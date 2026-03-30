https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/yolcu-ucaginin-motoru-alev-aldi-ucak-acil-inis-yapti-1104625127.html
Yolcu uçağının motoru alev aldı: Uçak acil iniş yaptı
Yolcu uçağının motoru alev aldı: Uçak acil iniş yaptı
Sputnik Türkiye
ABD’ye gitmek üzere havalanan Delta Air Lines uçağı, motor arızası nedeniyle Sao Paulo’ya geri döndü. Olayda ölü ve yaralı olmadığı açıklandı. 30.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-30T19:04+0300
2026-03-30T19:04+0300
2026-03-30T19:11+0300
dünya
uçak
özel uçak
uçak seferi
uçak seferleri
uçak bileti
uçak kazası
uçak kazaları
yangın
yangın alarmı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1e/1098941102_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c312d7220ce39507133276e90a340f5f.jpg
Sao Paulo’dan Atlanta’ya gitmek üzere kalkış yapan uçak, sol motorunda meydana gelen mekanik sorun nedeniyle korkuya neden oldu.272 yolcu ve 14 mürettebat taşıyan Airbus A330-300 tipi uçak, güvenli şekilde iniş yaptı ve pistte kurtarma ekipleri tarafından karşılandı.Delta Air Lines şirketi olayla ilgili detay paylaşmazken, yolcular tarafından çekilen görüntülerde sol motorun kalkıştan saniyeler sonra patladığı görüldü.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1e/1098941102_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_50017098eaef30ed9fc1f6c74ddd6d62.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uçak, özel uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak bileti, uçak kazası, uçak kazaları, yangın, yangın alarmı, yangın felaketi
uçak, özel uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak bileti, uçak kazası, uçak kazaları, yangın, yangın alarmı, yangın felaketi
Yolcu uçağının motoru alev aldı: Uçak acil iniş yaptı
19:04 30.03.2026 (güncellendi: 19:11 30.03.2026)
ABD’ye gitmek üzere havalanan Delta Air Lines uçağı, motor arızası nedeniyle Sao Paulo’ya geri döndü. Olayda ölü ve yaralı olmadığı açıklandı.
Sao Paulo’dan Atlanta’ya gitmek üzere kalkış yapan uçak, sol motorunda meydana gelen mekanik sorun nedeniyle korkuya neden oldu.
272 yolcu ve 14 mürettebat taşıyan Airbus A330-300 tipi uçak, güvenli şekilde iniş yaptı ve pistte kurtarma ekipleri tarafından karşılandı.
Delta Air Lines şirketi olayla ilgili detay paylaşmazken, yolcular tarafından çekilen görüntülerde sol motorun kalkıştan saniyeler sonra patladığı görüldü.