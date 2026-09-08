https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/ozgur-celikin-iddialariyla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1108606924.html
Özgür Çelik'in iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Özgür Çelik'in iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı açıklamalara... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T21:28+0300
2026-09-08T21:28+0300
2026-09-08T21:28+0300
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cumhuriyet başsavcılığı
üsküdar
üsküdar belediyesi
üsküdar seçim sonuçları
özgür çelik
yeni parti
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Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmaya ilişkin soruşturma başlatıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/uskudar-belediyesi-ak-partiye-gecti-1108590413.html
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cumhuriyet başsavcılığı, üsküdar, üsküdar belediyesi, üsküdar seçim sonuçları, özgür çelik, yeni parti
cumhuriyet başsavcılığı, üsküdar, üsküdar belediyesi, üsküdar seçim sonuçları, özgür çelik, yeni parti
Özgür Çelik'in iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı açıklamalara ilişkin resen soruşturma başlattı.
Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
Bir kısım basın yayın organlarında, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in bugün gerçekleştirilen Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimleri akabinde yapmış olduğu 'Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. Beni savcı tutuklamayla tehdit etti, benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum.' dedi.' şeklindeki iddiaları ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturmaya başlanılmış olup, bu kapsamda beyanlarda ismi geçen Ayhan Aydın isimli şahsın söz konusu iddialarla ilgili ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesi talimatı verilmiştir.