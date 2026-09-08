https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/adana-yanginlarla-mucadele-ediyor-kozan-ilcesinde-iki-ayri-noktada-yangin-suruyor-1108573328.html

Kozan duman altında: Adana iki ayrı bölgedeki yangınlarla mücadele ediyor

Kozan duman altında: Adana iki ayrı bölgedeki yangınlarla mücadele ediyor

Sputnik Türkiye

Adana'nın Kozan ilçesinde iki noktada çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T09:26+0300

2026-09-08T09:26+0300

2026-09-08T10:08+0300

türki̇ye

adana

kozan

orman yangını

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/08/1108576622_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_6bba4675a2216fe55a3ddef2c6fc7564.jpg

Adana'nın Kozan ilçesinde iki ayrı mahallede alevlerle mücadele ediliyor.Çıkış sebebi henüz bilinmiyorDoğanalanı Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.Ekipler bölgedeİhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopterleri ve arazözler sevk edildi.Bir noktada daha yangın çıktıEkiplerin yangına müdahalesi sürerken Düzağaç Mahallesi'nin Dağılcak mevkisindeki ormanlık alandan da bilinmeyen nedenle duman yükseldi.Bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale etti.Kontrol altına alınamadıİki farklı noktadaki yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/antalyada-3-ilcede-orman-yangini-evler-tahliye-edildi-1108571699.html

türki̇ye

adana

kozan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adana, kozan, orman yangını