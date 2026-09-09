https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/izmirde-kuyumcuyu-sahte-altinla-dolandirdilar-2-supheli-tutuklandi-1108639565.html
İzmir'de kuyumcuyu sahte altınla dolandırdılar: 2 şüpheli tutuklandı
İzmir'de kuyumcuyu sahte altınla dolandırdılar: 2 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
İzmir'de bir kuyumcuya sahte altın vererek 68 bin lira alan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı. 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T22:56+0300
2026-09-09T22:56+0300
2026-09-09T22:56+0300
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sahte altın
kuyumcu
i̇zmir kuyumcular odası
i̇zmir
i̇zmir valiliği
i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı
i̇zmir barosu
altın
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Seferihisar'da iki şüpheli kuyumcuya 10 gram altını 68 bin liraya sattıktan sonra iş yerinden ayrıldı. Kuyumcu, yaptığı incelemede altınların sahte olduğunu belirleyerek jandarmaya ihbarda bulundu. Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin Muğla'nın Milas ilçesinde bulunduğunu tespit ederek operasyon düzenledi. Yakalanan şüphelilerin üzerinde 24 bin 900 lira ve 2 cep telefonu ele geçirildi.Seferihisar'a getirilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/izmirde-banka-soygunu-girisimi-ekipler-sevk-edildi-1108636126.html
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sahte, sahte altın, kuyumcu, i̇zmir kuyumcular odası, i̇zmir, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, i̇zmir barosu, altın, gram altın, altın fiyatları
İzmir'de kuyumcuyu sahte altınla dolandırdılar: 2 şüpheli tutuklandı
İzmir'de bir kuyumcuya sahte altın vererek 68 bin lira alan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
Seferihisar'da iki şüpheli kuyumcuya 10 gram altını 68 bin liraya sattıktan sonra iş yerinden ayrıldı.
Kuyumcu, yaptığı incelemede altınların sahte olduğunu belirleyerek jandarmaya ihbarda bulundu. Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin Muğla'nın Milas ilçesinde bulunduğunu tespit ederek operasyon düzenledi. Yakalanan şüphelilerin üzerinde 24 bin 900 lira ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Seferihisar'a getirilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.