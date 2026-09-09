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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/putin-kim-jong-unu-kuzey-korenin-kurulus-yil-donumu-dolayisiyla-kutladi-1108609713.html
Putin, Kim Jong-un’u Kuzey Kore’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutladı
Putin, Kim Jong-un’u Kuzey Kore’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutladı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore’nin kuruluşunun 78. yıl dönümü dolayısıyla ülke lideri Kim Jong-un’a tebrik mesajı gönderdi. 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T01:13+0300
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dünya
vladimir putin
kim jong-un
rusya
kuzey kore
kore merkezi haber ajansı (kcna)
moskova
pyongyang
kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a gönderdiği mesajda Moskova ile Pyongyang arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesi için yakın çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) yayınladığı mesaja göre Putin, Moskova ile Pyongyang ilişkilerinin her zaman dostluk, iyi komşuluk ve karşılıklı yardım ilkeleri üzerine kurulduğunu belirtti.Putin, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın daha da pekiştirilmesi amacıyla Kim ile yakın işbirliğini sürdüreceklerini ifade etti.Rusya ve Kuzey Kore, Haziran 2024’te Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. Aralık ayında yürürlüğe giren anlaşma, taraflardan birinin silahlı saldırıya uğraması halinde diğer tarafın askeri ve diğer imkanlarla yardım sağlamasını öngörüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/kuzey-kore-savunma-bakani-abd-ve-muttefikleri-yeni-bir-askeri-catisma-ariyorsa-biz--de-guclu-karsi-1108564014.html
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kuzey kore
moskova
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vladimir putin, kim jong-un, rusya, kuzey kore, kore merkezi haber ajansı (kcna), moskova, pyongyang, kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması
vladimir putin, kim jong-un, rusya, kuzey kore, kore merkezi haber ajansı (kcna), moskova, pyongyang, kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması

Putin, Kim Jong-un’u Kuzey Kore’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutladı

01:13 09.09.2026
© Sputnik / Sergey BobılevRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
© Sputnik / Sergey Bobılev
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore’nin kuruluşunun 78. yıl dönümü dolayısıyla ülke lideri Kim Jong-un’a tebrik mesajı gönderdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a gönderdiği mesajda Moskova ile Pyongyang arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesi için yakın çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) yayınladığı mesaja göre Putin, Moskova ile Pyongyang ilişkilerinin her zaman dostluk, iyi komşuluk ve karşılıklı yardım ilkeleri üzerine kurulduğunu belirtti.
Putin, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın daha da pekiştirilmesi amacıyla Kim ile yakın işbirliğini sürdüreceklerini ifade etti.
Rusya ve Kuzey Kore, Haziran 2024’te Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. Aralık ayında yürürlüğe giren anlaşma, taraflardan birinin silahlı saldırıya uğraması halinde diğer tarafın askeri ve diğer imkanlarla yardım sağlamasını öngörüyor.
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