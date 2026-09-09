https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/gurcistandan-havalanan-kucuk-ucak-rize-aciklarinda-denize-acil-inis-yapti-1108624353.html

Gürcistan'dan havalanan küçük uçak, Rize açıklarında denize acil iniş yaptı

Gürcistan'dan havalanan küçük uçak, Rize açıklarında denize acil iniş yaptı

Sputnik Türkiye

Gürcistan'dan havalanan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu öğrenilen uçak, Rize’nin Çayeli ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı. 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T14:14+0300

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gürcistan

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Gürcistan'ın Batum şehrinden kalkan iki kişilik özel uçak, Rize açıklarında denize acil iniş yaptı.Uçak neden acil iniş yaptı?Batum'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na hareket eden özel uçak, teknik arıza nedeniyle Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı.İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.Uçaktakilere ne oldu?Ekipler, uçaktaki iki kişiyi bulundukları yerden kurtardı.Kazazedeler, tedbir amacıyla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/yolcu-ucaginin-motoru-alev-aldi-ucak-acil-inis-yapti-1104625127.html

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