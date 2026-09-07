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Kuzey Kore Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri yeni bir askeri çatışma arıyorsa biz de güçlü karşı önlemler alırız
Kuzey Kore Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri yeni bir askeri çatışma arıyorsa biz de güçlü karşı önlemler alırız
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Kuzey Kore'nin yeni Savunma Bakanı Kim Song-gi, Güney Kore, Japonya ve ABD'nin düzenleyeceği ortak askeri tatbikatı "provokasyon" olarak nitelendirdi.
2026-09-07T18:01+0300
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Kuzey Kore devlet medyası KCNA'nın pazartesi günü yayımladığı açıklamaya göre Kim, üç ülkenin 9-11 Eylül tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığı yıllık ‘Freedom Edge’ tatbikatına tepki gösterdi.Kim, ABD ve müttefiklerinin "yeni bir askeri çatışma" arayışına girmesi halinde Kuzey Kore'nin de "güçlü karşı önlemler" alacağını söyledi:Kuzey Kore de Güney Kore de savunma bakanlarını değiştirdiKuzey Kore ve Güney Kore, ağustos ayının son haftasında savunma bakanlarını değiştirmişti.Kuzey Kore devlet medyası Kore Halk Ordusu Genel Siyasi Bürosu Direktörü Kim Song-gi'nin ülkenin yeni savunma bakanı olarak atandığını duyurdu. Kim, No Kwang-chol'un yerine geçti. No ise İşçi Partisi'nin Mühimmat Sanayi Departmanı'nda birinci başkan yardımcılığı görevine getirildi.Güney Kore'de ise emekli General Kang Shin-chul, savaş zamanı operasyonel kontrolün (Wartime OPCON) ABD'den Güney Kore'ye devredilmesi sürecini yönetmek üzere Savunma Bakanı olarak görevi atandı. Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, bu devri görev süresinin sona ereceği 2030'dan önce gerçekleştirme sözü vermişti.Kang, sivil geçmişe sahip Ahn Gyu-back'in yerine geçti.
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kuzey kore, abd, güney kore
kuzey kore, abd, güney kore

Kuzey Kore Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri yeni bir askeri çatışma arıyorsa biz de güçlü karşı önlemler alırız

18:01 07.09.2026 (güncellendi: 18:21 07.09.2026)
© AP Photo / Ahn Young-joonGüney Kore Kuzey Kore Balistik Füze
Güney Kore Kuzey Kore Balistik Füze - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
© AP Photo / Ahn Young-joon
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Kuzey Kore'nin yeni Savunma Bakanı Kim Song-gi, Güney Kore, Japonya ve ABD'nin düzenleyeceği ortak askeri tatbikatı "provokasyon" olarak nitelendirdi.
Kuzey Kore devlet medyası KCNA'nın pazartesi günü yayımladığı açıklamaya göre Kim, üç ülkenin 9-11 Eylül tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığı yıllık ‘Freedom Edge’ tatbikatına tepki gösterdi.
Kim, ABD ve müttefiklerinin "yeni bir askeri çatışma" arayışına girmesi halinde Kuzey Kore'nin de "güçlü karşı önlemler" alacağını söyledi:

ABD ve müttefikleri yeni bir askeri çatışma arayışına girerse, biz de güçlü karşı önlemler alırız.

Kuzey Kore de Güney Kore de savunma bakanlarını değiştirdi

Kuzey Kore ve Güney Kore, ağustos ayının son haftasında savunma bakanlarını değiştirmişti.
Kuzey Kore devlet medyası Kore Halk Ordusu Genel Siyasi Bürosu Direktörü Kim Song-gi'nin ülkenin yeni savunma bakanı olarak atandığını duyurdu. Kim, No Kwang-chol'un yerine geçti. No ise İşçi Partisi'nin Mühimmat Sanayi Departmanı'nda birinci başkan yardımcılığı görevine getirildi.
Güney Kore'de ise emekli General Kang Shin-chul, savaş zamanı operasyonel kontrolün (Wartime OPCON) ABD'den Güney Kore'ye devredilmesi sürecini yönetmek üzere Savunma Bakanı olarak görevi atandı. Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, bu devri görev süresinin sona ereceği 2030'dan önce gerçekleştirme sözü vermişti.
Kang, sivil geçmişe sahip Ahn Gyu-back'in yerine geçti.
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