https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/meteoroloji-yeni-haritayi-yayinladi-bugun-hava-nasil-olacak-1108610603.html
Meteoroloji yeni haritayı yayınladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji yeni haritayı yayınladı: Bugün hava nasıl olacak?
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 9 Eylül hava durumu tahminini açıkladı. Türkiye'nin büyük bölümünde açık ve az bulutlu hava beklenirken Giresun, Trabzon... 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T07:50+0300
2026-09-09T07:50+0300
2026-09-09T07:50+0300
türki̇ye
meteoroloji genel müdürlüğü
doğu karadeniz
giresun
meteoroloji
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, diğer bölgelerin ise genel olarak az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağış ise Doğu Karadeniz'de etkili olacak. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yağışların özellikle öğle saatlerinde görülmesi öngörülüyor.Hava sıcaklıkları 4 dereceye kadar artacakHava sıcaklıklarının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Türkiye'nin diğer bölgelerinde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Günün en yüksek sıcaklığının Adana'da 37, Denizli'de 36, Şanlıurfa'da 35, Antalya, Diyarbakır ve Gaziantep'te 34 dereceye ulaşması bekleniyor.Rüzgarın genellikle kuzey, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?İstanbul'da parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken sıcaklığın en yüksek 28 derece olması tahmin ediliyor.Başkent Ankara'da da parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Günün en yüksek sıcaklığının 28 dereceye ulaşması bekleniyor.İzmir'de ise yağış beklenmiyor. Kentte az bulutlu ve açık havayla birlikte sıcaklık 32 dereceyi bulacak.Marmara'da hava parçalı bulutluMarmara Bölgesi'nin genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.Bursa'da sıcaklığın 32, Çanakkale'de 30, İstanbul ve Kırklareli'nde ise 28 derece olması tahmin ediliyor.Bölgede karada önemli bir yağış beklenmezken Marmara Denizi'nde fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.Ege ve Akdeniz'de sıcak hava sürecekEge Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Denizli'de sıcaklığın 36, Muğla'da 33, İzmir ve Uşak'ta ise 32 dereceye ulaşması bekleniyor.Akdeniz Bölgesi'nde de yağış öngörülmüyor. Adana'da termometrelerin 37 dereceyi göstermesi beklenirken Antalya'da 34, Burdur'da 33 ve Hatay'da 32 derece tahmin ediliyor.İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de yağış beklenmiyorİç Anadolu Bölgesi'nin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Ankara ve Konya'da sıcaklık 28, Eskişehir'de 30, Nevşehir'de ise 25 derece olacak.Batı Karadeniz'de de parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Bolu ve Düzce'de 28, Sinop'ta 27, Zonguldak'ta ise 26 derece bekleniyor.Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanakGünün yağışlı bölgesi Orta ve Doğu Karadeniz olacak. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Trabzon ve Rize'de sıcaklığın 24 derece, Samsun'da 28, Amasya'da ise 27 derece olması tahmin ediliyor.Yağışların yerel nitelikte olması nedeniyle bölgenin tamamında aynı anda etkili olması beklenmiyor.Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da açık havaDoğu Anadolu'da hava genel olarak az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerde ise yer yer parçalı bulutlu olacak.Erzurum'da sıcaklık 23, Kars'ta 21, Malatya'da 28 ve Van'da 23 derece olarak tahmin ediliyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Diyarbakır ve Gaziantep'te 34, Mardin'de 31, Şanlıurfa'da ise 35 derece öngörülüyor.Üç denizde fırtınamsı rüzgar bekleniyorMeteoroloji'nin deniz tahminlerinde ise rüzgar dikkat çekiyor. Orta Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan esmesi beklenen rüzgarın yer yer 7 kuvvetine ulaşacağı, dalga yüksekliğinin ise bazı noktalarda 2,5 metreyi bulacağı tahmin ediliyor.Orta Karadeniz'de dalgaların 2 ila 3 metreye, Ege'de ise yer yer 3 metreye ulaşması bekleniyor. Akdeniz'de rüzgarın 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliğinin ise 1 ila 2 metre arasında olacağı tahmin ediliyor.9 Eylül'de illerde beklenen sıcaklıklarMeteoroloji'nin tahminlerine göre bazı kentlerde günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:İstanbul 28°C, Ankara 28°C, İzmir 32°C, Bursa 32°C, Çanakkale 30°C, Antalya 34°C, Adana 37°C, Konya 28°C, Samsun 28°C, Trabzon 24°C, Rize 24°C, Erzurum 23°C, Van 23°C, Diyarbakır 34°C, Gaziantep 34°C ve Şanlıurfa 35°C.Türkiye'nin büyük bölümünde güneşli ve sakin hava etkisini sürdürürken Doğu Karadeniz'deki yerel sağanaklar ile Marmara, Orta Karadeniz ve Kuzey Ege'deki fırtınamsı rüzgarlar günün öne çıkan hava olayları olacak.
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türki̇ye
doğu karadeniz
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meteoroloji genel müdürlüğü, doğu karadeniz, giresun, meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü, doğu karadeniz, giresun, meteoroloji
Meteoroloji yeni haritayı yayınladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 9 Eylül hava durumu tahminini açıkladı. Türkiye'nin büyük bölümünde açık ve az bulutlu hava beklenirken Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak görülecek. Sıcaklıklar bazı bölgelerde 4 dereceye kadar artarken üç denizde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, diğer bölgelerin ise genel olarak az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağış ise Doğu Karadeniz'de etkili olacak. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yağışların özellikle öğle saatlerinde görülmesi öngörülüyor.
Hava sıcaklıkları 4 dereceye kadar artacak
Hava sıcaklıklarının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Türkiye'nin diğer bölgelerinde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Günün en yüksek sıcaklığının Adana'da 37, Denizli'de 36, Şanlıurfa'da 35, Antalya, Diyarbakır ve Gaziantep'te 34 dereceye ulaşması bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzey, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
İstanbul'da parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken sıcaklığın en yüksek 28 derece olması tahmin ediliyor.
Başkent Ankara'da da parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Günün en yüksek sıcaklığının 28 dereceye ulaşması bekleniyor.
İzmir'de ise yağış beklenmiyor. Kentte az bulutlu ve açık havayla birlikte sıcaklık 32 dereceyi bulacak.
Marmara'da hava parçalı bulutlu
Marmara Bölgesi'nin genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.
Bursa'da sıcaklığın 32, Çanakkale'de 30, İstanbul ve Kırklareli'nde ise 28 derece olması tahmin ediliyor.
Bölgede karada önemli bir yağış beklenmezken Marmara Denizi'nde fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.
Ege ve Akdeniz'de sıcak hava sürecek
Ege Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Denizli'de sıcaklığın 36, Muğla'da 33, İzmir ve Uşak'ta ise 32 dereceye ulaşması bekleniyor.
Akdeniz Bölgesi'nde de yağış öngörülmüyor. Adana'da termometrelerin 37 dereceyi göstermesi beklenirken Antalya'da 34, Burdur'da 33 ve Hatay'da 32 derece tahmin ediliyor.
İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de yağış beklenmiyor
İç Anadolu Bölgesi'nin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Ankara ve Konya'da sıcaklık 28, Eskişehir'de 30, Nevşehir'de ise 25 derece olacak.
Batı Karadeniz'de de parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Bolu ve Düzce'de 28, Sinop'ta 27, Zonguldak'ta ise 26 derece bekleniyor.
Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak
Günün yağışlı bölgesi Orta ve Doğu Karadeniz olacak. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Trabzon ve Rize'de sıcaklığın 24 derece, Samsun'da 28, Amasya'da ise 27 derece olması tahmin ediliyor.
Yağışların yerel nitelikte olması nedeniyle bölgenin tamamında aynı anda etkili olması beklenmiyor.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da açık hava
Doğu Anadolu'da hava genel olarak az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerde ise yer yer parçalı bulutlu olacak.
Erzurum'da sıcaklık 23, Kars'ta 21, Malatya'da 28 ve Van'da 23 derece olarak tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Diyarbakır ve Gaziantep'te 34, Mardin'de 31, Şanlıurfa'da ise 35 derece öngörülüyor.
Üç denizde fırtınamsı rüzgar bekleniyor
Meteoroloji'nin deniz tahminlerinde ise rüzgar dikkat çekiyor. Orta Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan esmesi beklenen rüzgarın yer yer 7 kuvvetine ulaşacağı, dalga yüksekliğinin ise bazı noktalarda 2,5 metreyi bulacağı tahmin ediliyor.
Orta Karadeniz'de dalgaların 2 ila 3 metreye, Ege'de ise yer yer 3 metreye ulaşması bekleniyor. Akdeniz'de rüzgarın 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliğinin ise 1 ila 2 metre arasında olacağı tahmin ediliyor.
9 Eylül'de illerde beklenen sıcaklıklar
Meteoroloji'nin tahminlerine göre bazı kentlerde günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:
İstanbul 28°C, Ankara 28°C, İzmir 32°C, Bursa 32°C, Çanakkale 30°C, Antalya 34°C, Adana 37°C, Konya 28°C, Samsun 28°C, Trabzon 24°C, Rize 24°C, Erzurum 23°C, Van 23°C, Diyarbakır 34°C, Gaziantep 34°C ve Şanlıurfa 35°C.
Türkiye'nin büyük bölümünde güneşli ve sakin hava etkisini sürdürürken Doğu Karadeniz'deki yerel sağanaklar ile Marmara, Orta Karadeniz ve Kuzey Ege'deki fırtınamsı rüzgarlar günün öne çıkan hava olayları olacak.