https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/kucuk-cocuk-yangindan-kecisini-sirtinda-tasiyarak-kurtardi--1108633400.html
Antalya'da küçük çocuk yangından keçisini sırtında taşıyarak kurtardı
Antalya'da küçük çocuk yangından keçisini sırtında taşıyarak kurtardı
Sputnik Türkiye
Antalya'da Fevzi Fırat Aksay isimli çocuk, çıkan orman yangınından keçisini kurtarmak için sırtında taşıdı. 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T17:02+0300
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Antalya Serik'teki ormanlık alanda çıkan yangında tehdit altındaki evler ve ahırlar tahliye edilirken, Fevzi Fırat Aksay isimli çocuk kendi büyüttüğü ve 'Akkız' adını verdiği keçisi yorgun düşünce sırtına alarak güvenli bölgeye taşıdı.Akkız'ı sırtlayıp yürüdüİlçede Sarıabalı Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın olan ormanlık alanda çıkan yangında, tehdit altındaki evler ile ahırlar tahliye edildi. Bu sırada kendisinin büyüttüğü ve "Akkız" adını verdiği keçisinin yorgun düştüğünü gören Fevzi Fırat Aksay isimli çocuk, keçisini sırtına alarak güvenli bölgeye taşıdı. Çocuğun keçisini sırtında taşıdığı anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Aksay'ın yangının ortasında hayvanını kurtarmak için gösterdiği çaba, çevredeki vatandaşların takdirini topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/antalyadaki-yangin-2-gundur-suruyor-bolgede-yuzlerce-cam-sise-bulundu-1108631976.html
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antalya, serik, yangın, orman yangını, keçi
antalya, serik, yangın, orman yangını, keçi
Antalya'da küçük çocuk yangından keçisini sırtında taşıyarak kurtardı
17:02 09.09.2026 (güncellendi: 17:07 09.09.2026)
Antalya'da Fevzi Fırat Aksay isimli çocuk, çıkan orman yangınından keçisini kurtarmak için sırtında taşıdı.
Antalya Serik'teki ormanlık alanda çıkan yangında tehdit altındaki evler ve ahırlar tahliye edilirken, Fevzi Fırat Aksay isimli çocuk kendi büyüttüğü ve 'Akkız' adını verdiği keçisi yorgun düşünce sırtına alarak güvenli bölgeye taşıdı.
İlçede Sarıabalı Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın olan ormanlık alanda çıkan yangında, tehdit altındaki evler ile ahırlar tahliye edildi. Bu sırada kendisinin büyüttüğü ve "Akkız" adını verdiği keçisinin yorgun düştüğünü gören Fevzi Fırat Aksay isimli çocuk, keçisini sırtına alarak güvenli bölgeye taşıdı. Çocuğun keçisini sırtında taşıdığı anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Aksay'ın yangının ortasında hayvanını kurtarmak için gösterdiği çaba, çevredeki vatandaşların takdirini topladı.