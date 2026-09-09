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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/giritte-sivrisinek-isiriklari-tatili-yarida-biraktirdi-ingiliz-turistler-para-iadesi-istedi-1108612517.html
Girit'te sivrisinek ısırıkları tatili yarıda bıraktırdı: İngiliz turistler para iadesi istedi
Girit'te sivrisinek ısırıkları tatili yarıda bıraktırdı: İngiliz turistler para iadesi istedi
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Yunanistan'ın Girit Adası'nda tatil yapan İngiliz turist, bacağındaki sivrisinek ısırıkları nedeniyle konakladığı otelden ayrılarak ödediği ücretin iadesini... 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T08:30+0300
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Yunanistan'ın turistik Girit Adası'nda yaşanan sıra dışı olay, turizm sektörünün gündemine geldi.Yaklaşık bir ay önce Hanya kentindeki bir otelde konaklayan İngiliz turist, bacağında oluşan sivrisinek ısırıklarından şikayet ederek tatilini yarıda bıraktı.Turist, yalnızca otelden ayrılmakla kalmadı; konaklama için ödediği ücretin tamamının veya bir bölümünün iade edilmesini de talep etti.Isırıkların fotoğraflarını yetkililere gönderdiİngiliz tatilci, talebini desteklemek amacıyla bacağındaki sivrisinek ısırıklarının fotoğraflarını yetkililere gönderdi.Turist, yaşadığı durumun psikolojisini olumsuz etkilediğini ve bu nedenle tatilinin mahvolduğunu savundu.Ardından oteldeki konaklamasını sonlandıran turist, ödediği paranın geri verilmesi için resmi iade talebinde bulundu.Giritli yetkili olayı doğruladıGirit Bölge Danışmanı Kiriakos Kotsoglou, yerel basına yaptığı açıklamada olayın ayrıntılarını paylaştı.Kotsoglou, turistin yalnızca sivrisineklerden şikayet etmekle yetinmediğini, otelden ayrıldığını ve ardından konaklama ücretinin iadesini resmen talep ettiğini belirtti.Olayın turizm sektöründe alışılmış şikayetlerden farklı olduğu ifade edildi.İade talebi turizm sektöründe şaşkınlık yarattıTuristik tesislerde konaklayan ziyaretçilerin hizmet, temizlik veya tesis koşullarıyla ilgili ücret iadesi talep etmeleri zaman zaman görülebiliyor.Ancak bir turistin sivrisinek ısırıklarını gerekçe göstererek konaklama ücretini geri istemesi, Girit'teki bölge yetkilileri ve turizm sektörü temsilcileri tarafından sıra dışı bir durum olarak değerlendirildi.İngiliz turistin talep ettiği iadenin kabul edilip edilmediğine ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.Girit'teki sıra dışı şikayet gündem olduAkdeniz'in önemli turizm merkezlerinden biri olan Girit, her yıl çok sayıda yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. Hanya da adanın en yoğun turistik noktaları arasında bulunuyor.Bu kez bölgenin gündeme gelmesinin nedeni ise otel hizmetlerinden çok sivrisinek ısırıkları nedeniyle yarıda kalan bir tatil oldu.İngiliz turistin fotoğraflarla desteklediği şikayetinin ardından otelden ayrılması ve ücret iadesi istemesi, bölgede sezonun en sıra dışı turist taleplerinden biri olarak kayıtlara geçti.
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girit, girit adası, akdeniz, haberler

Girit'te sivrisinek ısırıkları tatili yarıda bıraktırdı: İngiliz turistler para iadesi istedi

08:30 09.09.2026
© İHA / OLIVIER MORINsivrisinek
sivrisinek - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
© İHA / OLIVIER MORIN
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Yunanistan'ın Girit Adası'nda tatil yapan İngiliz turist, bacağındaki sivrisinek ısırıkları nedeniyle konakladığı otelden ayrılarak ödediği ücretin iadesini istedi. Tatilinin mahvolduğunu ve yaşadıklarının psikolojisini olumsuz etkilediğini savunan turistin talebi, bölgede şaşkınlık yarattı.
Yunanistan'ın turistik Girit Adası'nda yaşanan sıra dışı olay, turizm sektörünün gündemine geldi.
Yaklaşık bir ay önce Hanya kentindeki bir otelde konaklayan İngiliz turist, bacağında oluşan sivrisinek ısırıklarından şikayet ederek tatilini yarıda bıraktı.
Turist, yalnızca otelden ayrılmakla kalmadı; konaklama için ödediği ücretin tamamının veya bir bölümünün iade edilmesini de talep etti.

Isırıkların fotoğraflarını yetkililere gönderdi

İngiliz tatilci, talebini desteklemek amacıyla bacağındaki sivrisinek ısırıklarının fotoğraflarını yetkililere gönderdi.
Turist, yaşadığı durumun psikolojisini olumsuz etkilediğini ve bu nedenle tatilinin mahvolduğunu savundu.
Ardından oteldeki konaklamasını sonlandıran turist, ödediği paranın geri verilmesi için resmi iade talebinde bulundu.

Giritli yetkili olayı doğruladı

Girit Bölge Danışmanı Kiriakos Kotsoglou, yerel basına yaptığı açıklamada olayın ayrıntılarını paylaştı.
Kotsoglou, turistin yalnızca sivrisineklerden şikayet etmekle yetinmediğini, otelden ayrıldığını ve ardından konaklama ücretinin iadesini resmen talep ettiğini belirtti.
Olayın turizm sektöründe alışılmış şikayetlerden farklı olduğu ifade edildi.

İade talebi turizm sektöründe şaşkınlık yarattı

Turistik tesislerde konaklayan ziyaretçilerin hizmet, temizlik veya tesis koşullarıyla ilgili ücret iadesi talep etmeleri zaman zaman görülebiliyor.
Ancak bir turistin sivrisinek ısırıklarını gerekçe göstererek konaklama ücretini geri istemesi, Girit'teki bölge yetkilileri ve turizm sektörü temsilcileri tarafından sıra dışı bir durum olarak değerlendirildi.
İngiliz turistin talep ettiği iadenin kabul edilip edilmediğine ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Girit'teki sıra dışı şikayet gündem oldu

Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden biri olan Girit, her yıl çok sayıda yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. Hanya da adanın en yoğun turistik noktaları arasında bulunuyor.
Bu kez bölgenin gündeme gelmesinin nedeni ise otel hizmetlerinden çok sivrisinek ısırıkları nedeniyle yarıda kalan bir tatil oldu.
İngiliz turistin fotoğraflarla desteklediği şikayetinin ardından otelden ayrılması ve ücret iadesi istemesi, bölgede sezonun en sıra dışı turist taleplerinden biri olarak kayıtlara geçti.
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