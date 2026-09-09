https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/irandan-hurmuz-bogazi-disinda-genis-deniz-alanini-kisitli-bolge-ilan-etme-karari-1108630431.html
İran'dan Hürmüz Boğazı dışında geniş deniz alanını 'kısıtlı bölge' ilan etme kararı
İran'dan Hürmüz Boğazı dışında geniş deniz alanını 'kısıtlı bölge' ilan etme kararı
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a yönelik ablukasına karşılık Hürmüz Boğazı'nın dışındaki sularda da 'kısıtlı bölge' oluşturacağını duyurdu... 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T15:57+0300
2026-09-09T15:57+0300
2026-09-09T15:57+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
hürmüz boğazı
arap denizi
abd
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İran, ABD'nin İran'a yönelik ablukasına karşılık Hürmüz Boğazı dışında Çabahar'dan Umman Körfezi ve Arap Denizi'ne uzanan geniş bir deniz alanını "kısıtlı bölge" ilan edeceğini açıkladı.İran basınında yer alan bilgilere göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, ülkenin denizlerde oluşturmayı planladığı yeni "kısıtlı bölgeye" ilişkin açıklamalarda bulundu.Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nın yalnızca bir deniz geçidi olmadığını belirterek, bölgenin "küresel düzen ve savaş gelişmelerinin belirleyici denklemlerinden biri haline geldiğini" söyledi.İran'ın Hürmüz Boğazı ve çevresindeki deniz trafiğini yönetme ve kontrol etme kapsamını genişlettiğini ifade eden Muhibbi, daha önce yalnızca Hürmüz Boğazı ile sınırlı olan uygulama alanının genişletildiğini kaydetti.Çabahar'dan Arap Denizi'ne uzanacakYeni düzenleme kapsamında oluşturulacak "kısıtlı bölgenin" bir bölümünün Çabahar çevresinden başlayarak Umman Denizi ve Arap Denizi güzergahlarını kapsayacağı bildirildi. Muhibbi, bölgenin kesin koordinatları ve diğer ayrıntılarının daha sonra açıklanacağını söyledi.İranlı yetkili ayrıca, koordinasyon sağlanmadan Hürmüz Boğazı'ndaki yaptırım uygulanan bölgeden geçen gemilere denizcilik, sigorta ve diğer destek hizmetlerinin durdurulacağını ifade etti.Bu gemilerin daha sonraki Hürmüz Boğazı geçişlerinde de söz konusu hizmetlerden yararlanamayacağını belirtti.İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai de 8 Eylül'de yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik ablukasına karşılık Basra Körfezi ve çevresinde bir "yasak bölge" oluşturacaklarını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/irandan-hurmuz-bogazi-aciklamasi-20-gemi-hedef-alindi-1108612742.html
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ortadoğu, hürmüz boğazı, arap denizi, abd, umman
ortadoğu, hürmüz boğazı, arap denizi, abd, umman
İran'dan Hürmüz Boğazı dışında geniş deniz alanını 'kısıtlı bölge' ilan etme kararı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a yönelik ablukasına karşılık Hürmüz Boğazı'nın dışındaki sularda da 'kısıtlı bölge' oluşturacağını duyurdu. Bölgenin Çabahar çevresinden Umman Körfezi ve Arap Denizi'ne uzanacağı belirtildi.
İran, ABD'nin İran'a yönelik ablukasına karşılık Hürmüz Boğazı dışında Çabahar'dan Umman Körfezi ve Arap Denizi'ne uzanan geniş bir deniz alanını "kısıtlı bölge" ilan edeceğini açıkladı.
İran basınında yer alan bilgilere göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, ülkenin denizlerde oluşturmayı planladığı yeni "kısıtlı bölgeye" ilişkin açıklamalarda bulundu.
Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nın yalnızca bir deniz geçidi olmadığını belirterek, bölgenin "küresel düzen ve savaş gelişmelerinin belirleyici denklemlerinden biri haline geldiğini" söyledi.
İran'ın Hürmüz Boğazı ve çevresindeki deniz trafiğini yönetme ve kontrol etme kapsamını genişlettiğini ifade eden Muhibbi, daha önce yalnızca Hürmüz Boğazı ile sınırlı olan uygulama alanının genişletildiğini kaydetti.
Çabahar'dan Arap Denizi'ne uzanacak
Yeni düzenleme kapsamında oluşturulacak "kısıtlı bölgenin" bir bölümünün Çabahar çevresinden başlayarak Umman Denizi ve Arap Denizi güzergahlarını kapsayacağı bildirildi. Muhibbi, bölgenin kesin koordinatları ve diğer ayrıntılarının daha sonra açıklanacağını söyledi.
İranlı yetkili ayrıca, koordinasyon sağlanmadan Hürmüz Boğazı'ndaki yaptırım uygulanan bölgeden geçen gemilere denizcilik, sigorta ve diğer destek hizmetlerinin durdurulacağını ifade etti.
Bu gemilerin daha sonraki Hürmüz Boğazı geçişlerinde de söz konusu hizmetlerden yararlanamayacağını belirtti.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai de 8 Eylül'de yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik ablukasına karşılık Basra Körfezi ve çevresinde bir "yasak bölge" oluşturacaklarını duyurmuştu.