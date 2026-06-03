https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/abdde-banka-soygunu-cok-sayida-kisi-rehin-alindi-1106209321.html
ABD'de banka soygunu: Çok sayıda kişi rehin alındı
ABD'de banka soygunu: Çok sayıda kişi rehin alındı
Sputnik Türkiye
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde banka soygunu teşebbüsünde bulunan bir kişi, bankadaki çok sayıda kişiyi rehin aldı. Bomba tehdidi ihbarı üzerine olay yerine... 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T08:25+0300
2026-06-03T08:25+0300
2026-06-03T08:25+0300
dünya
fbi
abd
banka soygunu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/03/1106209408_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_1c38550cf0f83c22c6d7b7fbcf0d8cf1.jpg
Güney Kaliforniya'daki Bakersfield şehrinde bir şüpheli, bank soygunu şüphesiyle bilinmeyen sayıda kişiyi banka şubesinde rehin aldı. Bakersfield polisinden yapılan açıklamada, salı günü yerel saatle 13.00 sıralarında şehir merkezindeki Chase Bank şubesine yönelik bomba ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine sevk edildiği bildirildi.Bankaya ulaşan polis ekipleri, bir erkeğin içerideki "çok sayıda kişiyle birlikte" kendisini binaya kilitlediğini tespit etti.Bakersfield Polis Çavuşu Eric Celedon, yürütülen müzakereler sonucunda rehinelerden ikisinin serbest bırakılmasının sağlandığını, içeride kalan diğer rehinelerin ise sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.Yetkililerin açıklamasına göre, belediye binası ve polis merkezi de dahil olmak üzere yakındaki binalar tahliye edildi ve bazı yollar geçici olarak kapatıldı. Polis ve FBI, bina ve yakındaki işletmelerin etrafında bir güvenlik çemberi oluşturdu.Şüpheli ile polis arasında müzakereler devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/abdde-silahli-saldiri-bina-bina-dolasarak-6-kisiyi-oldurmus-1106181821.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/03/1106209408_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_149b5b6e02061de99924ece639b1a648.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fbi, abd, banka soygunu
ABD'de banka soygunu: Çok sayıda kişi rehin alındı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde banka soygunu teşebbüsünde bulunan bir kişi, bankadaki çok sayıda kişiyi rehin aldı. Bomba tehdidi ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, Bakersfield'deki Chase Bank binasında bir kişinin binanın içine barikat kurduğunu tespit etti. FBI olay yerine gelirken şüpheli ile polis arasında müzakereler devam ediyor.
Güney Kaliforniya'daki Bakersfield şehrinde bir şüpheli, bank soygunu şüphesiyle bilinmeyen sayıda kişiyi banka şubesinde rehin aldı.
Bakersfield polisinden yapılan açıklamada, salı günü yerel saatle 13.00 sıralarında şehir merkezindeki Chase Bank şubesine yönelik bomba ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine sevk edildiği bildirildi.
Bankaya ulaşan polis ekipleri, bir erkeğin içerideki "çok sayıda kişiyle birlikte" kendisini binaya kilitlediğini tespit etti.
Bakersfield Polis Çavuşu Eric Celedon, yürütülen müzakereler sonucunda rehinelerden ikisinin serbest bırakılmasının sağlandığını, içeride kalan diğer rehinelerin ise sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
Yetkililerin açıklamasına göre, belediye binası ve polis merkezi de dahil olmak üzere yakındaki binalar tahliye edildi ve bazı yollar geçici olarak kapatıldı. Polis ve FBI, bina ve yakındaki işletmelerin etrafında bir güvenlik çemberi oluşturdu.
Şüpheli ile polis arasında müzakereler devam ediyor.