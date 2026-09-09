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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/almanya-duyurdu-trump-ile-11-eylulde-planlanan-telefon-gorusmesi-ertelendi-1108627630.html
Almanya duyurdu: Trump ile 11 Eylül'de planlanan telefon görüşmesi ertelendi
Almanya duyurdu: Trump ile 11 Eylül'de planlanan telefon görüşmesi ertelendi
Sputnik Türkiye
Alman hükümeti, Merz ile Trump arasında 11 Eylül'de yapılması planlanan telefon görüşmesinin ertelendiğini açıkladı. Görüşme için henüz yeni bir tarih belirlenmedi.
2026-09-09T15:15+0300
2026-09-09T15:28+0300
dünya
donald trump
friedrich merz
almanya için alternatif (afd)
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Alman hükümet sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz arasıdaki görüşmenin ertelendiğini duyururken, ertelemenin nedenine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapmadı.Planlanan telefon görüşmesinin, 11 Eylül 2001'de ABD'de düzenlenen saldırıların yıl dönümüne denk gelmesi dikkati çekti.Trump, AfD'nin zaferini övmüştüErteleme kararı, Trump'ın Almanya'daki Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerindeki başarısını övmesinin ardından geldi.Trump, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında, 6 Eylül'deki seçimlerde yüzde 43.8 oy alarak birinci olan AfD'nin başarısını "çok büyük bir başarı" olarak nitelendirdi. ABD Başkanı, partinin yükselişini Almanya'nın göç politikalarına bağlayarak, Alman seçmenlerin "Almanya'ya büyük zarar veren son derece berbat göçmenlik kurallarından ve düzenlemelerinden" bıktığını ekledi.Trump, AfD'nin yükselişte olduğunu ve Almanya'nın mevcut göç politikalarına "daha fazla tahammül etmeyeceğini" ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/merzden-afdnin-secim-zaferine-ilk-yorum-partimizi-temellerinden-sarsti-eskisi-gibi-devam-edemeyiz-1108555913.html
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donald trump, friedrich merz, almanya için alternatif (afd)
donald trump, friedrich merz, almanya için alternatif (afd)

Almanya duyurdu: Trump ile 11 Eylül'de planlanan telefon görüşmesi ertelendi

15:15 09.09.2026 (güncellendi: 15:28 09.09.2026)
© AP Photo / Mark SchiefelbeinTrump Merz
Trump Merz - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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Alman hükümeti, Merz ile Trump arasında 11 Eylül'de yapılması planlanan telefon görüşmesinin ertelendiğini açıkladı. Görüşme için henüz yeni bir tarih belirlenmedi.
Alman hükümet sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz arasıdaki görüşmenin ertelendiğini duyururken, ertelemenin nedenine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapmadı.
Planlanan telefon görüşmesinin, 11 Eylül 2001'de ABD'de düzenlenen saldırıların yıl dönümüne denk gelmesi dikkati çekti.

Trump, AfD'nin zaferini övmüştü

Erteleme kararı, Trump'ın Almanya'daki Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerindeki başarısını övmesinin ardından geldi.
Trump, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında, 6 Eylül'deki seçimlerde yüzde 43.8 oy alarak birinci olan AfD'nin başarısını "çok büyük bir başarı" olarak nitelendirdi. ABD Başkanı, partinin yükselişini Almanya'nın göç politikalarına bağlayarak, Alman seçmenlerin "Almanya'ya büyük zarar veren son derece berbat göçmenlik kurallarından ve düzenlemelerinden" bıktığını ekledi.
Trump, AfD'nin yükselişte olduğunu ve Almanya'nın mevcut göç politikalarına "daha fazla tahammül etmeyeceğini" ifade etti.
Friedrich Merz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
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