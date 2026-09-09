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Katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu, anne, baba ve iki çocukları hayatlarını kaybetti
Katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu, anne, baba ve iki çocukları hayatlarını kaybetti
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'da bir kamyona çarpan araçtaki aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı 09.09.2026, Sputnik Türkiye
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Şanlıurfa Bozova'da bir kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden anne, baba ve iki çocukları yaşamını yitirdi, iki kişi ise yaralandı. Kamyona arkadan çarptı Yeşilova Mahallesi yakınlarında, Levent Çerçi (41) yönetimindeki 27 APV 283 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Gör idaresindeki 63 ALA 126 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile eşi Fatma (36), çocukları Mustafa (15) ve Büşra Çerçi (12) hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/kucuk-elif-mavinin-hayatini-kaybettigi-kazayla-ilgili-yeni-gelisme-surucu-yeniden-gozaltina-alindi--1108580388.html
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şanlıurfa, trafik kazası
şanlıurfa, trafik kazası

Katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu, anne, baba ve iki çocukları hayatlarını kaybetti

13:35 09.09.2026 (güncellendi: 14:26 09.09.2026)
© Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesitrafik kazası
trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
© Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
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Şanlıurfa'da bir kamyona çarpan araçtaki aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa Bozova'da bir kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden anne, baba ve iki çocukları yaşamını yitirdi, iki kişi ise yaralandı.

Kamyona arkadan çarptı

Yeşilova Mahallesi yakınlarında, Levent Çerçi (41) yönetimindeki 27 APV 283 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Gör idaresindeki 63 ALA 126 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile eşi Fatma (36), çocukları Mustafa (15) ve Büşra Çerçi (12) hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Elif Mavi sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
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