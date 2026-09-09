https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/kucuk-cocuk-yangindan-kecisini-sirtinda-tasiyarak-kurtardi--1108633400.html

Antalya'da küçük çocuk yangından keçisini sırtında taşıyarak kurtardı

Antalya'da küçük çocuk yangından keçisini sırtında taşıyarak kurtardı

Sputnik Türkiye

Antalya'da Fevzi Fırat Aksay isimli çocuk, çıkan orman yangınından keçisini kurtarmak için sırtında taşıdı. 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T17:02+0300

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antalya

serik

yangın

orman yangını

keçi

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Antalya Serik'teki ormanlık alanda çıkan yangında tehdit altındaki evler ve ahırlar tahliye edilirken, Fevzi Fırat Aksay isimli çocuk kendi büyüttüğü ve 'Akkız' adını verdiği keçisi yorgun düşünce sırtına alarak güvenli bölgeye taşıdı.Akkız'ı sırtlayıp yürüdüİlçede Sarıabalı Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın olan ormanlık alanda çıkan yangında, tehdit altındaki evler ile ahırlar tahliye edildi. Bu sırada kendisinin büyüttüğü ve "Akkız" adını verdiği keçisinin yorgun düştüğünü gören Fevzi Fırat Aksay isimli çocuk, keçisini sırtına alarak güvenli bölgeye taşıdı. Çocuğun keçisini sırtında taşıdığı anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Aksay'ın yangının ortasında hayvanını kurtarmak için gösterdiği çaba, çevredeki vatandaşların takdirini topladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/antalyadaki-yangin-2-gundur-suruyor-bolgede-yuzlerce-cam-sise-bulundu-1108631976.html

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