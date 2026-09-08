https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/iran-devrim-muhafizlari-ele-gecirildigi-aciklanan-abd-denizaltisinin-goruntulerini-yayimladi-1108607579.html
İran, ABD denizaltısının görüntülerini yayımladı: 'Domuzlar Körfezi'ne geri dönün'
İran, ABD denizaltısının görüntülerini yayımladı: 'Domuzlar Körfezi'ne geri dönün'
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları, ele geçirdiklerini açıkladıkları ABD ordusuna ait insansız denizaltı aracının görüntülerini paylaştı. 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T22:14+0300
2026-09-08T22:14+0300
2026-09-08T22:43+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
hürmüz boğazı
i̇ran
denizaltı
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İran Devrim Muhafızları Donanması, Hürmüz Boğazı'na girişte ABD ordusuna ait insansız denizaltı aracını ele geçirdiklerini açıkladı.Yapılan açıklamada, ele geçirilen denizaltının ABD filosuna 2025 yılında teslim edilen, ileri denizaltı teknolojileriyle donatılmış 'en modern akıllı ve insansız denizaltılardan biri' olduğu ifade edildi:'Domuzlar Körfezi'ne geri dönün'Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhebbi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'Eski bir model, hizmet dışıydı'Reuters ABD yetkilisine atıfta bulunarak, ABD'ye ait bir insansız denizaltı askeri aracının arıza yaşadığını bildirdi.Raporda, arıza yapan insansız aracın eski bir model olduğu, herhangi bir gizli sonar veya radar ekipmanı taşımadığı ve bir günden fazla bir süre önce hizmet dışı kaldığı belirtildi.Reuters, bu insansız hava aracının İran Devrim Muhafızları tarafından ele geçirilip geçirilmediğini belirtmedi, ancak çatışma sırasında bölgesel suları izlediğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/iranin-hark-adasi-yakinlarinda-cok-sayida-patlama-sesi-duyuldu-1108607318.html
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hürmüz boğazı
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abd, hürmüz boğazı, i̇ran, denizaltı
abd, hürmüz boğazı, i̇ran, denizaltı
İran, ABD denizaltısının görüntülerini yayımladı: 'Domuzlar Körfezi'ne geri dönün'
22:14 08.09.2026 (güncellendi: 22:43 08.09.2026)
İran Devrim Muhafızları, ele geçirdiklerini açıkladıkları ABD ordusuna ait insansız denizaltı aracının görüntülerini paylaştı.
İran Devrim Muhafızları Donanması, Hürmüz Boğazı'na girişte ABD ordusuna ait insansız denizaltı aracını ele geçirdiklerini açıkladı.
Yapılan açıklamada, ele geçirilen denizaltının ABD filosuna 2025 yılında teslim edilen, ileri denizaltı teknolojileriyle donatılmış 'en modern akıllı ve insansız denizaltılardan biri' olduğu ifade edildi:
Hürmüz Boğazı girişinde, terörist ABD ordusuna ait en gelişmiş akıllı ve insansız denizaltılardan birini bir pusu neticesinde ele geçirdik. Bu akıllı su altı aracı, en ileri su altı aracı teknolojisine sahiptir ve 2025 yılında terörist ABD ordusu filosuna teslim edilmiştir. Söz konusu denizaltı şu anda ele geçirilmiş bir varlık olarak elimizdedir ve görüntüleri önümüzdeki saatlerde yayınlanacaktır. Zafer ancak Yüce ve Hikmet Sahibi Allah'tandır.
'Domuzlar Körfezi'ne geri dönün'
Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhebbi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
ABD ordusuna ait son teknoloji ürünü, insansız bir denizaltının —2025 model bir araç— şafak vakti ele geçirilmesi, hiçbir ileri teknolojinin Hürmüz Boğazı'ndaki gözetleme katmanlarımızı aşamayacağını göstermektedir.
Basra Körfezi üzerindeki egemenlik, teknolojiye hakim gençlerimize aittir. 'Domuzlar Körfezi'ne geri dönün.
'Eski bir model, hizmet dışıydı'
Reuters ABD yetkilisine atıfta bulunarak, ABD'ye ait bir insansız denizaltı askeri aracının arıza yaşadığını bildirdi.
Raporda, arıza yapan insansız aracın eski bir model olduğu, herhangi bir gizli sonar veya radar ekipmanı taşımadığı ve bir günden fazla bir süre önce hizmet dışı kaldığı belirtildi.
Reuters, bu insansız hava aracının İran Devrim Muhafızları tarafından ele geçirilip geçirilmediğini belirtmedi, ancak çatışma sırasında bölgesel suları izlediğini kaydetti.