https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/sarkici-gullu-davasinda-o-geceye-dair-yeni-goruntuler-ortaya-cikti-1108246798.html

Şarkıcı Güllü davasında o geceye dair yeni görüntüler ortaya çıktı

Şarkıcı Güllü davasında o geceye dair yeni görüntüler ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Yalova'da sanatçı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin dava dosyasına giren yeni güvenlik kamerası kayıtları, düşme anından 17 dakika sonra binada yaşanan büyük... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T07:27+0300

2026-08-26T07:27+0300

2026-08-26T07:27+0300

yaşam

tuğyan ülkem gülter

güllü

şarkıcı güllü

yalova

yalova cumhuriyet başsavcılığı

türkiye

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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kamuoyunda Güllü adıyla tanınan sanatçı Gül Tut'un şüpheli şekilde yaşamını yitirdiği olaya ilişkin dava dosyasına yeni güvenlik kamerası görüntüleri girdi. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede yer alan kayıtlar, sanatçının düştüğü andan dakikalar sonra adrese ulaşan polis ekipleri ve sanıkların yaşadığı panik anlarını detaylarıyla ortaya koydu.Düşmeden 17 dakika sonra gelen polis ve yaşanan panikİddianamede yer alan teknik incelemelere göre, sanatçı Gül Tut'un düşme saati 01.26.32 olarak kayıtlara geçti. Binanın güvenlik kamerasına yansıyan ve saat 01.43'ü gösteren yeni görüntülerde ise olay yerine intikal eden polis ekiplerinin binaya girdiği anlar yer aldı.Güllü'nün düşmesinden yaklaşık 17 dakika sonra kaydedilen görüntülerde, sanık Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun binada bulunduğu görüldü. Panik hali kameraya yansıyan Gülter'in polislere yönelik endişeyle "Annem iyi değil mi?" ve "Neden öyle söylüyor?" şeklinde feryat ettiği, olay yerindeki polis ekiplerinin ise sanığı sakinleştirmeye çalıştığı kayıtlara geçti.21 sayfalık i̇ddianamede çarpıcı "5 saniye" ve "ses" detayıYalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 21 sayfalık iddianamede, olayın öncesi ve sonrasına ait ses kayıtları ile dijital deliller kapsamlı şekilde analiz edildi. Tut'un 01.26.32'deki düşüşünün hemen ardından, saat 01.26.37'de Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun kapıya doğru koşmaya başladığı tespit edildi.İddianamedeki teknik tespitlerde, olay anından hemen önce üç ayrı çarpma sesi duyulduğu, ilk çarpma sesine bir "Ahh" sesinin eşlik ettiği ve bu esnada sanıkların Güllü'ye yalnızca 1 metre mesafede bulunduğu vurgulandı.Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiToplanan güvenlik kamerası kayıtları, ses dökümleri, bilirkişi raporları ve dijital delilleri bir arada değerlendiren savcılık, sanık Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

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