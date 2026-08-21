https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/yesilkoydeki-iki-plajda-korkutan-tablo-su-kalitesi-dusuk-seviyede-1108142974.html

Yeşilköy’deki iki plajda korkutan tablo: Su kalitesi düşük seviyede

Yeşilköy’deki iki plajda korkutan tablo: Su kalitesi düşük seviyede

Sputnik Türkiye

İstanbul’da deniz sezonu devam ederken Sağlık Bakanlığı Yüzme Suyu Takip Sistemi tarafından yayımlanan son analiz sonuçları, bazı plajlarda su kalitesinin... 21.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-21T12:15+0300

2026-08-21T12:15+0300

2026-08-21T12:15+0300

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deniz kirliliği

deniz

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Düzenli olarak alınan deniz suyu numunelerinde yapılan E. coli ve intestinal enterokok analizleri doğrultusunda belirlenen değerlendirmelerde, Yeşilköy Polis Merkezi önü ve Yeşilköy International Hospital önü plajları yüksek riskli listede yer aldı. 10 Ağustos’ta yapılan ölçümlere göre su kalitesi düşük bulunan plajlar arasında Yeşilköy Polis Merkezi önü ve Yeşilköy International Hospital önü yer alıyor. İki plajda E. coli seviyesi 1800 çıktı. 27 Temmuz’da yapılan incelemede Yeşilköy Polis Merkezi önü plajında E. coli seviyesi 450, Yeşilköy International Hospital önü plajında E. coli seviyesi 2 bin çıkmıştı.Kapatılma kararıMilliyet haberinin haberine göre İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Bakırköy Belediye Başkanlığı’na yüzme alanının geçici olarak kapatılması, bu konuda tabela, afiş, anons vb. yollarla halkın bilgilendirilmesi ve gerekli her tedbirin alınması, gerekli işlemlerin yürütülmesi için yazışma yapılmıştır” denildi.Enfeksiyon nasıl belirti veriyor?Escherichia coli (E. coli) enfeksiyonunun en belirgin semptomu ishaldir; dışkı veya ağız yoluyla bulaşır. E. coli enfeksiyonunun belirtileri arasında ishalin yanı sıra mide bulantısı ve kusma yer alır. Bunun yanında ateş, halsizlik, mide krampları da enfeksiyonun semptomları olarak bilinir. Enfeksiyonu olan kişilerin yarısında kanlı ishal da görülebilir.E.coli standartlarıE. coli (Escherichia coli): Suda tespit edilmesi, kaynağın kanalizasyon veya atık sularla (dışkısal kaynaklı) temas ettiğini gösterir.KOB / 100 ml (Koloni Oluşturan Birim / 100 Mililitre): Yaklaşık yarım çay bardağı sudaki canlı bakteri kolonisi sayısını ifade eden ölçü birimidir.Su Kalitesi Değerlendirmesi:

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türkiye, yeşilköy, sahil, deniz kirliliği, deniz