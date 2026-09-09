https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/fenerbahce-duyurdu-chobani-stadyumunun-kapasitesi-64-bin-kisiye-cikarilacak-dev-proje-50-milyon-1108628838.html
Fenerbahçe duyurdu: Chobani Stadyumu'nun kapasitesi 64 bin kişiye çıkarılacak, dev proje 50 milyon Euro'ya mal olacak
Fenerbahçe duyurdu: Chobani Stadyumu'nun kapasitesi 64 bin kişiye çıkarılacak, dev proje 50 milyon Euro'ya mal olacak
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin kapasitesinin 64 bin kişiye çıkarılması için çalışmaların başladığını açıkladı... 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T15:41+0300
2026-09-09T15:41+0300
2026-09-09T15:41+0300
spor
fenerbahçe
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stadyum
fenerbahçe spor kulübü
aziz yıldırım
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Fenerbahçe Kulübü, iç saha maçlarını oynadığı Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin kapasitesinin 64 bin kişiye çıkarılması için çalışmaların başladığını açıkladı. Dev proje kapsamında stadın çatısı 6 metre yükseltilecek, yeni tribün inşa edilecek, 52 yeni loca yapılacak, Maraton ve Fenerium olarak adlandırılan tribünlerin kapasitesi artırılacak. Yaklaşık 50 milyon Euro maliyetle stadın kapasitesi sürecin sonunda 64 bine çıkacak.Gerekli izinler alında, inşaat başlayacakGeçtiğimiz günlerde Dolmabahçe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, stadın modernize edilmesi ve büyütülmesi konusunda projenin tüm detaylarını paylaşarak gerekli adımın atılmasını sağladı. Habertürk'ün haberine göre, gerekli izin sürecinin tamamlanmasıyla startı verilecek proje, stadyumun mimari yapısında köklü değişiklikler içeriyor.Stadın çatısı 6 metre yükseltilecekİlk etapta temel inşaat çalışmasına başlanacak projede planlamaya göre; çelik imalatların siparişi verilecek ve ardından betonarme imalatı bittikten sonra çelik ayaklar yerleştirilecek. Çalışmaların en önemli aşamalarından biri olan stadın çatısının yükseltilmesi kapsamında mevcut çatı özel krikolar kullanılarak yaklaşık 6 metre yukarı kaldırılacak.50 milyon Euro'ya mal olacakÇatı çalışmalarının ardından kale arkalarında yeni tribünlerin inşaatı ve buraya ilave 52 loca yapılması planlanırken, Maraton ve Fenerium olarak adlandırılan tribünlerimize de ilave yapılmasıyla kapasite artırılmış olacak.Yaklaşık 50 milyon Euro maliyetle stadın kapasitesi sürecin sonunda 64 bine çıkacak. Kulübün tahmini yıllık gelirinin artışının ilave olarak yaklaşık 25 milyon Euro olması planlanıyor.İnşaat süremiz 12 ayProje hakkında konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı şu bilgileri paylaştı: “Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin kapasite artışı projelerini tamamlamış bulunmaktayız. Projemizi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik ve Sayın Cumhurbaşkanımız uygun bularak bütün Fenerbahçe camiasını sevindirmiştir. İnşaatı yaparken maçlarımız stadımızda oynanabilecektir, ancak çatı yükseltilirken tahminen birkaç maçı başka statta oynayabiliriz. İnşaat süremiz iş programına göre 12 aydır. Sezon bitiminde belli seviyeye getirmeyi amaçlıyoruz. İnşaatın yaklaşık maliyeti 50 milyon Euro’dur. Daha önce stadımızı inşa ederken “Kendi imkânlarımızla yaptık” cümlesini nasıl gururla söylediysek, sponsorlarımızın destekleriyle kulübümüzün mevcut bütçesine yük getirmeden, yine kapasiteyi artırarak modernleştirirken de kendimiz yapacağız. İnşaatın tamamlanmasından sonra tahmini yıllık gelir artışımız, mevcut gelirlerimize ilave olarak yaklaşık 25 milyon Euro olacaktır. Bu projemize izin vererek desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/fenerbahce-stadinin-yeni-ismi-aciklandi-chobani-ile-anlastilar-1098156417.html
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fenerbahçe, chobani, stadyum, fenerbahçe spor kulübü, aziz yıldırım
fenerbahçe, chobani, stadyum, fenerbahçe spor kulübü, aziz yıldırım
Fenerbahçe duyurdu: Chobani Stadyumu'nun kapasitesi 64 bin kişiye çıkarılacak, dev proje 50 milyon Euro'ya mal olacak
Fenerbahçe, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin kapasitesinin 64 bin kişiye çıkarılması için çalışmaların başladığını açıkladı. İnşaat süresinin 12 ay sürmesi bekleniyor maliyeti ise 50 milyon Euro'yu bulacak.
Fenerbahçe Kulübü, iç saha maçlarını oynadığı Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin kapasitesinin 64 bin kişiye çıkarılması için çalışmaların başladığını açıkladı. Dev proje kapsamında stadın çatısı 6 metre yükseltilecek, yeni tribün inşa edilecek, 52 yeni loca yapılacak, Maraton ve Fenerium olarak adlandırılan tribünlerin kapasitesi artırılacak. Yaklaşık 50 milyon Euro maliyetle stadın kapasitesi sürecin sonunda 64 bine çıkacak.
Gerekli izinler alında, inşaat başlayacak
Geçtiğimiz günlerde Dolmabahçe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, stadın modernize edilmesi ve büyütülmesi konusunda projenin tüm detaylarını paylaşarak gerekli adımın atılmasını sağladı. Habertürk'ün haberine göre, gerekli izin sürecinin tamamlanmasıyla startı verilecek proje, stadyumun mimari yapısında köklü değişiklikler içeriyor.
Stadın çatısı 6 metre yükseltilecek
İlk etapta temel inşaat çalışmasına başlanacak projede planlamaya göre; çelik imalatların siparişi verilecek ve ardından betonarme imalatı bittikten sonra çelik ayaklar yerleştirilecek. Çalışmaların en önemli aşamalarından biri olan stadın çatısının yükseltilmesi kapsamında mevcut çatı özel krikolar kullanılarak yaklaşık 6 metre yukarı kaldırılacak.
50 milyon Euro'ya mal olacak
Çatı çalışmalarının ardından kale arkalarında yeni tribünlerin inşaatı ve buraya ilave 52 loca yapılması planlanırken, Maraton ve Fenerium olarak adlandırılan tribünlerimize de ilave yapılmasıyla kapasite artırılmış olacak.
Yaklaşık 50 milyon Euro maliyetle stadın kapasitesi sürecin sonunda 64 bine çıkacak. Kulübün tahmini yıllık gelirinin artışının ilave olarak yaklaşık 25 milyon Euro olması planlanıyor.
Proje hakkında konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı şu bilgileri paylaştı:
“Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin kapasite artışı projelerini tamamlamış bulunmaktayız. Projemizi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik ve Sayın Cumhurbaşkanımız uygun bularak bütün Fenerbahçe camiasını sevindirmiştir. İnşaatı yaparken maçlarımız stadımızda oynanabilecektir, ancak çatı yükseltilirken tahminen birkaç maçı başka statta oynayabiliriz. İnşaat süremiz iş programına göre 12 aydır. Sezon bitiminde belli seviyeye getirmeyi amaçlıyoruz. İnşaatın yaklaşık maliyeti 50 milyon Euro’dur. Daha önce stadımızı inşa ederken “Kendi imkânlarımızla yaptık” cümlesini nasıl gururla söylediysek, sponsorlarımızın destekleriyle kulübümüzün mevcut bütçesine yük getirmeden, yine kapasiteyi artırarak modernleştirirken de kendimiz yapacağız. İnşaatın tamamlanmasından sonra tahmini yıllık gelir artışımız, mevcut gelirlerimize ilave olarak yaklaşık 25 milyon Euro olacaktır. Bu projemize izin vererek desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.”