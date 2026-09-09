https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/ogm-acikladi-uc-ildeki-yanginda-son-durum-1108609154.html
OGM açıkladı: Üç ildeki yangında son durum
OGM açıkladı: Üç ildeki yangında son durum
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Antalya'nın Aksu ve Kumluca ile Mersin'in Bozyazı ilçelerindeki yangınların enerjisinin... 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T00:19+0300
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türki̇ye
antalya
kumluca
aksu
mersin
adana
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
yangın söndürme uçağı
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Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sosyal medya hesabından üç ilde devam eden yangınlara ilişkin bir paylaşım yaptı.Paylaşımda, Antalya'nın Aksu ve Kumluca ile Mersin'in Bozyazı ilçelerinde orman dışı alanlarda başlayan yangınların enerjisinin düşürüldüğünü ve yangınları tamamen kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Öte yandan Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden yangına ise ekiplerin tüm imkanlarıyla aralıksız müdahale ettiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/adana-yanginlarla-mucadele-ediyor-kozan-ilcesinde-iki-ayri-noktada-yangin-suruyor-1108573328.html
türki̇ye
antalya
kumluca
aksu
mersin
adana
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antalya, kumluca, aksu, mersin, adana, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın söndürme uçağı, yangın helikopteri
antalya, kumluca, aksu, mersin, adana, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın söndürme uçağı, yangın helikopteri
OGM açıkladı: Üç ildeki yangında son durum
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Antalya'nın Aksu ve Kumluca ile Mersin'in Bozyazı ilçelerindeki yangınların enerjisinin düşürüldüğünü, Adana'nın Kozan ilçesindeki yangına ise müdahalenin sürdüğünü açıkladı.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sosyal medya hesabından üç ilde devam eden yangınlara ilişkin bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda, Antalya'nın Aksu ve Kumluca ile Mersin'in Bozyazı ilçelerinde orman dışı alanlarda başlayan yangınların enerjisinin düşürüldüğünü ve yangınları tamamen kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Öte yandan Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden yangına ise ekiplerin tüm imkanlarıyla aralıksız müdahale ettiği belirtildi.