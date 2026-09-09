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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/frostadottirden-trumpa-devletlerin-egemenligiyle-dalga-gemenin-komik-ve-normal-bir-yani-yok-1108623472.html
Frostadottir'den Trump'a: Devletlerin egemenliğiyle dalga geçmenin komik ve normal bir yanı yok
Frostadottir'den Trump'a: Devletlerin egemenliğiyle dalga geçmenin komik ve normal bir yanı yok
Sputnik Türkiye
İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, ABD Başkanı Donald Trump'ın, adayı "ABD toprağı" olarak gösteren harita paylaşımına ilişkin, "Devletlerin egemenliğiyle dalga geçmenin komik ya da normal bir yanı yok" karşılığı verdi.
2026-09-09T14:04+0300
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İzlanda kamu yayın kuruluşu RUV, İzlanda Başbakanı Frostadottir ve İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir'in ABD Başkanı Trump'ın, adayı "ABD toprağı" olarak gösteren harita paylaşımının ardından ortak basın toplantısı düzenlediklerini belirtti.Trump'ın, Kanada, Meksika ve Grönland dahil çevredeki bölgeleri "ABD toprağı" olarak gösteren bir harita paylaşmasındaki imanın "gülünç" olduğunu söyleyen Frostadottir, ekledi: Trump ne paylaşmıştı?İzlanda Dışişleri Bakanı Gunnarsdottir de paylaşımın "uygunsuz" olduğunu söyleyerek, İzlanda'nın egemen ve bağımsız bir devlet olduğunu belirtti.Trump, Kanada, Meksika ve Grönland dahil çevredeki bölgeleri "ABD toprağı" olarak gösteren bir harita paylaşmış, haritada İzlanda da ABD bayrağının renklerine boyanmıştı.Tartışmalı harita paylaşımlarıTrump'ın harita paylaşımı, son dönemde Kanada ve Grönland'a ilişkin açıklamalarıyla başlayan tartışmaları da yeniden gündeme getirdi. Trump daha önce Grönland'ın ABD tarafından kontrol edilmesi gerektiğini savunmuş, Kanada'nın ise ABD'nin 51. eyaleti olması fikrini sık sık gündeme getirmişti.Trump'ın coğrafi isimler üzerinden yürüttüğü tartışmalar da bununla sınırlı kalmadı. ABD Başkanı, Kanada ile yaşanan gerilimin ortasında ‘Ontario Gölü'nün adının ‘Amerika Gölü’ olarak değiştirilmesini istedi ve kararname imzaladı.Başkanlık emrinin ardından Google Maps ve Apple Maps'in ABD'deki kullanıcılar için ismi değiştirdiği görüldü. Trump son olarak ABD'nin New Mexico eyaletinin adının ‘New America’ (Yeni Amerika) New olarak değiştirilmesini gündeme taşıdı. Trump'ın bu yöndeki önerisi eyalet genelinde tepkiyle karşılandı. New Mexico' Valisi, 'bunun asla olmayacağını' söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/new-mexico-valisinden-trumpa-tepki-eyaletin-adi-tartismaya-acik-degil-1108564639.html
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i̇zlanda, kristrun frostadottir, donald trump, google maps, harita
i̇zlanda, kristrun frostadottir, donald trump, google maps, harita

Frostadottir'den Trump'a: Devletlerin egemenliğiyle dalga geçmenin komik ve normal bir yanı yok

14:04 09.09.2026 (güncellendi: 14:08 09.09.2026)
Frostadottir'den Trump'ın İzlanda haritasına tepki
Frostadottir'den Trump'ın İzlanda haritasına tepki - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
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İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, ABD Başkanı Donald Trump'ın, adayı "ABD toprağı" olarak gösteren harita paylaşımına ilişkin, "Devletlerin egemenliğiyle dalga geçmenin komik ya da normal bir yanı yok" karşılığı verdi.
İzlanda kamu yayın kuruluşu RUV, İzlanda Başbakanı Frostadottir ve İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir'in ABD Başkanı Trump'ın, adayı "ABD toprağı" olarak gösteren harita paylaşımının ardından ortak basın toplantısı düzenlediklerini belirtti.
Trump'ın, Kanada, Meksika ve Grönland dahil çevredeki bölgeleri "ABD toprağı" olarak gösteren bir harita paylaşmasındaki imanın "gülünç" olduğunu söyleyen Frostadottir, ekledi:

Bu ifade şekli, İzlandalılara, Kanadalılara ve Grönlandlılara açıkça bir hakarettir. Bu konuda açık olmalıyız.

Devletlerin egemenliğiyle dalga geçmenin komik ya da normal bir yanı yok.

Trump ne paylaşmıştı?

İzlanda Dışişleri Bakanı Gunnarsdottir de paylaşımın "uygunsuz" olduğunu söyleyerek, İzlanda'nın egemen ve bağımsız bir devlet olduğunu belirtti.
Trump, Kanada, Meksika ve Grönland dahil çevredeki bölgeleri "ABD toprağı" olarak gösteren bir harita paylaşmış, haritada İzlanda da ABD bayrağının renklerine boyanmıştı.

Tartışmalı harita paylaşımları

Trump'ın harita paylaşımı, son dönemde Kanada ve Grönland'a ilişkin açıklamalarıyla başlayan tartışmaları da yeniden gündeme getirdi. Trump daha önce Grönland'ın ABD tarafından kontrol edilmesi gerektiğini savunmuş, Kanada'nın ise ABD'nin 51. eyaleti olması fikrini sık sık gündeme getirmişti.
Trump'ın coğrafi isimler üzerinden yürüttüğü tartışmalar da bununla sınırlı kalmadı. ABD Başkanı, Kanada ile yaşanan gerilimin ortasında ‘Ontario Gölü'nün adının ‘Amerika Gölü’ olarak değiştirilmesini istedi ve kararname imzaladı.
© REUTERS Google MapsABD'nin Ontario Gölü'nün ismini Amerika Gölü olarak değiştirmesinin ardından gölün kenarına tabelalar asıldı
ABD'nin Ontario Gölü'nün ismini Amerika Gölü olarak değiştirmesinin ardından gölün kenarına tabelalar asıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
ABD'nin Ontario Gölü'nün ismini Amerika Gölü olarak değiştirmesinin ardından gölün kenarına tabelalar asıldı
© REUTERS Google Maps
Başkanlık emrinin ardından Google Maps ve Apple Maps'in ABD'deki kullanıcılar için ismi değiştirdiği görüldü.
© Donald J. Trump / Truth SocialTrump, New Mexico'yu New America olarak gösteren bir harita paylaştı
Trump, New Mexico'yu New America olarak gösteren bir harita paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
Trump, New Mexico'yu New America olarak gösteren bir harita paylaştı
© Donald J. Trump / Truth Social
Trump son olarak ABD'nin New Mexico eyaletinin adının ‘New America’ (Yeni Amerika) New olarak değiştirilmesini gündeme taşıdı. Trump'ın bu yöndeki önerisi eyalet genelinde tepkiyle karşılandı. New Mexico' Valisi, 'bunun asla olmayacağını' söyledi.
Trump, New Mexico'yu New America olarak gösteren bir harita paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
DÜNYA
New Mexico valisinden Trump'a tepki: Eyaletin adı tartışmaya açık değil
7 Eylül, 18:16
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