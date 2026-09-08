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Lavrov’dan Witkoff ve Kushner’in Moskova temaslarına ilişkin açıklama: ‘ABD sahadaki gerçekleri kabulleniyor’
Lavrov’dan Witkoff ve Kushner’in Moskova temaslarına ilişkin açıklama: ‘ABD sahadaki gerçekleri kabulleniyor’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Washington yönetiminin Ukrayna’nın NATO üyeliğine karşı çıkan ve sahadaki mevcut durum ile bölge halkının iradesini esas alan... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD medyasına yaptığı açıklamada, Başkanı Donald Trump’ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’in Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyaret ve Ukrayna krizine dair yürütülen diplomatik temaslar hakkında değerlendirmelerde bulundu.Söyleşide öne çıkan başlıklar ve Lavrov'un açıklamalarının detayları şu şekilde:Gizlilik ilkesine sadakat ve spekülasyonlarWitkoff ve Kushner’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin basına açık kısmının yayımlandığını belirten Lavrov, görüşme detaylarına ilişkin bilgilerin Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov tarafından paylaşıldığını hatırlattı.Görüşmenin içeriğine dair Ukrayna ve Avrupa kaynaklı spekülasyonlara değinen Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın (Elysée) basına sızdırdığı iddiaları eleştirerek, diplomatik görüşmelerin gizliliğine saygı duyulması gerektiğini vurguladı.ABD'nin çözüm yaklaşımında iki temel unsur‘Mesele toprak değil, insanlar’
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/kongre-uyesi-spartzdan-ukraynadaki-yolsuzluga-tepki-faturayi-kanlariyla-oduyorlar-1108579518.html
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Lavrov’dan Witkoff ve Kushner’in Moskova temaslarına ilişkin açıklama: ‘ABD sahadaki gerçekleri kabulleniyor’
11:40 08.09.2026 (güncellendi: 11:45 08.09.2026)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Washington yönetiminin Ukrayna’nın NATO üyeliğine karşı çıkan ve sahadaki mevcut durum ile bölge halkının iradesini esas alan yaklaşımını olumlu karşıladıklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD medyasına yaptığı açıklamada, Başkanı Donald Trump’ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’in Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyaret ve Ukrayna krizine dair yürütülen diplomatik temaslar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Söyleşide öne çıkan başlıklar ve Lavrov'un açıklamalarının detayları şu şekilde:
Gizlilik ilkesine sadakat ve spekülasyonlar
Witkoff ve Kushner’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin basına açık kısmının yayımlandığını belirten Lavrov, görüşme detaylarına ilişkin bilgilerin Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov tarafından paylaşıldığını hatırlattı.
Görüşmenin içeriğine dair Ukrayna ve Avrupa kaynaklı spekülasyonlara değinen Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın (Elysée) basına sızdırdığı iddiaları eleştirerek, diplomatik görüşmelerin gizliliğine saygı duyulması gerektiğini vurguladı.
ABD'nin çözüm yaklaşımında iki temel unsur
NATO kapısının kapatılması:
Lavrov, Başkan Trump’ın Ukrayna’nın NATO’ya katılması fikrini kesin bir dille reddettiğini ve bu konunun artık kapandığını belirtti.
Sahadaki gerçeklerin tanınması:
ABD tarafının çözüme yaklaşırken sahadaki gerçekleri dikkate aldığını ifade eden Lavrov, bu durumun sadece bir toprak meselesi olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizdi.
‘Mesele toprak değil, insanlar’
Kırım, Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson
’da düzenlenen referandumlara işaret eden Lavrov, sahadaki gerçeklerin bölge halkının iradesini ve kendi kültürleri ile dillerini koruma talebini temsil ettiğini söyledi.
Washington’ın temaslarda bu temel hususları kabul ederek hareket etmesinin
Moskova tarafından olumlu karşılandığını ve diyaloğu sürdürme iradelerini artırdığını sözlerine ekledi.