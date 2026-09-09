https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/gurcistandan-havalanan-kucuk-ucak-rize-aciklarinda-denize-acil-inis-yapti-1108624353.html
Gürcistan'dan havalanan küçük uçak, Rize açıklarında denize acil iniş yaptı
Gürcistan'dan havalanan küçük uçak, Rize açıklarında denize acil iniş yaptı
Sputnik Türkiye
Gürcistan'dan havalanan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu öğrenilen uçak, Rize’nin Çayeli ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı. 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T14:14+0300
2026-09-09T14:14+0300
2026-09-09T14:22+0300
türki̇ye
türkiye
rize
gürcistan
uçak
acil iniş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/09/1108624769_0:144:1600:1044_1920x0_80_0_0_7f02db9d4fb21d8656a6fcedaed54b87.jpg
Gürcistan'ın Batum şehrinden kalkan iki kişilik özel uçak, Rize açıklarında denize acil iniş yaptı.Uçak neden acil iniş yaptı?Batum'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na hareket eden özel uçak, teknik arıza nedeniyle Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı.İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.Uçaktakilere ne oldu?Ekipler, uçaktaki iki kişiyi bulundukları yerden kurtardı.Kazazedeler, tedbir amacıyla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/yolcu-ucaginin-motoru-alev-aldi-ucak-acil-inis-yapti-1104625127.html
türki̇ye
rize
gürcistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/09/1108624769_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_b806523c53ecd1ce7f6738a6ac09168f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, rize, gürcistan, uçak, acil iniş
türkiye, rize, gürcistan, uçak, acil iniş
Gürcistan'dan havalanan küçük uçak, Rize açıklarında denize acil iniş yaptı
14:14 09.09.2026 (güncellendi: 14:22 09.09.2026)
Ayrıntılar geliyor
Gürcistan'dan havalanan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu öğrenilen uçak, Rize’nin Çayeli ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı.
Gürcistan'ın Batum şehrinden kalkan iki kişilik özel uçak, Rize açıklarında denize acil iniş yaptı.
Uçak neden acil iniş yaptı?
Batum'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na hareket eden özel uçak, teknik arıza nedeniyle Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekipler, uçaktaki iki kişiyi bulundukları yerden kurtardı.
Kazazedeler, tedbir amacıyla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.