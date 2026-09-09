https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/frostadottirden-trumpa-devletlerin-egemenligiyle-dalga-gemenin-komik-ve-normal-bir-yani-yok-1108623472.html

Frostadottir'den Trump'a: Devletlerin egemenliğiyle dalga geçmenin komik ve normal bir yanı yok

Frostadottir'den Trump'a: Devletlerin egemenliğiyle dalga geçmenin komik ve normal bir yanı yok

Sputnik Türkiye

İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, ABD Başkanı Donald Trump'ın, adayı "ABD toprağı" olarak gösteren harita paylaşımına ilişkin, "Devletlerin egemenliğiyle dalga geçmenin komik ya da normal bir yanı yok" karşılığı verdi.

2026-09-09T14:04+0300

2026-09-09T14:04+0300

2026-09-09T14:08+0300

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İzlanda kamu yayın kuruluşu RUV, İzlanda Başbakanı Frostadottir ve İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir'in ABD Başkanı Trump'ın, adayı "ABD toprağı" olarak gösteren harita paylaşımının ardından ortak basın toplantısı düzenlediklerini belirtti.Trump'ın, Kanada, Meksika ve Grönland dahil çevredeki bölgeleri "ABD toprağı" olarak gösteren bir harita paylaşmasındaki imanın "gülünç" olduğunu söyleyen Frostadottir, ekledi: Trump ne paylaşmıştı?İzlanda Dışişleri Bakanı Gunnarsdottir de paylaşımın "uygunsuz" olduğunu söyleyerek, İzlanda'nın egemen ve bağımsız bir devlet olduğunu belirtti.Trump, Kanada, Meksika ve Grönland dahil çevredeki bölgeleri "ABD toprağı" olarak gösteren bir harita paylaşmış, haritada İzlanda da ABD bayrağının renklerine boyanmıştı.Tartışmalı harita paylaşımlarıTrump'ın harita paylaşımı, son dönemde Kanada ve Grönland'a ilişkin açıklamalarıyla başlayan tartışmaları da yeniden gündeme getirdi. Trump daha önce Grönland'ın ABD tarafından kontrol edilmesi gerektiğini savunmuş, Kanada'nın ise ABD'nin 51. eyaleti olması fikrini sık sık gündeme getirmişti.Trump'ın coğrafi isimler üzerinden yürüttüğü tartışmalar da bununla sınırlı kalmadı. ABD Başkanı, Kanada ile yaşanan gerilimin ortasında ‘Ontario Gölü'nün adının ‘Amerika Gölü’ olarak değiştirilmesini istedi ve kararname imzaladı.Başkanlık emrinin ardından Google Maps ve Apple Maps'in ABD'deki kullanıcılar için ismi değiştirdiği görüldü. Trump son olarak ABD'nin New Mexico eyaletinin adının ‘New America’ (Yeni Amerika) New olarak değiştirilmesini gündeme taşıdı. Trump'ın bu yöndeki önerisi eyalet genelinde tepkiyle karşılandı. New Mexico' Valisi, 'bunun asla olmayacağını' söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/new-mexico-valisinden-trumpa-tepki-eyaletin-adi-tartismaya-acik-degil-1108564639.html

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