https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/abdde-banka-soygunu-cok-sayida-kisi-rehin-alindi-1106209321.html

ABD'de banka soygunu: Çok sayıda kişi rehin alındı

ABD'de banka soygunu: Çok sayıda kişi rehin alındı

Sputnik Türkiye

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde banka soygunu teşebbüsünde bulunan bir kişi, bankadaki çok sayıda kişiyi rehin aldı. Bomba tehdidi ihbarı üzerine olay yerine... 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T08:25+0300

2026-06-03T08:25+0300

2026-06-03T08:25+0300

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banka soygunu

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Güney Kaliforniya'daki Bakersfield şehrinde bir şüpheli, bank soygunu şüphesiyle bilinmeyen sayıda kişiyi banka şubesinde rehin aldı. Bakersfield polisinden yapılan açıklamada, salı günü yerel saatle 13.00 sıralarında şehir merkezindeki Chase Bank şubesine yönelik bomba ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine sevk edildiği bildirildi.Bankaya ulaşan polis ekipleri, bir erkeğin içerideki "çok sayıda kişiyle birlikte" kendisini binaya kilitlediğini tespit etti.Bakersfield Polis Çavuşu Eric Celedon, yürütülen müzakereler sonucunda rehinelerden ikisinin serbest bırakılmasının sağlandığını, içeride kalan diğer rehinelerin ise sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.Yetkililerin açıklamasına göre, belediye binası ve polis merkezi de dahil olmak üzere yakındaki binalar tahliye edildi ve bazı yollar geçici olarak kapatıldı. Polis ve FBI, bina ve yakındaki işletmelerin etrafında bir güvenlik çemberi oluşturdu.Şüpheli ile polis arasında müzakereler devam ediyor.

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