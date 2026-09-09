https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/ozgur-celik-hakkinda-sorusturma-1108629063.html

Özgür Çelik hakkında soruşturma

Özgür Çelik hakkında soruşturma

Sputnik Türkiye

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Üsküdar Belediye Meclis Üyesinin Ağustos ayında yaptığı şikâyetler üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve... 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T15:45+0300

2026-09-09T15:45+0300

2026-09-09T15:46+0300

poli̇ti̇ka

özgür çelik

soruşturma

üsküdar belediyesi

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Özgür Çelik hakkında soruşturma açıldı.Soruşturma sebebi ne?Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Üsküdar Belediye Meclis Üyesinin Ağustos ayında yaptığı şikâyetler üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlattı. Meclis üyeleri, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimine ilişkin iradelerinin fesada uğratılmasına yönelik tehdit, hakaret ve baskıya maruz kaldıklarını beyan etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/ozgur-celikin-iddialariyla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1108606924.html

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Sputnik Türkiye

özgür çelik, soruşturma, üsküdar belediyesi