https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/istanbulda-barajlar-alarm-veriyor-doluluk-orani-yuzde-40a-geriledi-1108618009.html

İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Doluluk oranı yüzde 40'a geriledi

İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Doluluk oranı yüzde 40'a geriledi

Sputnik Türkiye

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 40.69'a geriledi. 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T11:09+0300

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türki̇ye

i̇stanbul

baraj

baraj doluluk

susuzluk

elmalı barajı

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İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları belli oldu. Bugün (9 Eylül) itibarıyla doluluk oranı yüzde 40.69'a inerken, Papuçdere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 5.5 olarak ölçüldü. Elmalı Barajı ise yüzde 68.6 ile en yüksek doluluk oranına sahip baraj oldu. Barajlardaki doluluk oranları ne?İSKİ'nin verilerine göre 9 Eylül itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:Alibey Barajı yüzde 39.11Büyükçekmece Barajı yüzde 29.35Darlık Barajı yüzde 59.56Elmalı Barajı yüzde 68.67Istrancalar Barajı yüzde 21.43Kazandere Barajı yüzde 14.66Pabuçdere Barajı yüzde 5.5Sazlıdere Barajı yüzde 23.32Terkos Barajı yüzde 36.04Ömerli Barajı yüzde 56.71

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/sicaklarin-ardindan-dusu-oldu-istanbul-barajlari-kritik-seviyenin-altinda-1108289507.html

türki̇ye

i̇stanbul

elmalı barajı

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