https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/zonguldak-ve-istanbulun-uc-ilcesinde-denize-girmek-yasaklandi-1108608901.html
Zonguldak ve İstanbul'un üç ilçesinde denize girmek yasaklandı
Zonguldak ve İstanbul'un üç ilçesinde denize girmek yasaklandı
Sputnik Türkiye
Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Zonguldak genelinde 9 Eylül Çarşamba günü denize girmek yasaklandı. İstanbul'un Beykoz, Sarıyer ve Şile ilçelerinde... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
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Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, halkın can güvenliğinin korunması amacıyla 9 Eylül'de il genelinde denize girilmesine izin verilmeyeceği bildirildi.İstanbul'da da yüksek dalga boyu ve rüzgar nedeniyle bazı sahillerde önlem alındı. Beykoz'da Karadeniz kıyısındaki sahil, plaj ve koylarda 9-10 Eylül tarihlerinde denize giriş yasaklandı.Sarıyer'de Kısırkaya Halk Plajı'nın 9 ve 10 Eylül'de girişlere kapatılmasına karar verilirken, Şile'de Ayazma ve Ağva plajlarında cankurtaranların oluşturacağı kontrollü alanların dışında denize girilmesi yasaklandı. Şile Kaymakamlığı, söz konusu iki plajın her gün saat 18.00 itibarıyla boşaltılacağını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/sariyer-ve-beykozda-2-gun-denize-girmek-yasaklandi-1108545211.html
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i̇stanbul, zonguldak, sarıyer, türkiye, beykoz, şile, deniz
i̇stanbul, zonguldak, sarıyer, türkiye, beykoz, şile, deniz
Zonguldak ve İstanbul'un üç ilçesinde denize girmek yasaklandı
Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Zonguldak genelinde 9 Eylül Çarşamba günü denize girmek yasaklandı. İstanbul'un Beykoz, Sarıyer ve Şile ilçelerinde ise 9 ve 10 Eylül tarihlerinde denize girişlere kısıtlama getirildi.
Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, halkın can güvenliğinin korunması amacıyla 9 Eylül'de il genelinde denize girilmesine izin verilmeyeceği bildirildi.
İstanbul'da da yüksek dalga boyu ve rüzgar nedeniyle bazı sahillerde önlem alındı. Beykoz'da Karadeniz kıyısındaki sahil, plaj ve koylarda 9-10 Eylül tarihlerinde denize giriş yasaklandı.
Sarıyer'de Kısırkaya Halk Plajı'nın 9 ve 10 Eylül'de girişlere kapatılmasına karar verilirken, Şile'de Ayazma ve Ağva plajlarında cankurtaranların oluşturacağı kontrollü alanların dışında denize girilmesi yasaklandı. Şile Kaymakamlığı, söz konusu iki plajın her gün saat 18.00 itibarıyla boşaltılacağını duyurdu.