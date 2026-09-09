https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/endonezyada-yanardag-patlamasini-goruntulemeye-giden-5-gazeteci-kayip-arama-calismalari-basladi-1108620986.html
Endonezya'da yanardağ patlamasını görüntülemeye giden 5 gazeteci kayıp: Arama çalışmaları başladı
Endonezya'da yanardağ patlamasını görüntülemeye giden 5 gazeteci kayıp: Arama çalışmaları başladı
Sputnik Türkiye
Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nın patlamasını görüntülemek üzere sürat teknesiyle bölgeye giden 5 gazeteci ile 3 tekne görevlisinden haber alınamıyor... 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T13:23+0300
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2026-09-09T13:23+0300
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Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı (Basarnas), 8 kişilik grubun pazartesi günü öğleden sonra Sunda Boğazı'ndaki volkanik adaya gitmek üzere sürat teknesiyle yola çıktığını açıkladı.Yerel basına göre 5 Endonezyalı gazeteci, Anak Krakatau'nun patlamasını fotoğraf ve videolarla görüntülemek için tekneye bindi. Gazetecilere 2 mürettebat ve bir rehber eşlik ediyordu.Basarnas, teknenin hareket ettikten kısa süre sonra sahibiyle iletişimini kaybettiğini bildirdi. Banten Arama ve Kurtarma Ofisine göre tekne 7 Eylül'de yerel saatle 14.00'te yola çıktı.Kayıp gruptaki kişilerden birinin yakınına pazartesi günü saat 18.13'te gönderilen son mesajda, grubun Anak Krakatau çevresindeki sulara ulaştığı belirtildi.Kayıp gazetecilerin kimlikleri açıklandıEndonezya'nın Tempo dergisinin haberine göre kayıp gazeteciler arasında Antara foto muhabiri M Bagus Khoirunnas, yerel haber kuruluşu Merdeka'dan Ari Basuki, iNews televizyon kanalından Yudhis, Anadolu Ajansından Daus ve serbest gazeteci Donal bulunuyor.Diğer 3 kişinin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.Arama alanı genişletildiArama kurtarma ekipleri çarşamba günü operasyonun kapsamını genişletti. Dijital arama-kurtarma haritalama analizine göre arama alanı yaklaşık 271 deniz miline çıkarıldı. Ekipler özellikle Anak Krakatau'nun güneybatısındaki bölgeye yoğunlaştı.Operasyonda donanma, polis ve arama-kurtarma ekiplerine ait 6 gemi ile 5 farklı arama-kurtarma birimi görev yapıyor. Ekipler ayrıca şişme botlar ve termal kameralarla donatılmış dronlar kullanıyor.Anak Krakatau'da patlamalar sürüyorAnak Krakatau'da aralıklarla patlamaların devam ettiği, kraterden lav, kül ve kızgın volkanik maddelerin püskürdüğü bildirildi.Yanardağın faaliyetleri nedeniyle pazar ve pazartesi günlerinde bazı havalimanları kapatılmış, yaklaşık 2 bin 961 uçuş iptal edilmişti. İptallerin 622'sini uluslararası uçuşlar oluştururken yaklaşık 341 bin yolcunun etkilendiği açıklanmıştı.Endonezya makamları, bölgedeki aktif kraterden en az 3 kilometre uzak durmaları konusunda bölge sakinlerini, turistleri ve balıkçıları uyarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/uc-cocugunu-oldurmekle-suclanan-anne-davasinda-juri-konustu-karari-tek-kisi-engelledi-1108615907.html
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anak krakatau, endonezya
Endonezya'da yanardağ patlamasını görüntülemeye giden 5 gazeteci kayıp: Arama çalışmaları başladı
Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nın patlamasını görüntülemek üzere sürat teknesiyle bölgeye giden 5 gazeteci ile 3 tekne görevlisinden haber alınamıyor. Arama kurtarma ekipleri, kayıp 8 kişiyi bulmak için operasyonu genişletti. Yanardağ'da ise patlamalar sürüyor.
Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı (Basarnas), 8 kişilik grubun pazartesi günü öğleden sonra Sunda Boğazı'ndaki volkanik adaya gitmek üzere sürat teknesiyle yola çıktığını açıkladı.
Yerel basına göre 5 Endonezyalı gazeteci, Anak Krakatau'nun patlamasını fotoğraf ve videolarla görüntülemek için tekneye bindi. Gazetecilere 2 mürettebat ve bir rehber eşlik ediyordu.
Basarnas, teknenin hareket ettikten kısa süre sonra sahibiyle iletişimini kaybettiğini bildirdi. Banten Arama ve Kurtarma Ofisine göre tekne 7 Eylül'de yerel saatle 14.00'te yola çıktı.
Kayıp gruptaki kişilerden birinin yakınına pazartesi günü saat 18.13'te gönderilen son mesajda, grubun Anak Krakatau çevresindeki sulara ulaştığı belirtildi.
Kayıp gazetecilerin kimlikleri açıklandı
Endonezya'nın Tempo dergisinin haberine göre kayıp gazeteciler arasında Antara foto muhabiri M Bagus Khoirunnas, yerel haber kuruluşu Merdeka'dan Ari Basuki, iNews televizyon kanalından Yudhis, Anadolu Ajansından Daus ve serbest gazeteci Donal bulunuyor.
Diğer 3 kişinin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Arama kurtarma ekipleri çarşamba günü operasyonun kapsamını genişletti. Dijital arama-kurtarma haritalama analizine göre arama alanı yaklaşık 271 deniz miline çıkarıldı. Ekipler özellikle Anak Krakatau'nun güneybatısındaki bölgeye yoğunlaştı.
Operasyonda donanma, polis ve arama-kurtarma ekiplerine ait 6 gemi ile 5 farklı arama-kurtarma birimi görev yapıyor. Ekipler ayrıca şişme botlar ve termal kameralarla donatılmış dronlar kullanıyor.
Anak Krakatau'da patlamalar sürüyor
Anak Krakatau'da aralıklarla patlamaların devam ettiği, kraterden lav, kül ve kızgın volkanik maddelerin püskürdüğü bildirildi.
Yanardağın faaliyetleri nedeniyle pazar ve pazartesi günlerinde bazı havalimanları kapatılmış, yaklaşık 2 bin 961 uçuş iptal edilmişti. İptallerin 622'sini uluslararası uçuşlar oluştururken yaklaşık 341 bin yolcunun etkilendiği açıklanmıştı.
Endonezya makamları, bölgedeki aktif kraterden en az 3 kilometre uzak durmaları konusunda bölge sakinlerini, turistleri ve balıkçıları uyarmıştı.