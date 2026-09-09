https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/ingiliz-oyuncu-noel-clarkea-cinsel-saldiri-suclamasi-hakim-karsisina-cikacak-1108634427.html
İngiliz oyuncu Noel Clarke'a cinsel saldırı suçlaması: Hakim karşısına çıkacak
İngiliz oyuncu Noel Clarke'a cinsel saldırı suçlaması: Hakim karşısına çıkacak
Sputnik Türkiye
'Doctor Who', 'Korku kapanı', 'Kidulthood' yapımlarıyla tanınan İngiliz oyuncu Noel Clarke, beş kadına yönelik cinsel suç iddiaları kapsamında iki cinsel... 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T17:27+0300
2026-09-09T17:27+0300
2026-09-09T17:27+0300
yaşam
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İngiliz oyuncu Noel Clarke, beş kadına yönelik olduğu belirtilen cinsel suçlamalar kapsamında iki cinsel saldırı, röntgencilik ve teşhircilik suçuyla itham edildi.Londra Metropolitan Polisi, 50 yaşındaki oyuncu hakkında 2007-2016 yılları arasında gerçekleştiği öne sürülen olaylara ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından suçlama yöneltildiğini açıkladı.Polis soruşturmasının Eylül 2025'te başlatıldığı, dosyanın daha sonra İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi'ne (CPS) sunulduğu ve savcılığın Clarke hakkında suçlama yöneltilmesine onay verdiği belirtildi.Clarke'ın 21 Ekim'de Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.Metropolitan Polis Dedektif Başmüfettişi Mike Cagney, suçlamalarla bağlantılı kadınlara özel eğitimli polis memurları tarafından destek sağlanmaya devam edildiğini belirtti.Noel Clarke kimdir?İngiliz oyuncu, yönetmen ve yapımcı Noel Clarke, özellikle 2006 yapımı Kidulthood filmindeki rolüyle tanındı. Clarke, ayrıca bilim kurgu dizisi Doctor Who'da Mickey Smith karakterini canlandırdı. Oyuncu, kariyeri boyunca Adulthood, Brotherhood, Korku Kapanı, Doghouse, Viewpoint gibi filmlerde de rol aldı ve bazı yapımların senaryosunu kaleme aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/nasa-marsta-gizemli-delikler-kesfetti-bilim-insanlari-nasil-olustuklarini-cozemedi-1108622862.html
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i̇ngiltere, cinsel saldırı, noel clarke, suçlama
i̇ngiltere, cinsel saldırı, noel clarke, suçlama
İngiliz oyuncu Noel Clarke'a cinsel saldırı suçlaması: Hakim karşısına çıkacak
'Doctor Who', 'Korku kapanı', 'Kidulthood' yapımlarıyla tanınan İngiliz oyuncu Noel Clarke, beş kadına yönelik cinsel suç iddiaları kapsamında iki cinsel saldırı, üç röntgencilik ve bir teşhircilik suçlamasıyla karşı karşıya.
İngiliz oyuncu Noel Clarke, beş kadına yönelik olduğu belirtilen cinsel suçlamalar kapsamında iki cinsel saldırı, röntgencilik ve teşhircilik suçuyla itham edildi.
Londra Metropolitan Polisi, 50 yaşındaki oyuncu hakkında 2007-2016 yılları arasında gerçekleştiği öne sürülen olaylara ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından suçlama yöneltildiğini açıkladı.
Polis soruşturmasının Eylül 2025'te başlatıldığı, dosyanın daha sonra İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi'ne (CPS) sunulduğu ve savcılığın Clarke hakkında suçlama yöneltilmesine onay verdiği belirtildi.
Clarke'ın 21 Ekim'de Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.
Metropolitan Polis Dedektif Başmüfettişi Mike Cagney, suçlamalarla bağlantılı kadınlara özel eğitimli polis memurları tarafından destek sağlanmaya devam edildiğini belirtti.
İngiliz oyuncu, yönetmen ve yapımcı Noel Clarke, özellikle 2006 yapımı Kidulthood filmindeki rolüyle tanındı. Clarke, ayrıca bilim kurgu dizisi Doctor Who'da Mickey Smith karakterini canlandırdı. Oyuncu, kariyeri boyunca Adulthood, Brotherhood, Korku Kapanı, Doghouse, Viewpoint gibi filmlerde de rol aldı ve bazı yapımların senaryosunu kaleme aldı.