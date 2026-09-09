https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/sampiyonlar-liginde-ilk-maclar-sona-erdi-devler-liginde-gecenin-sonuclari-1108609451.html

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar sona erdi: Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar sona erdi: Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanan 6 maç tamamlandı. 09.09.2026, Sputnik Türkiye

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2026-27 sezonu lig aşaması başladı. Salı günü oynanan karşılaşmalarda AEK Atina, LASK'ı 1-0; Aston Villa, Club Brugge'ü 3-2; Borussia Dortmund, Villarreal'i 3-2; Manchester City ise Erling Haaland'ın iki golüyle Porto'yu 2-0 mağlup etti.Real Betis, Lille'i 3-2 yenerken, günün öne çıkan mücadelesinde Real Madrid, Inter'i 2-1 mağlup etti. Kırmızı kart cezası nedeniyle Arda Güler, maçta forma giyemedi.Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şu şekilde:AEK Atina 1-0 LASKClub Brugge 2-3 Aston VillaReal Madrid 2-1 InterPorto 0-2 Manchester CityBorussia Dortmund 3-2 VillarrealLille 2-3 Real Betis

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