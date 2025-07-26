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Fenerbahçe stadının yeni ismi açıklandı: Chobani ile anlaştılar
Fenerbahçe stadının yeni ismi açıklandı: Chobani ile anlaştılar
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Chobani markasıyla yaptığı anlaşmayla Türkiye spor tarihinin en büyük sponsorluk sözleşmesini imzaladı. Yeni stat ismi “Chobani Stadyumu Fenerbahçe... 26.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-26T12:14+0300
2025-07-26T12:14+0300
spor
fenerbahçe
stadyum
isim
hamdi ulukaya
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chobani
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Fenerbahçe Kulübü, ABD merkezli süt ürünleri devi Chobani ile stat isim ve forma göğüs sponsorluğu konusunda tarihi bir anlaşmaya imza attı. Kulüp, bu iş birliğiyle yıllık 10 milyon avro gelir elde edecek. Anlaşma, kulüp tarihindeki en yüksek tutarlı sponsorluk sözleşmesi olarak kayda geçti.Yeni stat ismi resmen duyurulduFenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, kulübün Kalamış’taki Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, yeni stat ismini şöyle duyurdu:"Bundan sonra stadımızın ismi Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi olacak."Kızılhan, iş insanı Hamdi Ulukaya'ya da teşekkürlerini ileterek, Chobani'nin başarısını ve Türkiye'ye sağladığı katkıyı övdü:"ABD'de sıfırdan başlayıp Chobani’yi dünyanın en önemli markalarından birisi haline getirdi. Ülkemize ve insanımıza verdiği katkılarla örnek bir isim."Sponsorluk anlaşmasının detaylarıSarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, stadyum isim sponsorluğu anlaşmasının 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olacağı ve 5+5 yıllık bir anlaşma kapsamında her sezon için 10 milyon avro gelir sağlanacağı bildirildi.Forma göğüs sponsorluğu da Chobani’yeFenerbahçe, futbol A takımının Avrupa kupası maçlarında giyeceği formalar için de Chobani ile 2+3 yıllık göğüs sponsorluğu anlaşması yaptı. Kulüp, bu sezon için 4 milyon avro gelir elde edecek. Gelecek sezonlarda bu tutar, Avrupa kupalarına katılım durumuna göre en az 4 milyon avro olarak belirlendi.Toplantıda ayrıca, Fenerbahçe’nin İçişleri Bakanlığı’na açtığı 3 Temmuz davası hakkında bilgi verildi. Kızılhan, mahkemenin görevsizlik kararı nedeniyle dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesi’ne gönderildiğini, kulübün 42,8 milyon avro ve 103 milyon TL maddi zarar tespiti yaptırdığını söyledi.Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani, ABD'de süzme yoğurt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/meteorolojiden-yeni-sicak-hava-dalgasi-uyarisi-bu-tarihlere-dikkat-istanbul-dahil-bircok-kent-1098156109.html
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fenerbahçe, stadyum, isim, hamdi ulukaya, abd, chobani
fenerbahçe, stadyum, isim, hamdi ulukaya, abd, chobani

Fenerbahçe stadının yeni ismi açıklandı: Chobani ile anlaştılar

12:14 26.07.2025
Fenerbahçe stadının yeni ismi açıklandı: Chobani ile anlaştılar
Fenerbahçe stadının yeni ismi açıklandı: Chobani ile anlaştılar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2025
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Fenerbahçe, Chobani markasıyla yaptığı anlaşmayla Türkiye spor tarihinin en büyük sponsorluk sözleşmesini imzaladı. Yeni stat ismi “Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi” oldu.
Fenerbahçe Kulübü, ABD merkezli süt ürünleri devi Chobani ile stat isim ve forma göğüs sponsorluğu konusunda tarihi bir anlaşmaya imza attı. Kulüp, bu iş birliğiyle yıllık 10 milyon avro gelir elde edecek. Anlaşma, kulüp tarihindeki en yüksek tutarlı sponsorluk sözleşmesi olarak kayda geçti.

Yeni stat ismi resmen duyuruldu

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, kulübün Kalamış’taki Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, yeni stat ismini şöyle duyurdu:
"Bundan sonra stadımızın ismi Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi olacak."
Kızılhan, iş insanı Hamdi Ulukaya'ya da teşekkürlerini ileterek, Chobani'nin başarısını ve Türkiye'ye sağladığı katkıyı övdü:
"ABD'de sıfırdan başlayıp Chobani’yi dünyanın en önemli markalarından birisi haline getirdi. Ülkemize ve insanımıza verdiği katkılarla örnek bir isim."

Sponsorluk anlaşmasının detayları

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, stadyum isim sponsorluğu anlaşmasının 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olacağı ve 5+5 yıllık bir anlaşma kapsamında her sezon için 10 milyon avro gelir sağlanacağı bildirildi.

Forma göğüs sponsorluğu da Chobani’ye

Fenerbahçe, futbol A takımının Avrupa kupası maçlarında giyeceği formalar için de Chobani ile 2+3 yıllık göğüs sponsorluğu anlaşması yaptı. Kulüp, bu sezon için 4 milyon avro gelir elde edecek. Gelecek sezonlarda bu tutar, Avrupa kupalarına katılım durumuna göre en az 4 milyon avro olarak belirlendi.
Toplantıda ayrıca, Fenerbahçe’nin İçişleri Bakanlığı’na açtığı 3 Temmuz davası hakkında bilgi verildi. Kızılhan, mahkemenin görevsizlik kararı nedeniyle dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesi’ne gönderildiğini, kulübün 42,8 milyon avro ve 103 milyon TL maddi zarar tespiti yaptırdığını söyledi.
Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani, ABD'de süzme yoğurt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteriyor.
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