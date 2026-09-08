https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/pistorius-almanya-ukraynaya-patriot-sistemleri-icin-pac-2-fuzeleri-gonderecek-1108607190.html

Pistorius: Almanya, Ukrayna’ya Patriot sistemleri için PAC-2 füzeleri gönderecek

Pistorius: Almanya, Ukrayna’ya Patriot sistemleri için PAC-2 füzeleri gönderecek

Sputnik Türkiye

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemleri için PAC-2 önleme füzelerinden oluşan bir parti gönderileceğini duyurdu. 08.09.2026, Sputnik Türkiye

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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Bundeswehr envanterinden Ukrayna’ya PAC-2 önleme füzesi teslim edilmesine karar verildiğini; Berlin’in AIM-9 füze sevkiyatını artıracağını ve on binlerce uzun menzilli topçu mühimmatı alımını finanse edeceğini açıkladı.Pistorius, NATO’nun Ukrayna’ya destek için oluşturduğu Temas Grubu toplantısında yaptığı konuşmada, Bundeswehr envanterinden Kiev’in acil ihtiyaç duyduğu PAC-2 önleme füzelerini Ukrayna’ya devretme kararı aldığını belirtti.Almanya’nın ayrıca AIM-9 tipi havadan havaya füzelerin teslimat miktarını artıracağını ifade eden Pistorius, Berlin’in on binlerce uzun menzilli topçu mühimmatının tedarikini de finanse edeceğini söyledi.Pistorius mühimmatın, İngiltere’nin öncülüğündeki topçu ve hava savunma koalisyonu aracılığıyla tedarik edileceğini kaydetti.Rusya, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmesinin çatışmanın çözümünü zorlaştırdığını ve NATO ülkelerini doğrudan krizin parçası haline getirdiğini dile getiriyor. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef teşkil edeceğini belirtirken Kremlin, Batı'nın askeri yardımlarının müzakere sürecine katkı sağlamadığını kaydediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/bati-basini-ab-ulkeleri-kisa-kadar-ukraynaya-patriot-onleme-fuzeleri-gonderebilir-1108603189.html

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boris pistorius, almanya, ukrayna, patriot, alman ordusu (bundeswehr), nato, rusya, ukrayna temas grubu