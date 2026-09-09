https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/irandan-hurmuz-bogazi-aciklamasi-20-gemi-hedef-alindi-1108612742.html
İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: 20 gemi hedef alındı
İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: 20 gemi hedef alındı
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Basra Körfezi'nde 5 İran tankerini hedef aldığını belirterek karşılık olarak Hürmüz Boğazı çevresinde 2 ABD gemisi, 8... 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T08:35+0300
2026-09-09T08:35+0300
2026-09-09T08:35+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
hürmüz boğazı
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İran ile ABD arasındaki gerilimde dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı yeniden gündemde.İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın aktardığına göre Devrim Muhafızları Ordusu Basın Halkla İlişkiler Birimi, bölgede gerçekleştirilen saldırılara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.Açıklamada, ABD ordusunun Basra Körfezi'nde 5 İran tankerini hedef aldığı ileri sürüldü. İran, Hürmüz Boğazı çevresinde gerçekleştirildiğini açıkladığı saldırıların buna karşılık olduğunu bildirdi.İran: 2 ABD gemisi ve 8 tanker hedef alındıDevrim Muhafızları, gerçekleştirilen saldırılarda ABD'ye ait 2 geminin ve 8 tankerin hedef alındığını açıkladı.İran tarafı, hedef alınan unsurlarda ağır hasar meydana geldiğini öne sürdü.Açıklamadaki saldırı ve hasar iddialarına ilişkin ABD makamlarından aktarılan bağımsız bir doğrulama ise bulunmuyor.'Yasaklı bölgeden geçen 10 gemi vuruldu'İran'ın açıklamasında dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan diğer gemilere ilişkin oldu.Devrim Muhafızları, ABD ordusunun teşviki ve desteğiyle hareket ettiğini ileri sürdüğü ve Hürmüz Boğazı'ndaki "yasaklı bölgeden" geçmeye çalışan 10 farklı geminin daha hedef alındığını bildirdi.Böylece İran'ın açıklamasına göre bölgede hedef alınan deniz unsurlarının toplam sayısı 20'ye ulaştı.Hürmüz Boğazı için kontrol mesajıDevrim Muhafızları açıklamasında yalnızca saldırılara ilişkin bilgi vermekle kalmadı, Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne ilişkin de dikkat çeken bir mesaj verdi.Açıklamada, boğazın kontrol ve gözetiminin İran Devrim Muhafızları Donanması'nın elinde olduğu vurgulandı.İran'ın bu açıklaması, bölgede askeri gerilimin yanı sıra uluslararası deniz taşımacılığının güvenliğine ilişkin endişelerin de yeniden yükselmesine neden olabilecek nitelikte.Dünyanın kritik enerji geçiş noktalarından biriHürmüz Boğazı, Basra Körfezi'ni Umman Körfezi ve açık denizlere bağlayan stratejik konumu nedeniyle küresel enerji ticaretinin en hassas noktalarından biri olarak kabul ediliyor.Bölgedeki askeri hareketlilik veya ticari gemilerin seyrini etkileyebilecek gelişmeler, bu nedenle yalnızca İran ve ABD arasındaki gerilim açısından değil, küresel petrol ve enerji piyasaları açısından da yakından takip ediliyor.İran'ın 2 ABD gemisi, 8 tanker ve 10 diğer geminin hedef alındığı yönündeki açıklamasının ardından gözler, Washington'dan gelecek açıklamalara ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere çevrildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/ingilterede-havacilik-krizi-bine-yakin-ucus-iptal-edildi-1108610431.html
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hürmüz boğazı, i̇ran, abd, abd, haberler
hürmüz boğazı, i̇ran, abd, abd, haberler
İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: 20 gemi hedef alındı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Basra Körfezi'nde 5 İran tankerini hedef aldığını belirterek karşılık olarak Hürmüz Boğazı çevresinde 2 ABD gemisi, 8 tanker ve 10 farklı geminin hedef alındığını duyurdu. İran tarafı bazı gemilerde ağır hasar oluştuğunu öne sürdü.
İran ile ABD arasındaki gerilimde dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı yeniden gündemde.
İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın aktardığına göre Devrim Muhafızları Ordusu Basın Halkla İlişkiler Birimi, bölgede gerçekleştirilen saldırılara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada, ABD ordusunun Basra Körfezi'nde 5 İran tankerini hedef aldığı ileri sürüldü. İran, Hürmüz Boğazı çevresinde gerçekleştirildiğini açıkladığı saldırıların buna karşılık olduğunu bildirdi.
İran: 2 ABD gemisi ve 8 tanker hedef alındı
Devrim Muhafızları, gerçekleştirilen saldırılarda ABD'ye ait 2 geminin ve 8 tankerin hedef alındığını açıkladı.
İran tarafı, hedef alınan unsurlarda ağır hasar meydana geldiğini öne sürdü.
Açıklamadaki saldırı ve hasar iddialarına ilişkin ABD makamlarından aktarılan bağımsız bir doğrulama ise bulunmuyor.
'Yasaklı bölgeden geçen 10 gemi vuruldu'
İran'ın açıklamasında dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan diğer gemilere ilişkin oldu.
Devrim Muhafızları, ABD ordusunun teşviki ve desteğiyle hareket ettiğini ileri sürdüğü ve Hürmüz Boğazı'ndaki "yasaklı bölgeden" geçmeye çalışan 10 farklı geminin daha hedef alındığını bildirdi.
Böylece İran'ın açıklamasına göre bölgede hedef alınan deniz unsurlarının toplam sayısı 20'ye ulaştı.
Hürmüz Boğazı için kontrol mesajı
Devrim Muhafızları açıklamasında yalnızca saldırılara ilişkin bilgi vermekle kalmadı, Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne ilişkin de dikkat çeken bir mesaj verdi.
Açıklamada, boğazın kontrol ve gözetiminin İran Devrim Muhafızları Donanması'nın elinde olduğu vurgulandı.
İran'ın bu açıklaması, bölgede askeri gerilimin yanı sıra uluslararası deniz taşımacılığının güvenliğine ilişkin endişelerin de yeniden yükselmesine neden olabilecek nitelikte.
Dünyanın kritik enerji geçiş noktalarından biri
Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi'ni Umman Körfezi ve açık denizlere bağlayan stratejik konumu nedeniyle küresel enerji ticaretinin en hassas noktalarından biri olarak kabul ediliyor.
Bölgedeki askeri hareketlilik veya ticari gemilerin seyrini etkileyebilecek gelişmeler, bu nedenle yalnızca İran ve ABD arasındaki gerilim açısından değil, küresel petrol ve enerji piyasaları açısından da yakından takip ediliyor.
İran'ın 2 ABD gemisi, 8 tanker ve 10 diğer geminin hedef alındığı yönündeki açıklamasının ardından gözler, Washington'dan gelecek açıklamalara ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere çevrildi.