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Pentagon, 4.8 milyar dolar değerinde sipariş verdi: 'Lazer tabanlı uçak füze savunma sistemleri'
Pentagon, 4.8 milyar dolar değerinde sipariş verdi: 'Lazer tabanlı uçak füze savunma sistemleri'
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Pentagon, hava araçlarını füze saldırılarına karşı korumak amacıyla geliştirilen lazer tabanlı savunma sistemlerinin üretimi için 4.8 milyar dolarlık sözleşme... 09.09.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Savaş Bakanlığı, Northrop Grumman Systems şirketine lazer tabanlı uçak füze savunma sistemleri tedariki için 4.8 milyar dolarlık bir sözleşme verdiğini açıkladı.Pentagon'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:Çalışmaların Alabama'da gerçekleştirileceği ve 30 Eylül 2035'te tamamlanması bekleniyor.Northrop Grumman tarafından yayınlanan bilgilere göre, CIRCM lazer tabanlı koruma sistemi helikopterlere, döner kanatlı hava araçlarına ve küçük uçaklara monte edilmek üzere tasarlandı. Açık mimarili sistem, mürettebatı modern kızılötesi güdümlü füzelere karşı koruyor.
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abd, northrop grumman, pentagon

Pentagon, 4.8 milyar dolar değerinde sipariş verdi: 'Lazer tabanlı uçak füze savunma sistemleri'

04:53 09.09.2026 (güncellendi: 04:54 09.09.2026)
Pentagon
Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
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Pentagon, hava araçlarını füze saldırılarına karşı korumak amacıyla geliştirilen lazer tabanlı savunma sistemlerinin üretimi için 4.8 milyar dolarlık sözleşme imzaladı.
ABD Savaş Bakanlığı, Northrop Grumman Systems şirketine lazer tabanlı uçak füze savunma sistemleri tedariki için 4.8 milyar dolarlık bir sözleşme verdiğini açıkladı.
Pentagon'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Northrop Grumman Systems Corp., Rolling Meadows, Illinois, Ortak Kızılötesi Karşı Önlem [CIRCM]'nin tam kapasite üretimi için 4.838.487.318 dolarlık sabit fiyatlı, belirsiz teslimat/belirsiz miktar sözleşmesi ile ödüllendirildi. Bir teklif istendi ve bir teklif alındı."
Çalışmaların Alabama'da gerçekleştirileceği ve 30 Eylül 2035'te tamamlanması bekleniyor.
Northrop Grumman tarafından yayınlanan bilgilere göre, CIRCM lazer tabanlı koruma sistemi helikopterlere, döner kanatlı hava araçlarına ve küçük uçaklara monte edilmek üzere tasarlandı. Açık mimarili sistem, mürettebatı modern kızılötesi güdümlü füzelere karşı koruyor.
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