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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/adana-yanginlarla-mucadele-ediyor-kozan-ilcesinde-iki-ayri-noktada-yangin-suruyor-1108573328.html
Kozan duman altında: Adana iki ayrı bölgedeki yangınlarla mücadele ediyor
Kozan duman altında: Adana iki ayrı bölgedeki yangınlarla mücadele ediyor
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Adana'nın Kozan ilçesinde iki noktada çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 08.09.2026, Sputnik Türkiye
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kozan
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Adana'nın Kozan ilçesinde iki ayrı mahallede alevlerle mücadele ediliyor.Çıkış sebebi henüz bilinmiyorDoğanalanı Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.Ekipler bölgedeİhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopterleri ve arazözler sevk edildi.Bir noktada daha yangın çıktıEkiplerin yangına müdahalesi sürerken Düzağaç Mahallesi'nin Dağılcak mevkisindeki ormanlık alandan da bilinmeyen nedenle duman yükseldi.Bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale etti.Kontrol altına alınamadıİki farklı noktadaki yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/antalyada-3-ilcede-orman-yangini-evler-tahliye-edildi-1108571699.html
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adana, kozan, orman yangını
adana, kozan, orman yangını

Kozan duman altında: Adana iki ayrı bölgedeki yangınlarla mücadele ediyor

09:26 08.09.2026 (güncellendi: 10:08 08.09.2026)
© Fatih AzgınAdana yangın
Adana yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
© Fatih Azgın
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Adana'nın Kozan ilçesinde iki noktada çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde iki ayrı mahallede alevlerle mücadele ediliyor.

Çıkış sebebi henüz bilinmiyor

© Fatih AzgınAdana yangın
Adana yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
Adana yangın
© Fatih Azgın
Doğanalanı Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Ekipler bölgede

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopterleri ve arazözler sevk edildi.

Bir noktada daha yangın çıktı

Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken Düzağaç Mahallesi'nin Dağılcak mevkisindeki ormanlık alandan da bilinmeyen nedenle duman yükseldi.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale etti.
Adana yangın
Adana yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
Adana yangın

Kontrol altına alınamadı

İki farklı noktadaki yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
© Fatih AzgınAdana yangın
Adana yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
Adana yangın
© Fatih Azgın
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