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Özgür Çelik'in iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Özgür Çelik'in iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı açıklamalara... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T21:28+0300
2026-09-08T21:28+0300
poli̇ti̇ka
cumhuriyet başsavcılığı
üsküdar
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üsküdar seçim sonuçları
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Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmaya ilişkin soruşturma başlatıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/uskudar-belediyesi-ak-partiye-gecti-1108590413.html
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cumhuriyet başsavcılığı, üsküdar, üsküdar belediyesi, üsküdar seçim sonuçları, özgür çelik, yeni parti
cumhuriyet başsavcılığı, üsküdar, üsküdar belediyesi, üsküdar seçim sonuçları, özgür çelik, yeni parti

Özgür Çelik'in iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

21:28 08.09.2026
© Fotoğraf : Özgür Çelik sosyal medyaYeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik
Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
© Fotoğraf : Özgür Çelik sosyal medya
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı açıklamalara ilişkin resen soruşturma başlattı.
Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
Bir kısım basın yayın organlarında, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in bugün gerçekleştirilen Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimleri akabinde yapmış olduğu 'Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. Beni savcı tutuklamayla tehdit etti, benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum.' dedi.' şeklindeki iddiaları ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturmaya başlanılmış olup, bu kapsamda beyanlarda ismi geçen Ayhan Aydın isimli şahsın söz konusu iddialarla ilgili ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesi talimatı verilmiştir.
Dündar Ziya Gültekin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
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Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti
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