https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/iran-devrim-muhafizlari-ele-gecirildigi-aciklanan-abd-denizaltisinin-goruntulerini-yayimladi-1108607579.html

İran, ABD denizaltısının görüntülerini yayımladı: 'Domuzlar Körfezi'ne geri dönün'

İran, ABD denizaltısının görüntülerini yayımladı: 'Domuzlar Körfezi'ne geri dönün'

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları, ele geçirdiklerini açıkladıkları ABD ordusuna ait insansız denizaltı aracının görüntülerini paylaştı. 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T22:14+0300

2026-09-08T22:14+0300

2026-09-08T22:43+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

hürmüz boğazı

i̇ran

denizaltı

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İran Devrim Muhafızları Donanması, Hürmüz Boğazı'na girişte ABD ordusuna ait insansız denizaltı aracını ele geçirdiklerini açıkladı.Yapılan açıklamada, ele geçirilen denizaltının ABD filosuna 2025 yılında teslim edilen, ileri denizaltı teknolojileriyle donatılmış 'en modern akıllı ve insansız denizaltılardan biri' olduğu ifade edildi:'Domuzlar Körfezi'ne geri dönün'Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhebbi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'Eski bir model, hizmet dışıydı'Reuters ABD yetkilisine atıfta bulunarak, ABD'ye ait bir insansız denizaltı askeri aracının arıza yaşadığını bildirdi.Raporda, arıza yapan insansız aracın eski bir model olduğu, herhangi bir gizli sonar veya radar ekipmanı taşımadığı ve bir günden fazla bir süre önce hizmet dışı kaldığı belirtildi.Reuters, bu insansız hava aracının İran Devrim Muhafızları tarafından ele geçirilip geçirilmediğini belirtmedi, ancak çatışma sırasında bölgesel suları izlediğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/iranin-hark-adasi-yakinlarinda-cok-sayida-patlama-sesi-duyuldu-1108607318.html

abd

hürmüz boğazı

i̇ran

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abd, hürmüz boğazı, i̇ran, denizaltı