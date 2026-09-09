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Netanyahu Hermon Dağı'na çıktı: Suriye'den sert tepki
Netanyahu Hermon Dağı'na çıktı: Suriye'den sert tepki
Sputnik Türkiye
Suriye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hermon Dağı ziyaretiyle Suriye topraklarına girmesini kınayarak, bunun egemenlik ve toprak bütünlüğünün ihlali... 09.09.2026, Sputnik Türkiye
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Tamir Yadai'yle birlikte Suriye'deki Hermon Dağı'nı ziyaret etti.Başbakan Binyamin Netanyahu, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:Suriye, Netanyahu'nun yasa dışı girişini kınadıSuriye Arap Cumhuriyeti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Suriye topraklarına 'yasa dışı girişini' ve Hermon Dağı'na düzenlediği ziyareti sert şekilde kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu ziyaretin provokatif bir eylem olduğu ve Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ile uluslararası hukukun açık bir ihlali teşkil ettiği belirtildi.
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Netanyahu Hermon Dağı'na çıktı: Suriye'den sert tepki

22:03 09.09.2026
© Fotoğraf : İsrail Başbakanlık OfisiBinyamin Netanyahu
Binyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
© Fotoğraf : İsrail Başbakanlık Ofisi
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Suriye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hermon Dağı ziyaretiyle Suriye topraklarına girmesini kınayarak, bunun egemenlik ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğunu bildirdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Tamir Yadai'yle birlikte Suriye'deki Hermon Dağı'nı ziyaret etti.
Başbakan Binyamin Netanyahu, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Roş Aşana arifesinde Hermon Dağı'nın zirvesindeyiz. Şam tam burada, Lübnan hemen orada, Suriye'nin Golan Tepeleri de burada. Hermon'un zirvesinden Yermuk Nehri'ne, buradan Akdeniz'e kadar tüm bölgeyi kontrol ediyoruz. Daha önce hiç görülmemiş ölçüde mutlak bir kontrol sağladık. Terörist bir ordunun sınırımızda konuşlanmasına izin vermeyeceğiz. Bu, Kurtuluş Savaşı'nda elde ettiğimiz büyük başarılardan biridir. Ancak bu tepelerden bakıldığında hâlâ yapılması gereken işler var. En önemli görev, İran'daki terör rejimini yenilgiye uğratmaktır. Buna çok yakınız. Tüm eksenin nihayetinde çökeceğini biliyoruz. Bunu gerçekleştirmeye kararlıyız ve başaracağız. İsrail vatandaşlarına ve burada görevini kahramanca yerine getiren askerlerimize mutlu bir yeni yıl diliyorum.

Suriye, Netanyahu'nun yasa dışı girişini kınadı

Suriye Arap Cumhuriyeti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Suriye topraklarına 'yasa dışı girişini' ve Hermon Dağı'na düzenlediği ziyareti sert şekilde kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu ziyaretin provokatif bir eylem olduğu ve Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ile uluslararası hukukun açık bir ihlali teşkil ettiği belirtildi.
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