Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/ingiliz-oyuncu-noel-clarkea-cinsel-saldiri-suclamasi-hakim-karsisina-cikacak-1108634427.html
İngiliz oyuncu Noel Clarke'a cinsel saldırı suçlaması: Hakim karşısına çıkacak
İngiliz oyuncu Noel Clarke'a cinsel saldırı suçlaması: Hakim karşısına çıkacak
Sputnik Türkiye
'Doctor Who', 'Korku kapanı', 'Kidulthood' yapımlarıyla tanınan İngiliz oyuncu Noel Clarke, beş kadına yönelik cinsel suç iddiaları kapsamında iki cinsel... 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T17:27+0300
2026-09-09T17:27+0300
yaşam
i̇ngiltere
cinsel saldırı
noel clarke
suçlama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/09/1108631052_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_33e617360d1a52170c6964240d35572c.jpg
İngiliz oyuncu Noel Clarke, beş kadına yönelik olduğu belirtilen cinsel suçlamalar kapsamında iki cinsel saldırı, röntgencilik ve teşhircilik suçuyla itham edildi.Londra Metropolitan Polisi, 50 yaşındaki oyuncu hakkında 2007-2016 yılları arasında gerçekleştiği öne sürülen olaylara ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından suçlama yöneltildiğini açıkladı.Polis soruşturmasının Eylül 2025'te başlatıldığı, dosyanın daha sonra İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi'ne (CPS) sunulduğu ve savcılığın Clarke hakkında suçlama yöneltilmesine onay verdiği belirtildi.Clarke'ın 21 Ekim'de Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.Metropolitan Polis Dedektif Başmüfettişi Mike Cagney, suçlamalarla bağlantılı kadınlara özel eğitimli polis memurları tarafından destek sağlanmaya devam edildiğini belirtti.Noel Clarke kimdir?İngiliz oyuncu, yönetmen ve yapımcı Noel Clarke, özellikle 2006 yapımı Kidulthood filmindeki rolüyle tanındı. Clarke, ayrıca bilim kurgu dizisi Doctor Who'da Mickey Smith karakterini canlandırdı. Oyuncu, kariyeri boyunca Adulthood, Brotherhood, Korku Kapanı, Doghouse, Viewpoint gibi filmlerde de rol aldı ve bazı yapımların senaryosunu kaleme aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/nasa-marsta-gizemli-delikler-kesfetti-bilim-insanlari-nasil-olustuklarini-cozemedi-1108622862.html
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/09/1108631052_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_aac46570d717f560b36a04f99dbbba31.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ngiltere, cinsel saldırı, noel clarke, suçlama
i̇ngiltere, cinsel saldırı, noel clarke, suçlama

İngiliz oyuncu Noel Clarke'a cinsel saldırı suçlaması: Hakim karşısına çıkacak

17:27 09.09.2026
© AP Photo / Joel RyanNoel Clarke
Noel Clarke - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
© AP Photo / Joel Ryan
Abone ol
'Doctor Who', 'Korku kapanı', 'Kidulthood' yapımlarıyla tanınan İngiliz oyuncu Noel Clarke, beş kadına yönelik cinsel suç iddiaları kapsamında iki cinsel saldırı, üç röntgencilik ve bir teşhircilik suçlamasıyla karşı karşıya.
İngiliz oyuncu Noel Clarke, beş kadına yönelik olduğu belirtilen cinsel suçlamalar kapsamında iki cinsel saldırı, röntgencilik ve teşhircilik suçuyla itham edildi.
Londra Metropolitan Polisi, 50 yaşındaki oyuncu hakkında 2007-2016 yılları arasında gerçekleştiği öne sürülen olaylara ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından suçlama yöneltildiğini açıkladı.
Polis soruşturmasının Eylül 2025'te başlatıldığı, dosyanın daha sonra İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi'ne (CPS) sunulduğu ve savcılığın Clarke hakkında suçlama yöneltilmesine onay verdiği belirtildi.
Clarke'ın 21 Ekim'de Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.
Metropolitan Polis Dedektif Başmüfettişi Mike Cagney, suçlamalarla bağlantılı kadınlara özel eğitimli polis memurları tarafından destek sağlanmaya devam edildiğini belirtti.

Noel Clarke kimdir?

İngiliz oyuncu, yönetmen ve yapımcı Noel Clarke, özellikle 2006 yapımı Kidulthood filmindeki rolüyle tanındı. Clarke, ayrıca bilim kurgu dizisi Doctor Who'da Mickey Smith karakterini canlandırdı. Oyuncu, kariyeri boyunca Adulthood, Brotherhood, Korku Kapanı, Doghouse, Viewpoint gibi filmlerde de rol aldı ve bazı yapımların senaryosunu kaleme aldı.
Bilim insanları Mars'ta 'ilginç' delikler buldu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
YAŞAM
NASA, Mars'ta gizemli delikler keşfetti: Bilim insanları nasıl oluştuklarını çözemedi
13:52

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала