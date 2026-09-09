Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/izmirde-kuyumcuyu-sahte-altinla-dolandirdilar-2-supheli-tutuklandi-1108639565.html
İzmir'de kuyumcuyu sahte altınla dolandırdılar: 2 şüpheli tutuklandı
İzmir'de kuyumcuyu sahte altınla dolandırdılar: 2 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
İzmir'de bir kuyumcuya sahte altın vererek 68 bin lira alan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı. 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T22:56+0300
2026-09-09T22:56+0300
türki̇ye
sahte
sahte altın
kuyumcu
i̇zmir kuyumcular odası
i̇zmir
i̇zmir valiliği
i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı
i̇zmir barosu
altın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/06/1052463923_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_47bf6e530eb5c6e82a03e205a84da1bf.jpg
Seferihisar'da iki şüpheli kuyumcuya 10 gram altını 68 bin liraya sattıktan sonra iş yerinden ayrıldı. Kuyumcu, yaptığı incelemede altınların sahte olduğunu belirleyerek jandarmaya ihbarda bulundu. Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin Muğla'nın Milas ilçesinde bulunduğunu tespit ederek operasyon düzenledi. Yakalanan şüphelilerin üzerinde 24 bin 900 lira ve 2 cep telefonu ele geçirildi.Seferihisar'a getirilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/izmirde-banka-soygunu-girisimi-ekipler-sevk-edildi-1108636126.html
türki̇ye
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/06/1052463923_104:0:752:486_1920x0_80_0_0_63342022fcb3be0f4883153c44e70d1f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sahte, sahte altın, kuyumcu, i̇zmir kuyumcular odası, i̇zmir, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, i̇zmir barosu, altın, gram altın, altın fiyatları
sahte, sahte altın, kuyumcu, i̇zmir kuyumcular odası, i̇zmir, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, i̇zmir barosu, altın, gram altın, altın fiyatları

İzmir'de kuyumcuyu sahte altınla dolandırdılar: 2 şüpheli tutuklandı

22:56 09.09.2026
© AAaltın ve kuyumcu
altın ve kuyumcu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
© AA
Abone ol
İzmir'de bir kuyumcuya sahte altın vererek 68 bin lira alan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
Seferihisar'da iki şüpheli kuyumcuya 10 gram altını 68 bin liraya sattıktan sonra iş yerinden ayrıldı.
Kuyumcu, yaptığı incelemede altınların sahte olduğunu belirleyerek jandarmaya ihbarda bulundu. Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin Muğla'nın Milas ilçesinde bulunduğunu tespit ederek operasyon düzenledi. Yakalanan şüphelilerin üzerinde 24 bin 900 lira ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Seferihisar'a getirilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir banka çalışanının rehin alındığı iddiası üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
TÜRKİYE
İzmir'de banka soygunu girişimi: Şüpheli teslim oldu
19:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала