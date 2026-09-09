https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/katliam-gibi-kaza-anne-baba-ve-iki-cocuklari-hayatlarini-kaybetti-1108622200.html

Katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu, anne, baba ve iki çocukları hayatlarını kaybetti

Katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu, anne, baba ve iki çocukları hayatlarını kaybetti

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'da bir kamyona çarpan araçtaki aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T13:35+0300

2026-09-09T13:35+0300

2026-09-09T14:26+0300

türki̇ye

şanlıurfa

trafik kazası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/09/1108626773_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_efae65a3cd7beab61477760b4e2f6090.jpg

Şanlıurfa Bozova'da bir kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden anne, baba ve iki çocukları yaşamını yitirdi, iki kişi ise yaralandı. Kamyona arkadan çarptı Yeşilova Mahallesi yakınlarında, Levent Çerçi (41) yönetimindeki 27 APV 283 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Gör idaresindeki 63 ALA 126 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile eşi Fatma (36), çocukları Mustafa (15) ve Büşra Çerçi (12) hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/kucuk-elif-mavinin-hayatini-kaybettigi-kazayla-ilgili-yeni-gelisme-surucu-yeniden-gozaltina-alindi--1108580388.html

türki̇ye

şanlıurfa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şanlıurfa, trafik kazası