https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/bakan-acikladi-gurcistanda-yapilan-ortak-operasyonla-kirmizi-bultenle-aranan-22-kisi-yakalandi-1108423454.html
Bakan açıkladı: Gürcistan'da yapılan ortak operasyonla kırmızı bültenle aranan 22 kişi yakalandı
Bakan açıkladı: Gürcistan'da yapılan ortak operasyonla kırmızı bültenle aranan 22 kişi yakalandı
Sputnik Türkiye
Gürcistan'da yapılan ortak operasyonda kırmızı bültenle aranın 22 kişi yakalandı, 11 kişi Türkiye'ye iade edildi. 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T11:04+0300
2026-09-02T11:04+0300
2026-09-02T11:04+0300
türki̇ye
mustafa çiftçi
gürcistan
türkiye
kırmızı bülten
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/17/1044092531_0:0:1993:1121_1920x0_80_0_0_7cb90b30ea35a6afc57f83cd3f025582.jpg
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan'da yapılan ortak operasyonda kırmızı bültenle aranan 22 kişinin yakalandığını, 11'inin Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.
türki̇ye
gürcistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/17/1044092531_15:0:1510:1121_1920x0_80_0_0_7fce1dcc67a7504b5503de2755268a48.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mustafa çiftçi, gürcistan, türkiye, kırmızı bülten
mustafa çiftçi, gürcistan, türkiye, kırmızı bülten
Bakan açıkladı: Gürcistan'da yapılan ortak operasyonla kırmızı bültenle aranan 22 kişi yakalandı
Gürcistan'da yapılan ortak operasyonda kırmızı bültenle aranın 22 kişi yakalandı, 11 kişi Türkiye'ye iade edildi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan'da yapılan ortak operasyonda kırmızı bültenle aranan 22 kişinin yakalandığını, 11'inin Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.