şile Kaymakamlığı, söz konusu iki plajın her gün saat 18.00 itibarıyla boşaltılacağını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/sariyer-ve-beykozda-2-gun-denize-girmek-yasaklandi-1108545211.html

türki̇ye

i̇stanbul

zonguldak

sarıyer

beykoz

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