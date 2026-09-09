https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/bae-7-ekim-oncesi-uyardi-iddiasi-netanyahu-haaretze-dava-aciyor-1108619700.html

'BAE, 7 Ekim öncesi uyardı' iddiası: Netanyahu, Haaretz'e dava açıyor

'BAE, 7 Ekim öncesi uyardı' iddiası: Netanyahu, Haaretz'e dava açıyor

Sputnik Türkiye

BAE’nin 7 Ekim öncesi, 45 dakikalık bir telefon görüşmesiyle kendisini uyardığını söyleyen haber Netanyahu’yu harekete geçirdi. İsrail Başbakanı, Haaretz gazetesine dava açacağını açıkladı. Haberdeki iddialar ne?

2026-09-09T12:27+0300

2026-09-09T12:27+0300

2026-09-09T12:27+0300

dünya

benyamin netanyahu

haaretz

birleşik arap emirlikleri (bae)

i̇srail

haberler

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Ekim 2023 saldırısından önce kendisini Hamas'ın olası saldırısı konusunda uyardığını öne süren haber nedeniyle Haaretz gazetesine ve haberi kaleme alan gazeteci Shlomi Eldar'a iftira davası açacağını açıkladı.İsrail Başbakanlık Ofisinden (PMO) yapılan açıklamada, Netanyahu'nun avukatlarına Haaretz ve gazeteci Eldar hakkında dava açılması talimatı verdiği belirtildi.PMO, Haaretz'in haberinin "tamamen uydurma" olduğunu savunarak, Netanyahu ile BAE arasında Eylül 2023'ün başından 7 Ekim saldırısına kadar herhangi bir iletişim gerçekleşmediğini öne sürdü.Haberde ne yazıyor? Haaretz'in haberinde ise çok sayıda kaynak ve üst düzey yetkiliye dayandırılarak, Al Nahyan'ın Eylül 2023'ün sonunda Netanyahu ile yaklaşık 45 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptığı iddia edilmişti.Haberde, BAE liderinin Netanyahu'yu Hamas'ın o dönemki lideri Yahya Sinvar'ın Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik büyük çaplı bir saldırı planladığı konusunda uyardığı öne sürülmüştü. Al Nahyan'ın ayrıca böyle bir saldırının İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkileri ve Abraham Anlaşmaları'nı tehlikeye atabilecek bölgesel sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunduğu iddia edilmişti.'Herhangi bir önlem almadı' Haaretz, Netanyahu'nun söz konusu uyarıyı İsrailli güvenlik yetkililerine aktarmadığını ve saldırıya karşı herhangi bir önlem almadığını da yazdı.BAE: Yorum yapmıyoruzBAE Dışişleri Bakanlığı ise Haaretz'in haberindeki iddiaları doğrudan doğrulamadı veya yalanlamadı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail ile ilişkilerin başlamasından bu yana iki ülkenin ilgili kurumları arasında "açık ve doğrudan iletişim kanallarının" sürdürüldüğü ve gerektiğinde istihbarat bilgilerinin karşılıklı olarak paylaşıldığı belirtildi.Açıklamada, hükümet liderleri arasındaki görüşmelere ilişkin basında çıkan haber ve spekülasyonlar hakkında yorum yapılmadığı aktarıldı. Mısır 'uyarıları' iddiası da gündemdeNetanyahu'nun Haaretz haberine ilişkin açıklamasında ayrıca 7 Ekim saldırısına ilişkin sorumluluk dönemin Şin Bet Direktörü Ronen Bar ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye yöneltildi.PMO, Bar ve Halevi'nin saldırıdan saatler önce işaretleri gördüğünü ancak Netanyahu'yu zamanında bilgilendirmediğini öne sürdü.Öte yandan, Haaretz'in BAE iddiasının yanı sıra 7 Ekim öncesinde Mısır tarafından İsrail'e iletilen uyarılar da yeniden gündeme geldi.İsrail basınında yer alan haberlere göre Şin Bet, Mısırlı muhataplarından Hamas'ın "Gazze'de yerin sarsılmasına neden olacağı" yönünde bir uyarı aldı ve bu bilgiyi Netanyahu'ya iletti. Ancak uyarının saldırının niteliğine veya zamanlamasına ilişkin kesin ayrıntılar içermediği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/israil-istihbarati-dogruladi-netanyahunun-oglu-abdden-aceleyle-tahliye-edildi--1108371457.html

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