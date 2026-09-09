https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/iranli-medyasi-liman-kenti-caskta-denizden-gelen-bir-patlama-sesi-duyuldu--1108636552.html

İranlı medyası: Liman kenti Cask'ta denizden gelen bir patlama sesi duyuldu

İranlı medyası: Liman kenti Cask'ta denizden gelen bir patlama sesi duyuldu

Sputnik Türkiye

SON DAKİKA HABERİ: İranlı Fars haber ajansı, güneydeki liman kenti Jask bölgesinde denizden gelen bir patlama sesi duyulduğunu belirtti

2026-09-09T19:42+0300

2026-09-09T19:42+0300

2026-09-09T19:45+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

patlama

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Ajans, şu anda patlamanın kaynağı veya nedenine ilişkin herhangi bir ayrıntı bulunmadığını da ekledi.ABD, 5 petrol tankerine saldırmıştıGerilimin son aşaması, ABD'nin İran'a ait 5 petrol tankerini vurduğunu açıklamasıyla başladı.ABD ordusu, saldırıların İran Devrim Muhafızları Ordusunun (DMO) bir ABD savaş gemisine yönelik iki balistik füze saldırısına misilleme olduğunu açıkladı. ABD'ye göre tankerlerdeki mürettebata saldırılar öncesinde gemileri terk etmeleri için talimat verildi.Saldırıya uğrayan tankerler arasında Kivik, Charminar, Horizon 1, Riesco ve Derya'nın bulunduğu bildirildi.Saldırılar, ABD ile İran arasında geçici ateşkes sonrası görece sakin dönemin ardından deniz taşımacılığı ve enerji altyapısının yeniden doğrudan çatışmanın merkezine oturmasına neden oldu.İran, ABD deniz aracını ele geçirdiİran, son günlerde Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine yönelik baskısını artırırken, ABD de İran'ın petrol ihracatını engellemeye yönelik abluka uyguluyor.Tahran ayrıca boğazın bazı bölümlerini "yasaklı bölge" ilan edeceğini ve bu bölgeden geçmeye çalışan gemilere karşı harekete geçebileceğini bildirdi.İran Devrim Muhafızları dün Hürmüz Boğazı'nın girişinde bir ABD'ye ait insansız denizaltı aracını ele geçirdiğini açıklamış ve deniz aracının görüntüsünü paylaşmıştı. Pentagon ise aracın kaybedildiğini doğrularken, bunun eski bir model olduğunu ve gizli sistem veya veri taşımadığını savundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/irandan-hurmuz-bogazi-disinda-genis-deniz-alanini-kisitli-bolge-ilan-etme-karari-1108630431.html

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