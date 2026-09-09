Netanyahu Hermon Dağı'na çıktı: Suriye'den sert tepki

Roş Aşana arifesinde Hermon Dağı'nın zirvesindeyiz. Şam tam burada, Lübnan hemen orada, Suriye'nin Golan Tepeleri de burada. Hermon'un zirvesinden Yermuk Nehri'ne, buradan Akdeniz'e kadar tüm bölgeyi kontrol ediyoruz. Daha önce hiç görülmemiş ölçüde mutlak bir kontrol sağladık. Terörist bir ordunun sınırımızda konuşlanmasına izin vermeyeceğiz. Bu, Kurtuluş Savaşı'nda elde ettiğimiz büyük başarılardan biridir. Ancak bu tepelerden bakıldığında hâlâ yapılması gereken işler var. En önemli görev, İran'daki terör rejimini yenilgiye uğratmaktır. Buna çok yakınız. Tüm eksenin nihayetinde çökeceğini biliyoruz. Bunu gerçekleştirmeye kararlıyız ve başaracağız. İsrail vatandaşlarına ve burada görevini kahramanca yerine getiren askerlerimize mutlu bir yeni yıl diliyorum.