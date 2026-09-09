https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/kirmizi-bultenle-araniyordu-turkiyeye-girerken-yakalandi-1108639433.html
Kırmızı bültenle aranıyordu: Türkiye'ye girerken yakalandı
Kırmızı bültenle aranıyordu: Türkiye'ye girerken yakalandı
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İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki bir kafeye ve Şişli'deki Irak Başkonsolosluğuna yönelik eylemlerle bağlantılı olarak kırmızı bültenle aranan suç örgütü... 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T22:28+0300
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sınır dışı
suç örgütü
organize suç örgütü
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan Muhammed Ali Çınar'ın, Gürcistan'da tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildiği belirlendi. Şüpheli, bugün Ardahan'daki Türkgözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparken gözaltına alındı.Sorgusunda, hakkında 'suç örgütüne üye olma' suçundan açılan davanın İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ettiği tespit edilen Çınar, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Çınar'ın, 30 Kasım 2024'te Bahçelievler'deki bir kafeye ve 21 Mart 2025'te Şişli'deki Irak Başkonsolosluğuna yönelik eylemlerde şüpheli olarak yer aldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/bakan-acikladi-gurcistanda-yapilan-ortak-operasyonla-kirmizi-bultenle-aranan-22-kisi-yakalandi-1108423454.html
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bahçelievler, türkiye, gürcistan, sınır, sınır kapısı, sınır dışı, suç örgütü, organize suç örgütü
bahçelievler, türkiye, gürcistan, sınır, sınır kapısı, sınır dışı, suç örgütü, organize suç örgütü
Kırmızı bültenle aranıyordu: Türkiye'ye girerken yakalandı
İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki bir kafeye ve Şişli'deki Irak Başkonsolosluğuna yönelik eylemlerle bağlantılı olarak kırmızı bültenle aranan suç örgütü üyesi Muhammed Ali Çınar, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan Muhammed Ali Çınar'ın, Gürcistan'da tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildiği belirlendi.
Şüpheli, bugün Ardahan'daki Türkgözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparken gözaltına alındı.
Sorgusunda, hakkında 'suç örgütüne üye olma' suçundan açılan davanın İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ettiği tespit edilen Çınar, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Çınar'ın, 30 Kasım 2024'te Bahçelievler'deki bir kafeye ve 21 Mart 2025'te Şişli'deki Irak Başkonsolosluğuna yönelik eylemlerde şüpheli olarak yer aldığı belirtildi.