Yolcu uçağının motoru alev aldı: Uçak acil iniş yaptı

ABD’ye gitmek üzere havalanan Delta Air Lines uçağı, motor arızası nedeniyle Sao Paulo’ya geri döndü. Olayda ölü ve yaralı olmadığı açıklandı. 30.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-30T19:11+0300

Sao Paulo’dan Atlanta’ya gitmek üzere kalkış yapan uçak, sol motorunda meydana gelen mekanik sorun nedeniyle korkuya neden oldu.272 yolcu ve 14 mürettebat taşıyan Airbus A330-300 tipi uçak, güvenli şekilde iniş yaptı ve pistte kurtarma ekipleri tarafından karşılandı.Delta Air Lines şirketi olayla ilgili detay paylaşmazken, yolcular tarafından çekilen görüntülerde sol motorun kalkıştan saniyeler sonra patladığı görüldü.

