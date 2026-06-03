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ABD'de banka soygunu: Çok sayıda kişi rehin alındı
ABD'de banka soygunu: Çok sayıda kişi rehin alındı
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde banka soygunu teşebbüsünde bulunan bir kişi, bankadaki çok sayıda kişiyi rehin aldı. Bomba tehdidi ihbarı üzerine olay yerine... 03.06.2026, Sputnik Türkiye
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Güney Kaliforniya'daki Bakersfield şehrinde bir şüpheli, bank soygunu şüphesiyle bilinmeyen sayıda kişiyi banka şubesinde rehin aldı. Bakersfield polisinden yapılan açıklamada, salı günü yerel saatle 13.00 sıralarında şehir merkezindeki Chase Bank şubesine yönelik bomba ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine sevk edildiği bildirildi.Bankaya ulaşan polis ekipleri, bir erkeğin içerideki "çok sayıda kişiyle birlikte" kendisini binaya kilitlediğini tespit etti.Bakersfield Polis Çavuşu Eric Celedon, yürütülen müzakereler sonucunda rehinelerden ikisinin serbest bırakılmasının sağlandığını, içeride kalan diğer rehinelerin ise sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.Yetkililerin açıklamasına göre, belediye binası ve polis merkezi de dahil olmak üzere yakındaki binalar tahliye edildi ve bazı yollar geçici olarak kapatıldı. Polis ve FBI, bina ve yakındaki işletmelerin etrafında bir güvenlik çemberi oluşturdu.Şüpheli ile polis arasında müzakereler devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/abdde-silahli-saldiri-bina-bina-dolasarak-6-kisiyi-oldurmus-1106181821.html
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fbi, abd, banka soygunu
fbi, abd, banka soygunu

ABD'de banka soygunu: Çok sayıda kişi rehin alındı

08:25 03.06.2026
© AP Photo / David DennisABD'de banka soygunu: Çok sayıda kişi rehin alındı
ABD'de banka soygunu: Çok sayıda kişi rehin alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / David Dennis
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde banka soygunu teşebbüsünde bulunan bir kişi, bankadaki çok sayıda kişiyi rehin aldı. Bomba tehdidi ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, Bakersfield'deki Chase Bank binasında bir kişinin binanın içine barikat kurduğunu tespit etti. FBI olay yerine gelirken şüpheli ile polis arasında müzakereler devam ediyor.
Güney Kaliforniya'daki Bakersfield şehrinde bir şüpheli, bank soygunu şüphesiyle bilinmeyen sayıda kişiyi banka şubesinde rehin aldı.
Bakersfield polisinden yapılan açıklamada, salı günü yerel saatle 13.00 sıralarında şehir merkezindeki Chase Bank şubesine yönelik bomba ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine sevk edildiği bildirildi.
© AP Photo / Jacob, Dad’s Gone LiveABD'de banka soygunu: Çok sayıda kişi rehin alındı
ABD'de banka soygunu: Çok sayıda kişi rehin alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
ABD'de banka soygunu: Çok sayıda kişi rehin alındı
© AP Photo / Jacob, Dad’s Gone Live
Bankaya ulaşan polis ekipleri, bir erkeğin içerideki "çok sayıda kişiyle birlikte" kendisini binaya kilitlediğini tespit etti.
Bakersfield Polis Çavuşu Eric Celedon, yürütülen müzakereler sonucunda rehinelerden ikisinin serbest bırakılmasının sağlandığını, içeride kalan diğer rehinelerin ise sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
Yetkililerin açıklamasına göre, belediye binası ve polis merkezi de dahil olmak üzere yakındaki binalar tahliye edildi ve bazı yollar geçici olarak kapatıldı. Polis ve FBI, bina ve yakındaki işletmelerin etrafında bir güvenlik çemberi oluşturdu.
Şüpheli ile polis arasında müzakereler devam ediyor.
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