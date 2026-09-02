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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/bakan-acikladi-gurcistanda-yapilan-ortak-operasyonla-kirmizi-bultenle-aranan-22-kisi-yakalandi-1108423454.html
Bakan açıkladı: Gürcistan'da yapılan ortak operasyonla kırmızı bültenle aranan 22 kişi yakalandı
Bakan açıkladı: Gürcistan'da yapılan ortak operasyonla kırmızı bültenle aranan 22 kişi yakalandı
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Gürcistan'da yapılan ortak operasyonda kırmızı bültenle aranın 22 kişi yakalandı, 11 kişi Türkiye'ye iade edildi. 02.09.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
mustafa çiftçi
gürcistan
türkiye
kırmızı bülten
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan'da yapılan ortak operasyonda kırmızı bültenle aranan 22 kişinin yakalandığını, 11'inin Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.
türki̇ye
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mustafa çiftçi, gürcistan, türkiye, kırmızı bülten
mustafa çiftçi, gürcistan, türkiye, kırmızı bülten

Bakan açıkladı: Gürcistan'da yapılan ortak operasyonla kırmızı bültenle aranan 22 kişi yakalandı

11:04 02.09.2026
© AAGözaltı - tutuklama - polis
Gözaltı - tutuklama - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
© AA
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Gürcistan'da yapılan ortak operasyonda kırmızı bültenle aranın 22 kişi yakalandı, 11 kişi Türkiye'ye iade edildi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan'da yapılan ortak operasyonda kırmızı bültenle aranan 22 kişinin yakalandığını, 11'inin Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.
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