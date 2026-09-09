https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/ogm-acikladi-uc-ildeki-yanginda-son-durum-1108609154.html

OGM açıkladı: Üç ildeki yangında son durum

OGM açıkladı: Üç ildeki yangında son durum

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Antalya'nın Aksu ve Kumluca ile Mersin'in Bozyazı ilçelerindeki yangınların enerjisinin... 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T00:19+0300

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türki̇ye

antalya

kumluca

aksu

mersin

adana

yangın

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yangın alarmı

yangın söndürme uçağı

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Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sosyal medya hesabından üç ilde devam eden yangınlara ilişkin bir paylaşım yaptı.Paylaşımda, Antalya'nın Aksu ve Kumluca ile Mersin'in Bozyazı ilçelerinde orman dışı alanlarda başlayan yangınların enerjisinin düşürüldüğünü ve yangınları tamamen kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Öte yandan Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden yangına ise ekiplerin tüm imkanlarıyla aralıksız müdahale ettiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/adana-yanginlarla-mucadele-ediyor-kozan-ilcesinde-iki-ayri-noktada-yangin-suruyor-1108573328.html

türki̇ye

antalya

kumluca

aksu

mersin

adana

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