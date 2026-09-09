https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/putin-kim-jong-unu-kuzey-korenin-kurulus-yil-donumu-dolayisiyla-kutladi-1108609713.html

Putin, Kim Jong-un’u Kuzey Kore’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutladı

Putin, Kim Jong-un’u Kuzey Kore’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutladı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore’nin kuruluşunun 78. yıl dönümü dolayısıyla ülke lideri Kim Jong-un’a tebrik mesajı gönderdi. 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T01:13+0300

2026-09-09T01:13+0300

2026-09-09T01:13+0300

dünya

vladimir putin

kim jong-un

rusya

kuzey kore

kore merkezi haber ajansı (kcna)

moskova

pyongyang

kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a gönderdiği mesajda Moskova ile Pyongyang arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesi için yakın çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) yayınladığı mesaja göre Putin, Moskova ile Pyongyang ilişkilerinin her zaman dostluk, iyi komşuluk ve karşılıklı yardım ilkeleri üzerine kurulduğunu belirtti.Putin, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın daha da pekiştirilmesi amacıyla Kim ile yakın işbirliğini sürdüreceklerini ifade etti.Rusya ve Kuzey Kore, Haziran 2024’te Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. Aralık ayında yürürlüğe giren anlaşma, taraflardan birinin silahlı saldırıya uğraması halinde diğer tarafın askeri ve diğer imkanlarla yardım sağlamasını öngörüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/kuzey-kore-savunma-bakani-abd-ve-muttefikleri-yeni-bir-askeri-catisma-ariyorsa-biz--de-guclu-karsi-1108564014.html

rusya

kuzey kore

moskova

pyongyang

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Sputnik Türkiye

vladimir putin, kim jong-un, rusya, kuzey kore, kore merkezi haber ajansı (kcna), moskova, pyongyang, kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması