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Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar sona erdi: Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar sona erdi: Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanan 6 maç tamamlandı. 09.09.2026, Sputnik Türkiye
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2026-27 sezonu lig aşaması başladı. Salı günü oynanan karşılaşmalarda AEK Atina, LASK'ı 1-0; Aston Villa, Club Brugge'ü 3-2; Borussia Dortmund, Villarreal'i 3-2; Manchester City ise Erling Haaland'ın iki golüyle Porto'yu 2-0 mağlup etti.Real Betis, Lille'i 3-2 yenerken, günün öne çıkan mücadelesinde Real Madrid, Inter'i 2-1 mağlup etti. Kırmızı kart cezası nedeniyle Arda Güler, maçta forma giyemedi.Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şu şekilde:AEK Atina 1-0 LASKClub Brugge 2-3 Aston VillaReal Madrid 2-1 InterPorto 0-2 Manchester CityBorussia Dortmund 3-2 VillarrealLille 2-3 Real Betis
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/arda-guler-sampiyonlar-liginde-odule-layik-goruldu-1108608583.html
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uefa, real madrid, inter, arda güler, luis figo, maç, tarihi maç, futbol, futbol maçı, galatasaray, fenerbahçe

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar sona erdi: Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

00:51 09.09.2026
© AA / Jose HernandezUEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
© AA / Jose Hernandez
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanan 6 maç tamamlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2026-27 sezonu lig aşaması başladı.
Salı günü oynanan karşılaşmalarda AEK Atina, LASK'ı 1-0; Aston Villa, Club Brugge'ü 3-2; Borussia Dortmund, Villarreal'i 3-2; Manchester City ise Erling Haaland'ın iki golüyle Porto'yu 2-0 mağlup etti.
Real Betis, Lille'i 3-2 yenerken, günün öne çıkan mücadelesinde Real Madrid, Inter'i 2-1 mağlup etti. Kırmızı kart cezası nedeniyle Arda Güler, maçta forma giyemedi.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şu şekilde:

AEK Atina 1-0 LASK
Club Brugge 2-3 Aston Villa
Real Madrid 2-1 Inter
Porto 0-2 Manchester City
Borussia Dortmund 3-2 Villarreal
Lille 2-3 Real Betis
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde ödül aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
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Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde ödüle layık görüldü
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