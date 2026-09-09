https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/istanbulda-barajlar-alarm-veriyor-doluluk-orani-yuzde-40a-geriledi-1108618009.html
İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Doluluk oranı yüzde 40'a geriledi
İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Doluluk oranı yüzde 40'a geriledi
Sputnik Türkiye
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 40.69'a geriledi. 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T11:09+0300
2026-09-09T11:09+0300
2026-09-09T11:09+0300
türki̇ye
i̇stanbul
baraj
baraj doluluk
susuzluk
elmalı barajı
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İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları belli oldu. Bugün (9 Eylül) itibarıyla doluluk oranı yüzde 40.69'a inerken, Papuçdere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 5.5 olarak ölçüldü. Elmalı Barajı ise yüzde 68.6 ile en yüksek doluluk oranına sahip baraj oldu. Barajlardaki doluluk oranları ne?İSKİ'nin verilerine göre 9 Eylül itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:Alibey Barajı yüzde 39.11Büyükçekmece Barajı yüzde 29.35Darlık Barajı yüzde 59.56Elmalı Barajı yüzde 68.67Istrancalar Barajı yüzde 21.43Kazandere Barajı yüzde 14.66Pabuçdere Barajı yüzde 5.5Sazlıdere Barajı yüzde 23.32Terkos Barajı yüzde 36.04Ömerli Barajı yüzde 56.71
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/sicaklarin-ardindan-dusu-oldu-istanbul-barajlari-kritik-seviyenin-altinda-1108289507.html
türki̇ye
i̇stanbul
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i̇stanbul, baraj, baraj doluluk, susuzluk, elmalı barajı
i̇stanbul, baraj, baraj doluluk, susuzluk, elmalı barajı
İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Doluluk oranı yüzde 40'a geriledi
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 40.69'a geriledi.
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları belli oldu. Bugün (9 Eylül) itibarıyla doluluk oranı yüzde 40.69'a inerken, Papuçdere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 5.5 olarak ölçüldü. Elmalı Barajı ise yüzde 68.6 ile en yüksek doluluk oranına sahip baraj oldu.
Barajlardaki doluluk oranları ne?
İSKİ'nin verilerine göre 9 Eylül itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Alibey Barajı yüzde 39.11
Büyükçekmece Barajı yüzde 29.35
Darlık Barajı yüzde 59.56
Elmalı Barajı yüzde 68.67
Istrancalar Barajı yüzde 21.43
Kazandere Barajı yüzde 14.66
Pabuçdere Barajı yüzde 5.5
Sazlıdere Barajı yüzde 23.32
Terkos Barajı yüzde 36.04
Ömerli Barajı yüzde 56.71