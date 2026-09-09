https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/ingiliz-oyuncu-noel-clarkea-cinsel-saldiri-suclamasi-hakim-karsisina-cikacak-1108634427.html

İngiliz oyuncu Noel Clarke'a cinsel saldırı suçlaması: Hakim karşısına çıkacak

İngiliz oyuncu Noel Clarke'a cinsel saldırı suçlaması: Hakim karşısına çıkacak

Sputnik Türkiye

'Doctor Who', 'Korku kapanı', 'Kidulthood' yapımlarıyla tanınan İngiliz oyuncu Noel Clarke, beş kadına yönelik cinsel suç iddiaları kapsamında iki cinsel... 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T17:27+0300

2026-09-09T17:27+0300

2026-09-09T17:27+0300

yaşam

i̇ngiltere

cinsel saldırı

noel clarke

suçlama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/09/1108631052_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_33e617360d1a52170c6964240d35572c.jpg

İngiliz oyuncu Noel Clarke, beş kadına yönelik olduğu belirtilen cinsel suçlamalar kapsamında iki cinsel saldırı, röntgencilik ve teşhircilik suçuyla itham edildi.Londra Metropolitan Polisi, 50 yaşındaki oyuncu hakkında 2007-2016 yılları arasında gerçekleştiği öne sürülen olaylara ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından suçlama yöneltildiğini açıkladı.Polis soruşturmasının Eylül 2025'te başlatıldığı, dosyanın daha sonra İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi'ne (CPS) sunulduğu ve savcılığın Clarke hakkında suçlama yöneltilmesine onay verdiği belirtildi.Clarke'ın 21 Ekim'de Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.Metropolitan Polis Dedektif Başmüfettişi Mike Cagney, suçlamalarla bağlantılı kadınlara özel eğitimli polis memurları tarafından destek sağlanmaya devam edildiğini belirtti.Noel Clarke kimdir?İngiliz oyuncu, yönetmen ve yapımcı Noel Clarke, özellikle 2006 yapımı Kidulthood filmindeki rolüyle tanındı. Clarke, ayrıca bilim kurgu dizisi Doctor Who'da Mickey Smith karakterini canlandırdı. Oyuncu, kariyeri boyunca Adulthood, Brotherhood, Korku Kapanı, Doghouse, Viewpoint gibi filmlerde de rol aldı ve bazı yapımların senaryosunu kaleme aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/nasa-marsta-gizemli-delikler-kesfetti-bilim-insanlari-nasil-olustuklarini-cozemedi-1108622862.html

i̇ngiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ngiltere, cinsel saldırı, noel clarke, suçlama