https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/son-dakika-haberleri-suriyede-silah-deposunda-patlama-14-olu-1108630262.html
Suriye'de silah deposunda patlama: 14 ölü
Suriye'de silah deposunda patlama: 14 ölü
Sputnik Türkiye
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde savaş kalıntılarının toplandığı bir depoda meydana gelen patlamada 14 kişi hayatını kaybetti.
2026-09-09T15:55+0300
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Suriye resmi haber ajansı SANA, patlama sonucu ölü sayısını en az 14 olarak duyurdu.Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib'in Sarmada ilçesi yakınlarında savaş kalıntısı mühimmatların toplandığı bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle güçlü bir patlama meydana geldi.Patlamanın ardından çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi.Bakanlık çalışanlarından yaralananlar varİdlib Sağlık Müdürlüğü Medya Ofisinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre patlamanın Sarmada yakınlarındaki Burc en-Nimra bölgesinde bulunan savaş kalıntılarının toplandığı silah deposunda meydana geldiğini bildirdi.Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Yönetiminden yapılan açıklamada ise İdlib'in kuzeyindeki Sarmada kenti yakınlarında, taşınmadan önce silah ve savaş kalıntılarının geçici olarak toplandığı depoda patlama meydana geldiği bildirildi.Patlamada, bakanlık çalışanlarından bazı kişilerin yaralandığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/almanya-duyurdu-trump-ile-11-eylulde-planlanan-telefon-gorusmesi-ertelendi-1108627630.html
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i̇dlib, suriye savunma bakanlığı, ortadoğu, sana
i̇dlib, suriye savunma bakanlığı, ortadoğu, sana
Suriye'de silah deposunda patlama: 14 ölü
15:55 09.09.2026 (güncellendi: 16:15 09.09.2026)
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde savaş kalıntılarının toplandığı bir depoda meydana gelen patlamada 14 kişi hayatını kaybetti. Patlama sonucu Suriye Savunma Bakanlığı çalışanlarından yaralananlar olduğu da aktarıldı.
Suriye resmi haber ajansı SANA, patlama sonucu ölü sayısını en az 14 olarak duyurdu.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib'in Sarmada ilçesi yakınlarında savaş kalıntısı mühimmatların toplandığı bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle güçlü bir patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi.
Bakanlık çalışanlarından yaralananlar var
İdlib Sağlık Müdürlüğü Medya Ofisinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre patlamanın Sarmada yakınlarındaki Burc en-Nimra bölgesinde bulunan savaş kalıntılarının toplandığı silah deposunda meydana geldiğini bildirdi.
Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Yönetiminden yapılan açıklamada ise İdlib'in kuzeyindeki Sarmada kenti yakınlarında, taşınmadan önce silah ve savaş kalıntılarının geçici olarak toplandığı depoda patlama meydana geldiği bildirildi.
Patlamada, bakanlık çalışanlarından bazı kişilerin yaralandığı aktarıldı.