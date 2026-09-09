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OGM açıkladı: Üç ildeki yangında son durum
OGM açıkladı: Üç ildeki yangında son durum
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Antalya'nın Aksu ve Kumluca ile Mersin'in Bozyazı ilçelerindeki yangınların enerjisinin... 09.09.2026, Sputnik Türkiye
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Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sosyal medya hesabından üç ilde devam eden yangınlara ilişkin bir paylaşım yaptı.Paylaşımda, Antalya'nın Aksu ve Kumluca ile Mersin'in Bozyazı ilçelerinde orman dışı alanlarda başlayan yangınların enerjisinin düşürüldüğünü ve yangınları tamamen kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Öte yandan Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden yangına ise ekiplerin tüm imkanlarıyla aralıksız müdahale ettiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/adana-yanginlarla-mucadele-ediyor-kozan-ilcesinde-iki-ayri-noktada-yangin-suruyor-1108573328.html
türki̇ye
antalya
kumluca
aksu
mersin
adana
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antalya, kumluca, aksu, mersin, adana, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın söndürme uçağı, yangın helikopteri
antalya, kumluca, aksu, mersin, adana, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın söndürme uçağı, yangın helikopteri

OGM açıkladı: Üç ildeki yangında son durum

00:19 09.09.2026
© Fatih AzgınAdana yangın
Adana yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
© Fatih Azgın
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Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Antalya'nın Aksu ve Kumluca ile Mersin'in Bozyazı ilçelerindeki yangınların enerjisinin düşürüldüğünü, Adana'nın Kozan ilçesindeki yangına ise müdahalenin sürdüğünü açıkladı.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sosyal medya hesabından üç ilde devam eden yangınlara ilişkin bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda, Antalya'nın Aksu ve Kumluca ile Mersin'in Bozyazı ilçelerinde orman dışı alanlarda başlayan yangınların enerjisinin düşürüldüğünü ve yangınları tamamen kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Öte yandan Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden yangına ise ekiplerin tüm imkanlarıyla aralıksız müdahale ettiği belirtildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde iki ayrı noktada çıkan yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
TÜRKİYE
Kozan duman altında: Adana iki ayrı bölgedeki yangınlarla mücadele ediyor, biri kontrol altında
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