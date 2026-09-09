https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/kongoda-ebola-alarmi-500-binden-fazla-kisi-aclikla-karsi-karsiya-acil-gida-yardimina-ihtiyac-var-1108622308.html

Kongo'da Ebola alarmı: 500 binden fazla kişi açlıkla karşı karşıya, acil gıda yardımına ihtiyaç var

Kongo'da Ebola alarmı: 500 binden fazla kişi açlıkla karşı karşıya, acil gıda yardımına ihtiyaç var

Sputnik Türkiye

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda Ebola salgınıyla mücadele, ağırlaşan gıda krizi nedeniyle yeni bir tehditle karşı karşıya. BM Dünya Gıda Programı... 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T13:45+0300

2026-09-09T13:45+0300

2026-09-09T13:45+0300

bm dünya gıda programı (wfp)

uluslararası paralimpik komitesi (ipc)

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

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sierra leone

sağlik

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Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) devam eden Ebola salgınıyla mücadelede gıda yardımının kritik öneme sahip olduğunu açıkladı.BM'nin UN News sitesinde yer alan habere göre WFP'nin KDC Ülke Direktörü David Stevenson, salgının yalnızca sağlık hizmetleriyle kontrol altına alınamayacağını belirterek özellikle salgından etkilenen topluluklara gıda ulaştırılması gerektiğini söyledi.Stevenson, bölgede yaşayan insanların aynı anda çatışmalar, zorunlu göç, gıda güvensizliği ve Ebola salgınıyla mücadele etmek zorunda kaldığına dikkat çekti.500 binden fazla kişi acil durum düzeyinde açlık yaşıyorKrizin en ağır yaşandığı bölgelerden biri ülkenin doğusundaki Ituri eyaleti.WFP verilerine göre burada 500 binden fazla kişi, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nda (IPC) 4. aşama olarak tanımlanan "acil durum" düzeyinde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bulunuyor.IPC sisteminde 5. aşama en ağır seviye olan "felaket/kıtlık" durumunu ifade ederken, 4. aşama hanelerin ciddi gıda açığı yaşadığı ve acil müdahaleye ihtiyaç duyduğu koşulları tanımlıyor.Açlık Ebola ile mücadeleyi zorlaştırıyorWFP, bölgede giderek ağırlaşan gıda krizinin Ebola salgınıyla mücadeleyi de doğrudan zorlaştırdığı uyarısında bulundu.Özellikle çatışmaların ve güvenlik sorunlarının yaşandığı bölgelerde yardım kuruluşlarının topluluklara ulaşması güçleşirken, yeterli gıdaya erişemeyen insanların sağlık krizlerine karşı kırılganlığı da artıyor.Stevenson, bu nedenle sağlık müdahaleleri ile gıda yardımlarının eş zamanlı yürütülmesi gerektiğini vurguladı.Ulaşılması zor bölgelere yardım çağrısıWFP'nin önceliklerinden birini, Ebola'dan etkilenen ancak ulaşım ve güvenlik sorunları nedeniyle yardım götürülmesi güç olan topluluklar oluşturuyor.Stevenson, özellikle bu bölgelere düzenli gıda yardımının ulaştırılması gerektiğine dikkat çekerek mevcut kaynakların ihtiyacı karşılamakta yetersiz kaldığını belirtti.BM yetkilisi, Ebola salgınından en fazla etkilenen toplulukların desteklenebilmesi için uluslararası toplumdan acilen daha fazla kaynak sağlanmasını istedi.Ituri'de 246 şüpheli vaka, 65 ölüm bildirildiKongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde 246 şüpheli vaka ve 65 ölüm bildirilmesinin ardından 15 Mayıs'ta salgın ilan edildi.Sağlık yetkililerinin verdiği bilgilere göre salgında Bundibugyo Ebola virüsü tespit edildi.Bundibugyo türüne karşı onaylanmış spesifik bir aşı veya tedavinin bulunmaması, salgının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaları daha da kritik hale getiriyor.Ebola ilk kez 1976'da ortaya çıktıKanamalı ateşe yol açabilen Ebola virüsü, ilk kez 1976 yılında Sudan'ın Nzara bölgesi ile bugünkü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Yambuku kentinde meydana gelen eş zamanlı salgınlarla tespit edildi.KDC'deki salgının Ebola Nehri yakınındaki bir bölgede görülmesinin ardından hastalık bu isimle anılmaya başladı.Virüs, sonraki yıllarda Afrika'nın farklı bölgelerinde çok sayıda salgına neden oldu.En ağır salgında 11 binden fazla kişi öldüEbola tarihinin en büyük salgını ise 2013 sonunda Batı Afrika'da başladı.Başta Gine, Liberya ve Sierra Leone olmak üzere bölge ülkelerini etkileyen salgında yaklaşık 30 bin kişiye virüs bulaştı.2014-2017 dönemindeki salgında 11 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yeni salgında ise sağlık krizine açlık, çatışmalar ve yerinden edilmenin aynı anda eşlik etmesi mücadeleyi daha karmaşık hale getiriyor.BM'den kaynak uyarısıWFP, mevcut koşullarda salgınla mücadelede yalnızca tıbbi müdahalelerin yeterli olmayacağı görüşünde.Örgüte göre gıda güvensizliği yaşayan yüz binlerce kişinin desteklenmesi, Ebola'nın etkilediği toplulukların salgınla mücadele kapasitesinin korunması açısından kritik önem taşıyor.BM yetkilileri bu nedenle Ituri başta olmak üzere salgından etkilenen ve erişimin güç olduğu bölgelere yardım ulaştırılması için uluslararası finansman ve insani yardım desteğinin artırılması çağrısında bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/endonezyada-yanardag-patlamasini-goruntulemeye-giden-5-gazeteci-kayip-arama-calismalari-basladi-1108620986.html

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bm dünya gıda programı (wfp), uluslararası paralimpik komitesi (ipc), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, batı afrika, liberya, sierra leone