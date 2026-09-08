https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/pistorius-almanya-ukraynaya-patriot-sistemleri-icin-pac-2-fuzeleri-gonderecek-1108607190.html
Pistorius: Almanya, Ukrayna’ya Patriot sistemleri için PAC-2 füzeleri gönderecek
Pistorius: Almanya, Ukrayna’ya Patriot sistemleri için PAC-2 füzeleri gönderecek
Sputnik Türkiye
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemleri için PAC-2 önleme füzelerinden oluşan bir parti gönderileceğini duyurdu. 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T22:08+0300
2026-09-08T22:08+0300
2026-09-08T22:08+0300
ukrayna kri̇zi̇
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almanya
ukrayna
patriot
alman ordusu (bundeswehr)
nato
rusya
ukrayna temas grubu
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Bundeswehr envanterinden Ukrayna’ya PAC-2 önleme füzesi teslim edilmesine karar verildiğini; Berlin’in AIM-9 füze sevkiyatını artıracağını ve on binlerce uzun menzilli topçu mühimmatı alımını finanse edeceğini açıkladı.Pistorius, NATO’nun Ukrayna’ya destek için oluşturduğu Temas Grubu toplantısında yaptığı konuşmada, Bundeswehr envanterinden Kiev’in acil ihtiyaç duyduğu PAC-2 önleme füzelerini Ukrayna’ya devretme kararı aldığını belirtti.Almanya’nın ayrıca AIM-9 tipi havadan havaya füzelerin teslimat miktarını artıracağını ifade eden Pistorius, Berlin’in on binlerce uzun menzilli topçu mühimmatının tedarikini de finanse edeceğini söyledi.Pistorius mühimmatın, İngiltere’nin öncülüğündeki topçu ve hava savunma koalisyonu aracılığıyla tedarik edileceğini kaydetti.Rusya, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmesinin çatışmanın çözümünü zorlaştırdığını ve NATO ülkelerini doğrudan krizin parçası haline getirdiğini dile getiriyor. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef teşkil edeceğini belirtirken Kremlin, Batı'nın askeri yardımlarının müzakere sürecine katkı sağlamadığını kaydediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/bati-basini-ab-ulkeleri-kisa-kadar-ukraynaya-patriot-onleme-fuzeleri-gonderebilir-1108603189.html
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boris pistorius, almanya, ukrayna, patriot, alman ordusu (bundeswehr), nato, rusya, ukrayna temas grubu
boris pistorius, almanya, ukrayna, patriot, alman ordusu (bundeswehr), nato, rusya, ukrayna temas grubu
Pistorius: Almanya, Ukrayna’ya Patriot sistemleri için PAC-2 füzeleri gönderecek
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemleri için PAC-2 önleme füzelerinden oluşan bir parti gönderileceğini duyurdu.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Bundeswehr envanterinden Ukrayna’ya PAC-2 önleme füzesi teslim edilmesine karar verildiğini; Berlin’in AIM-9 füze sevkiyatını artıracağını ve on binlerce uzun menzilli topçu mühimmatı alımını finanse edeceğini açıkladı.
Pistorius, NATO’nun Ukrayna’ya destek için oluşturduğu Temas Grubu toplantısında yaptığı konuşmada, Bundeswehr envanterinden Kiev’in acil ihtiyaç duyduğu PAC-2 önleme füzelerini Ukrayna’ya devretme kararı aldığını belirtti.
Almanya’nın ayrıca AIM-9 tipi havadan havaya füzelerin teslimat miktarını artıracağını ifade eden Pistorius, Berlin’in on binlerce uzun menzilli topçu mühimmatının tedarikini de finanse edeceğini söyledi.
Pistorius mühimmatın, İngiltere’nin öncülüğündeki topçu ve hava savunma koalisyonu aracılığıyla tedarik edileceğini kaydetti.
Rusya, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmesinin çatışmanın çözümünü zorlaştırdığını ve NATO ülkelerini doğrudan krizin parçası haline getirdiğini dile getiriyor. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef teşkil edeceğini belirtirken Kremlin, Batı'nın askeri yardımlarının müzakere sürecine katkı sağlamadığını kaydediyor.