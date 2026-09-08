https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/adana-yanginlarla-mucadele-ediyor-kozan-ilcesinde-iki-ayri-noktada-yangin-suruyor-1108573328.html
Kozan duman altında: Adana iki ayrı bölgedeki yangınlarla mücadele ediyor
Kozan duman altında: Adana iki ayrı bölgedeki yangınlarla mücadele ediyor
Sputnik Türkiye
Adana'nın Kozan ilçesinde iki noktada çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T09:26+0300
2026-09-08T09:26+0300
2026-09-08T10:08+0300
türki̇ye
adana
kozan
orman yangını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/08/1108576622_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_6bba4675a2216fe55a3ddef2c6fc7564.jpg
Adana'nın Kozan ilçesinde iki ayrı mahallede alevlerle mücadele ediliyor.Çıkış sebebi henüz bilinmiyorDoğanalanı Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.Ekipler bölgedeİhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopterleri ve arazözler sevk edildi.Bir noktada daha yangın çıktıEkiplerin yangına müdahalesi sürerken Düzağaç Mahallesi'nin Dağılcak mevkisindeki ormanlık alandan da bilinmeyen nedenle duman yükseldi.Bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale etti.Kontrol altına alınamadıİki farklı noktadaki yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/antalyada-3-ilcede-orman-yangini-evler-tahliye-edildi-1108571699.html
türki̇ye
adana
kozan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/08/1108576622_200:0:1399:899_1920x0_80_0_0_3487b3e67f80edb131c8580b4fad3742.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
adana, kozan, orman yangını
adana, kozan, orman yangını
Kozan duman altında: Adana iki ayrı bölgedeki yangınlarla mücadele ediyor
09:26 08.09.2026 (güncellendi: 10:08 08.09.2026)
Adana'nın Kozan ilçesinde iki noktada çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde iki ayrı mahallede alevlerle mücadele ediliyor.
Çıkış sebebi henüz bilinmiyor
Doğanalanı Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopterleri ve arazözler sevk edildi.
Bir noktada daha yangın çıktı
Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken Düzağaç Mahallesi'nin Dağılcak mevkisindeki ormanlık alandan da bilinmeyen nedenle duman yükseldi.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale etti.
İki farklı noktadaki yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.