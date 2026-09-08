https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/lavrovdan-witkoff-ve-kushnerin-moskova-temaslarina-iliskin-aciklama-abd-sahadaki-gercekleri-1108582224.html

Lavrov’dan Witkoff ve Kushner’in Moskova temaslarına ilişkin açıklama: ‘ABD sahadaki gerçekleri kabulleniyor’

Lavrov’dan Witkoff ve Kushner’in Moskova temaslarına ilişkin açıklama: ‘ABD sahadaki gerçekleri kabulleniyor’

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Washington yönetiminin Ukrayna’nın NATO üyeliğine karşı çıkan ve sahadaki mevcut durum ile bölge halkının iradesini esas alan... 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T11:40+0300

2026-09-08T11:40+0300

2026-09-08T11:45+0300

ukrayna kri̇zi̇

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100490060_0:0:693:389_1920x0_80_0_0_eca4d1c7e801b1af6c318255f915c731.png

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD medyasına yaptığı açıklamada, Başkanı Donald Trump’ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’in Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyaret ve Ukrayna krizine dair yürütülen diplomatik temaslar hakkında değerlendirmelerde bulundu.Söyleşide öne çıkan başlıklar ve Lavrov'un açıklamalarının detayları şu şekilde:Gizlilik ilkesine sadakat ve spekülasyonlarWitkoff ve Kushner’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin basına açık kısmının yayımlandığını belirten Lavrov, görüşme detaylarına ilişkin bilgilerin Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov tarafından paylaşıldığını hatırlattı.Görüşmenin içeriğine dair Ukrayna ve Avrupa kaynaklı spekülasyonlara değinen Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın (Elysée) basına sızdırdığı iddiaları eleştirerek, diplomatik görüşmelerin gizliliğine saygı duyulması gerektiğini vurguladı.ABD'nin çözüm yaklaşımında iki temel unsur‘Mesele toprak değil, insanlar’

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/kongre-uyesi-spartzdan-ukraynadaki-yolsuzluga-tepki-faturayi-kanlariyla-oduyorlar-1108579518.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60