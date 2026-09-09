https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/gullu-sorusturmasinda-da-adi-gecen-sisi-lakapli-seyhan-soylu-tutuklandi-1108618726.html
Güllü soruşturmasında da adı geçen Sisi lakaplı Seyhan Soylu tutuklandı
Güllü soruşturmasında da adı geçen Sisi lakaplı Seyhan Soylu tutuklandı
Sputnik Türkiye
Sisi ismiyle tanınan Seyhan Soylu, hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklandı. 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T11:43+0300
2026-09-09T11:43+0300
2026-09-09T11:43+0300
türki̇ye
şarkıcı güllü
tuğyan ülkem gülter
tutuklama
seyhan soylu
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Kamuoyunda “Sisi” olarak tanınan Seyhan Soylu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Soylu’nun adı, şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma dosyasındaki ses kayıtlarında da geçmişti. Avukatları itiraz edeceklerini duyurdu Seyhan Soylu'nun avukatları ise yaptıkları açıklamada Soylu hakkında tutuklama tedbiri uygulandığını ve karara karşı yasal itiraz yollarının kullanılacağını belirttiler. Güllü soruşturmasında ses kayıtları ortaya çıkmıştıŞarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili olarak kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianamede Gülter ile Seyhan Soylu ve Gülter ile nişanlısı Kervan Eminoğlu arasında geçen konuşmalar yer almıştı. Soylu’nun kayıtta, "Sana güzel bir albüm yaptırmak, anladın mı? En çok istediği şey kızının sesi çok güzel, onu da çok güzel hazırlamak. Kızı hemşire olmayı tercih etmiş, istememiş falan yapıyorum. Zemini hazırlayacağım, bir aranjöre söylettireceğim. Her şey haber olduktan sonra, annenin anısına yapıyormuş gibi..." ifadelerini kullandığı belirtilmişti. Konuşmada Soylu’nun, albümün ardından Gülter’in 300 bin lira kazanacağını söylediğinin de yer aldığı kaydedilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/sarkici-gullu-davasinda-o-geceye-dair-yeni-goruntuler-ortaya-cikti-1108246798.html
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şarkıcı güllü, tuğyan ülkem gülter, tutuklama, seyhan soylu
şarkıcı güllü, tuğyan ülkem gülter, tutuklama, seyhan soylu
Güllü soruşturmasında da adı geçen Sisi lakaplı Seyhan Soylu tutuklandı
Sisi ismiyle tanınan Seyhan Soylu, hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklandı.
Kamuoyunda “Sisi” olarak tanınan Seyhan Soylu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Soylu’nun adı, şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma dosyasındaki ses kayıtlarında da geçmişti.
Avukatları itiraz edeceklerini duyurdu
Seyhan Soylu'nun avukatları ise yaptıkları açıklamada Soylu hakkında tutuklama tedbiri uygulandığını ve karara karşı yasal itiraz yollarının kullanılacağını belirttiler.
Güllü soruşturmasında ses kayıtları ortaya çıkmıştı
Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili olarak kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianamede Gülter ile Seyhan Soylu ve Gülter ile nişanlısı Kervan Eminoğlu arasında geçen konuşmalar yer almıştı.
Soylu’nun kayıtta, "Sana güzel bir albüm yaptırmak, anladın mı? En çok istediği şey kızının sesi çok güzel, onu da çok güzel hazırlamak. Kızı hemşire olmayı tercih etmiş, istememiş falan yapıyorum. Zemini hazırlayacağım, bir aranjöre söylettireceğim. Her şey haber olduktan sonra, annenin anısına yapıyormuş gibi..." ifadelerini kullandığı belirtilmişti. Konuşmada Soylu’nun, albümün ardından Gülter’in 300 bin lira kazanacağını söylediğinin de yer aldığı kaydedilmişti.