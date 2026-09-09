https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/pentagon-48-milyar-dolar-degerinde-siparis-verdi-lazer-tabanli-ucak-fuze-savunma-sistemleri-1108610279.html

Pentagon, 4.8 milyar dolar değerinde sipariş verdi: 'Lazer tabanlı uçak füze savunma sistemleri'

Pentagon, 4.8 milyar dolar değerinde sipariş verdi: 'Lazer tabanlı uçak füze savunma sistemleri'

Sputnik Türkiye

Pentagon, hava araçlarını füze saldırılarına karşı korumak amacıyla geliştirilen lazer tabanlı savunma sistemlerinin üretimi için 4.8 milyar dolarlık sözleşme... 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T04:53+0300

2026-09-09T04:53+0300

2026-09-09T04:54+0300

dünya

abd

northrop grumman

pentagon

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ABD Savaş Bakanlığı, Northrop Grumman Systems şirketine lazer tabanlı uçak füze savunma sistemleri tedariki için 4.8 milyar dolarlık bir sözleşme verdiğini açıkladı.Pentagon'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:Çalışmaların Alabama'da gerçekleştirileceği ve 30 Eylül 2035'te tamamlanması bekleniyor.Northrop Grumman tarafından yayınlanan bilgilere göre, CIRCM lazer tabanlı koruma sistemi helikopterlere, döner kanatlı hava araçlarına ve küçük uçaklara monte edilmek üzere tasarlandı. Açık mimarili sistem, mürettebatı modern kızılötesi güdümlü füzelere karşı koruyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/iran-devrim-muhafizlari-ele-gecirildigi-aciklanan-abd-denizaltisinin-goruntulerini-yayimladi-1108607579.html

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