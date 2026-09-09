https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/kirmizi-bultenle-araniyordu-turkiyeye-girerken-yakalandi-1108639433.html

Kırmızı bültenle aranıyordu: Türkiye'ye girerken yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu: Türkiye'ye girerken yakalandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki bir kafeye ve Şişli'deki Irak Başkonsolosluğuna yönelik eylemlerle bağlantılı olarak kırmızı bültenle aranan suç örgütü... 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T22:28+0300

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türki̇ye

bahçelievler

türkiye

gürcistan

sınır

sınır kapısı

sınır dışı

suç örgütü

organize suç örgütü

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan Muhammed Ali Çınar'ın, Gürcistan'da tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildiği belirlendi. Şüpheli, bugün Ardahan'daki Türkgözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparken gözaltına alındı.Sorgusunda, hakkında 'suç örgütüne üye olma' suçundan açılan davanın İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ettiği tespit edilen Çınar, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Çınar'ın, 30 Kasım 2024'te Bahçelievler'deki bir kafeye ve 21 Mart 2025'te Şişli'deki Irak Başkonsolosluğuna yönelik eylemlerde şüpheli olarak yer aldığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/bakan-acikladi-gurcistanda-yapilan-ortak-operasyonla-kirmizi-bultenle-aranan-22-kisi-yakalandi-1108423454.html

türki̇ye

bahçelievler

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bahçelievler, türkiye, gürcistan, sınır, sınır kapısı, sınır dışı, suç örgütü, organize suç örgütü