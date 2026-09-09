https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/tek-vizeyle-6-ulke-donemi-korfezin-schengeni-geliyor-1108626232.html

Tek vizeyle 6 ülke dönemi: Körfez'in Schengen'i geliyor

Tek vizeyle 6 ülke dönemi: Körfez'in Schengen'i geliyor

Sputnik Türkiye

Körfez ülkeleri arasında seyahatte yeni dönem için geri sayım başladı. GCC Grand Tourist Visa adı verilen ortak turist vizesiyle uluslararası ziyaretçilerin... 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T14:23+0300

2026-09-09T14:23+0300

2026-09-09T14:23+0300

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Avrupa'daki Schengen sistemine benzetilen Körfez'in ortak turist vizesinde sona yaklaşıldı.Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) Genel Sekreteri Jasem Mohamed Albudaiwi, 6 Eylül'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Security and History Dialogue 2026 etkinliğinde yaptığı açıklamada, uzun süredir hazırlıkları devam eden ortak vizenin "yakında hayata geçeceğini" söyledi.Yeni sistem sayesinde bölge dışından gelen turistlerin, her ülke için ayrı ayrı vize başvurusu yapmak yerine tek izinle altı GCC ülkesini ziyaret edebilmesi hedefleniyor.Hangi ülkeler ortak vizeye dahil olacak?GCC Grand Tourist Visa adı verilen ortak vize sistemi şu altı ülkeyi kapsayacak:Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Umman ve Kuveyt.Sistemin devreye girmesiyle uluslararası ziyaretçilerin Körfez ülkeleri arasında daha kolay hareket edebilmesi ve tek seyahat programı içerisinde birden fazla ülkeyi ziyaret edebilmesi amaçlanıyor.Bu özelliği nedeniyle proje, Avrupa'da sınırlar arası seyahati kolaylaştıran Schengen vizesinin Körfez versiyonu olarak değerlendiriliyor.Başlangıç tarihi henüz açıklanmadıGCC'den gelen son açıklama sistemin uygulamaya alınmasının yaklaştığını gösterse de kesin başlangıç tarihi henüz duyurulmadı.Ortak vizenin ücreti, geçerlilik süresi, kalış hakkı ve başvuru yöntemine ilişkin ayrıntılar da henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.Bu nedenle Körfez ülkelerine seyahat planlayan turistlerin, ortak vize resmen yürürlüğe girene kadar mevcut ülke bazlı vize kurallarını takip etmesi gerekiyor.Körfez'in ortak vize projesi 2023'te onaylandıAltı ülkeyi kapsayan ortak turist vizesinin temelleri 2023 yılında atıldı.Ortak turist vizesi önerisi, Ekim 2023'te GCC ülkelerinin turizm bakanları tarafından oybirliğiyle kabul edildi. Bir ay sonra Körfez ülkelerinin içişleri bakanları da projeye onay verdi.BAE Ekonomi Bakanı Abdulla bin Touq Al Marri ise Haziran 2025'te sistemin onaylandığını ve uygulama aşamasına geçilmesinin beklendiğini açıklamıştı.Bakanlıklar ortak sistem üzerinde çalışıyorProjenin hayata geçirilebilmesi için altı GCC ülkesinin içişleri bakanlıkları ve ilgili kamu kurumları koordineli çalışma yürütüyor.Ortak vize yalnızca turistik seyahatleri kolaylaştırmayı değil, Körfez ülkelerini uluslararası ziyaretçiler açısından tek ve bağlantılı bir turizm destinasyonu haline getirmeyi de amaçlıyor.Böylece örneğin BAE'ye gelen yabancı bir turistin aynı seyahat kapsamında Suudi Arabistan, Katar veya Umman'ı da daha kolay biçimde programına dahil edebilmesinin önü açılacak.BAE ile Bahreyn arasında yeni sistem başladıOrtak turist vizesinin yanı sıra GCC ülkeleri, sınır geçişlerini hızlandırmak için başka projeler de geliştiriyor.Bu kapsamda BAE ile Bahreyn arasında "One-Point Air Travellers" adı verilen tek noktadan işlem sistemi, Şubat 2026'da pilot uygulama olarak başlatıldı.Sistem sayesinde Bahreyn'den BAE'ye seyahat eden yolcular, pasaport ve giriş işlemlerini kalkış yapmadan önce tamamlayabiliyor.Pasaport kontrolü kalkıştan önce tamamlanıyorPilot uygulama ilk aşamada Abu Dabi'deki Zayed Uluslararası Havalimanı ile Bahreyn Uluslararası Havalimanı arasındaki seyahatlerde devreye alındı.Yolcuların bilgilerinin önceden işlenmesinde elektronik veri paylaşımı, biyometrik doğrulama ve elektronik geçiş kapıları kullanılıyor.Bu sayede gerekli işlemleri Bahreyn'de tamamlayan yolcuların BAE'ye ulaştıklarında yeniden aynı pasaport kontrolü sürecinden geçmesine gerek kalmıyor.Ortak vize uluslararası turistleri hedefliyorAncak tek noktadan seyahat sistemi ile GCC Grand Tourist Visa birbirinden farklı iki proje olarak yürütülüyor.BAE-Bahreyn arasındaki tek noktadan işlem uygulaması ağırlıklı olarak GCC vatandaşlarının sınır geçişlerini kolaylaştırmaya odaklanırken, ortak turist vizesi Körfez bölgesi dışından gelecek uluslararası ziyaretçilere yönelik hazırlanıyor.Ortak vize bu yönüyle Körfez ülkelerinin turizm, ulaşım ve ekonomik entegrasyonu artırmaya yönelik daha geniş stratejisinin parçalarından biri olarak görülüyor.Körfez'de daha geniş entegrasyon hedefiGCC Genel Sekreteri Albudaiwi, 7 Eylül'de Dubai'de düzenlenen 15. AIM Congress kapsamında yaptığı açıklamada bölgesel entegrasyona ilişkin diğer projelere de dikkat çekti.Albudaiwi, GCC Serbest Ticaret Bölgesi, Gümrük Birliği ve Ortak Pazarın yanı sıra ulaşım, enerji ve altyapı alanlarında yürütülen sınır ötesi yatırımları işaret etti.GCC Grand Tourist Visa'nın devreye girmesiyle bu entegrasyonun turizm ayağında önemli bir aşamaya geçilmesi ve yabancı turistlerin tek seyahatte birden fazla Körfez ülkesini ziyaret etmesinin kolaylaşması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/isvec-goc-politikasini-degistirdi-ulkeyi-terk-edene-36-bin-dolar-1108611801.html

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körfez, birleşik arap emirlikleri (bae), suudi arabistan, schengen, uygulama, körfez i̇şbirliği konseyi (ki̇k), el vefak partisi (bahreyn), haberler, türkiye