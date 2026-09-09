https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/ozgur-celik-hakkinda-sorusturma-1108629063.html
Özgür Çelik hakkında soruşturma
Özgür Çelik hakkında soruşturma
Sputnik Türkiye
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Üsküdar Belediye Meclis Üyesinin Ağustos ayında yaptığı şikâyetler üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve... 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T15:45+0300
2026-09-09T15:45+0300
2026-09-09T15:46+0300
poli̇ti̇ka
özgür çelik
soruşturma
üsküdar belediyesi
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Özgür Çelik hakkında soruşturma açıldı.Soruşturma sebebi ne?Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Üsküdar Belediye Meclis Üyesinin Ağustos ayında yaptığı şikâyetler üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlattı. Meclis üyeleri, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimine ilişkin iradelerinin fesada uğratılmasına yönelik tehdit, hakaret ve baskıya maruz kaldıklarını beyan etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/ozgur-celikin-iddialariyla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1108606924.html
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özgür çelik, soruşturma, üsküdar belediyesi
özgür çelik, soruşturma, üsküdar belediyesi
Özgür Çelik hakkında soruşturma
15:45 09.09.2026 (güncellendi: 15:46 09.09.2026)
Ayrıntılar geliyor
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Üsküdar Belediye Meclis Üyesinin Ağustos ayında yaptığı şikâyetler üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlattı.
Özgür Çelik hakkında soruşturma açıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Üsküdar Belediye Meclis Üyesinin Ağustos ayında yaptığı şikâyetler üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlattı.
Meclis üyeleri, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimine ilişkin iradelerinin fesada uğratılmasına yönelik tehdit, hakaret ve baskıya maruz kaldıklarını beyan etti.