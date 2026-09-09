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Gürcistan'dan havalanan küçük uçak, Rize açıklarında denize acil iniş yaptı
Gürcistan'dan havalanan küçük uçak, Rize açıklarında denize acil iniş yaptı
Sputnik Türkiye
Gürcistan'dan havalanan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu öğrenilen uçak, Rize’nin Çayeli ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı. 09.09.2026, Sputnik Türkiye
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Gürcistan'ın Batum şehrinden kalkan iki kişilik özel uçak, Rize açıklarında denize acil iniş yaptı.Uçak neden acil iniş yaptı?Batum'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na hareket eden özel uçak, teknik arıza nedeniyle Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı.İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.Uçaktakilere ne oldu?Ekipler, uçaktaki iki kişiyi bulundukları yerden kurtardı.Kazazedeler, tedbir amacıyla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/yolcu-ucaginin-motoru-alev-aldi-ucak-acil-inis-yapti-1104625127.html
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türkiye, rize, gürcistan, uçak, acil iniş
türkiye, rize, gürcistan, uçak, acil iniş

Gürcistan'dan havalanan küçük uçak, Rize açıklarında denize acil iniş yaptı

14:14 09.09.2026 (güncellendi: 14:22 09.09.2026)
© Ayfer KoçalRize uçak
Rize uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
© Ayfer Koçal
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Ayrıntılar geliyor
Gürcistan'dan havalanan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu öğrenilen uçak, Rize’nin Çayeli ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı.
Gürcistan'ın Batum şehrinden kalkan iki kişilik özel uçak, Rize açıklarında denize acil iniş yaptı.

Uçak neden acil iniş yaptı?

Batum'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na hareket eden özel uçak, teknik arıza nedeniyle Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Uçaktakilere ne oldu?

Ekipler, uçaktaki iki kişiyi bulundukları yerden kurtardı.
Kazazedeler, tedbir amacıyla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2026
DÜNYA
Yolcu uçağının motoru alev aldı: Uçak acil iniş yaptı
30 Mart, 19:04
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