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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/iranli-medyasi-liman-kenti-caskta-denizden-gelen-bir-patlama-sesi-duyuldu--1108636552.html
İranlı medyası: Liman kenti Cask'ta denizden gelen bir patlama sesi duyuldu
İranlı medyası: Liman kenti Cask'ta denizden gelen bir patlama sesi duyuldu
Sputnik Türkiye
SON DAKİKA HABERİ: İranlı Fars haber ajansı, güneydeki liman kenti Jask bölgesinde denizden gelen bir patlama sesi duyulduğunu belirtti
2026-09-09T19:42+0300
2026-09-09T19:45+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
patlama
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Ajans, şu anda patlamanın kaynağı veya nedenine ilişkin herhangi bir ayrıntı bulunmadığını da ekledi.ABD, 5 petrol tankerine saldırmıştıGerilimin son aşaması, ABD'nin İran'a ait 5 petrol tankerini vurduğunu açıklamasıyla başladı.ABD ordusu, saldırıların İran Devrim Muhafızları Ordusunun (DMO) bir ABD savaş gemisine yönelik iki balistik füze saldırısına misilleme olduğunu açıkladı. ABD'ye göre tankerlerdeki mürettebata saldırılar öncesinde gemileri terk etmeleri için talimat verildi.Saldırıya uğrayan tankerler arasında Kivik, Charminar, Horizon 1, Riesco ve Derya'nın bulunduğu bildirildi.Saldırılar, ABD ile İran arasında geçici ateşkes sonrası görece sakin dönemin ardından deniz taşımacılığı ve enerji altyapısının yeniden doğrudan çatışmanın merkezine oturmasına neden oldu.İran, ABD deniz aracını ele geçirdiİran, son günlerde Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine yönelik baskısını artırırken, ABD de İran'ın petrol ihracatını engellemeye yönelik abluka uyguluyor.Tahran ayrıca boğazın bazı bölümlerini "yasaklı bölge" ilan edeceğini ve bu bölgeden geçmeye çalışan gemilere karşı harekete geçebileceğini bildirdi.İran Devrim Muhafızları dün Hürmüz Boğazı'nın girişinde bir ABD'ye ait insansız denizaltı aracını ele geçirdiğini açıklamış ve deniz aracının görüntüsünü paylaşmıştı. Pentagon ise aracın kaybedildiğini doğrularken, bunun eski bir model olduğunu ve gizli sistem veya veri taşımadığını savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/irandan-hurmuz-bogazi-disinda-genis-deniz-alanini-kisitli-bolge-ilan-etme-karari-1108630431.html
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i̇ran, patlama
i̇ran, patlama

İranlı medyası: Liman kenti Cask'ta denizden gelen bir patlama sesi duyuldu

19:42 09.09.2026 (güncellendi: 19:45 09.09.2026)
İran-ABD
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
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Ayrıntılar geliyor
İranlı Fars haber ajansı, güneydeki liman kenti Jask bölgesinde denizden gelen bir patlama sesi duyulduğunu bildirdi.
Ajans, şu anda patlamanın kaynağı veya nedenine ilişkin herhangi bir ayrıntı bulunmadığını da ekledi.

ABD, 5 petrol tankerine saldırmıştı

Gerilimin son aşaması, ABD'nin İran'a ait 5 petrol tankerini vurduğunu açıklamasıyla başladı.
ABD ordusu, saldırıların İran Devrim Muhafızları Ordusunun (DMO) bir ABD savaş gemisine yönelik iki balistik füze saldırısına misilleme olduğunu açıkladı. ABD'ye göre tankerlerdeki mürettebata saldırılar öncesinde gemileri terk etmeleri için talimat verildi.
Saldırıya uğrayan tankerler arasında Kivik, Charminar, Horizon 1, Riesco ve Derya'nın bulunduğu bildirildi.
Saldırılar, ABD ile İran arasında geçici ateşkes sonrası görece sakin dönemin ardından deniz taşımacılığı ve enerji altyapısının yeniden doğrudan çatışmanın merkezine oturmasına neden oldu.

İran, ABD deniz aracını ele geçirdi

İran, son günlerde Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine yönelik baskısını artırırken, ABD de İran'ın petrol ihracatını engellemeye yönelik abluka uyguluyor.
Tahran ayrıca boğazın bazı bölümlerini "yasaklı bölge" ilan edeceğini ve bu bölgeden geçmeye çalışan gemilere karşı harekete geçebileceğini bildirdi.
İran Devrim Muhafızları dün Hürmüz Boğazı'nın girişinde bir ABD'ye ait insansız denizaltı aracını ele geçirdiğini açıklamış ve deniz aracının görüntüsünü paylaşmıştı. Pentagon ise aracın kaybedildiğini doğrularken, bunun eski bir model olduğunu ve gizli sistem veya veri taşımadığını savundu.
Hürmüz Boğazı (Arşiv) - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran'dan Hürmüz Boğazı dışında geniş deniz alanını 'kısıtlı bölge' ilan etme kararı
15:57
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