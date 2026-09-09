https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/izmirde-kuyumcuyu-sahte-altinla-dolandirdilar-2-supheli-tutuklandi-1108639565.html

İzmir'de kuyumcuyu sahte altınla dolandırdılar: 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'de kuyumcuyu sahte altınla dolandırdılar: 2 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

İzmir'de bir kuyumcuya sahte altın vererek 68 bin lira alan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı. 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T22:56+0300

2026-09-09T22:56+0300

2026-09-09T22:56+0300

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Seferihisar'da iki şüpheli kuyumcuya 10 gram altını 68 bin liraya sattıktan sonra iş yerinden ayrıldı. Kuyumcu, yaptığı incelemede altınların sahte olduğunu belirleyerek jandarmaya ihbarda bulundu. Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin Muğla'nın Milas ilçesinde bulunduğunu tespit ederek operasyon düzenledi. Yakalanan şüphelilerin üzerinde 24 bin 900 lira ve 2 cep telefonu ele geçirildi.Seferihisar'a getirilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/izmirde-banka-soygunu-girisimi-ekipler-sevk-edildi-1108636126.html

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